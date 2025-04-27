Demiryoluna kurulan dünyanın ilk sökülebilir güneş enerjisi santrali

Demiryollarında elektrik üretme dönemi
Sun-Ways tarafından dünyanın demiryolu trafiğine açık ilk ray üstü güneş enerjisi tesisi olarak lanse edilen tesis, 48 adet 385 W gücündeki panelden oluşuyor. Sistem sayesinde yılda yaklaşık 16 MWh elektrik üretilmesi hedefliyor. Üretilen enerji, kurulum alanına 500 metre mesafedeki kamu elektrik şebekesine aktarılacak.
İsviçre Ulaştırma Federal Ofisi, Ekim 2024’te projeye resmi onay vermişti. O tarihten bu yana sistem, çeşitli güvenlik ve uyumluluk testlerinden geçirildi ve gerekli tüm izinler başarıyla alındı. Önümüzdeki üç yıl boyunca panellerin kaplama dayanıklılığı, kirlenmeye karşı direnci ve demiryolu altyapısına etkileri gibi kritik başlıklarda ek testler yapılacak. Elde edilecek veriler, sökülebilir güneş panellerinin demiryolu operasyonlarına uzun vadede entegre edilip edilemeyeceğini belirleyecek.
Sun-Ways'in açılış törenine Belçika, Fransa, Endonezya, İsrail ve Güney Kore'den gelen delegasyonlar da katıldı. Bu ülkeler, kendi demiryolu sistemlerinde benzer çözümleri uygulamayı değerlendiriyor.
Projede kullanılan güneş panelleri, manuel ya da özel olarak tasarlanmış bir demiryolu makinesiyle kuruluyor. İsviçreli demiryolu bakım uzmanı Scheuchzer SA tarafından geliştirilen makine, günde 1.000 m²'ye kadar güneş paneli kurulumunu gerçekleştirebiliyor.
Ülkenin potansiyeli büyük
Öte yandan, uluslararası bir araştırma ekibi, demiryolu hatları üzerine veya yakınına güneş enerjisi sistemleri kurulmasının teknik ve ekonomik açıdan uygulanabilirliğini analiz eden bir çalışma yayınladı. Araştırmada, sıkça eleştirilen bu tür projelerin, özellikle kırsal bölgelerde hem teknik hem de ticari açıdan cazip olabileceği sonucuna varıldı. Ancak uzmanlar, trenlerin geçişi sırasında oluşan güçlü mekanik stres ve panel yüzeylerinde birikebilecek yoğun kirlenme gibi risklerin sistem ömrünü kısaltabileceği uyarısında da bulunuyor.Kaynakça https://www.pv-magazine.com/2025/04/25/swiss-startup-inaugurates-removable-pv-plant-on-railway-tracks/ https://w3.unece.org/PXWeb/en/CountryRanking?IndicatorCode=42 https://tr.wikipedia.org/wiki/Demiryolu_uzunlu%C4%9Funa_g%C3%B6re_%C3%BClkeler_listesi Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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