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    Demiryoluna kurulan dünyanın ilk sökülebilir güneş enerjisi santrali

    İsviçre merkezli Sun-Ways, dünyanın ilk aktif hat üzerine kurulu sökülebilir güneş enerjisi santrali ile yıllık 16 MWh elektrik üreterek kamu şebekesine güç sağlayacak.

    Demiryolunda dünyanın ilk sökülebilir güneş enerjisi santrali Tam Boyutta Gör
    İsviçre merkezli girişim Sun-Ways, demiryolu hatları üzerinde kurulabilen ve sökülebilen güneş enerjisi santralini resmen devreye aldı. Neuchatel şehrinden Alp dağlarına uzanan aktif bir demiryolu hattına kurulan 18 kW gücündeki tesis, 28 Nisan’dan itibaren üzerinden yolcu trenlerinin geçeceği şekilde hizmet vermeye başlayacak.

    Demiryollarında elektrik üretme dönemi

    Sun-Ways tarafından dünyanın demiryolu trafiğine açık ilk ray üstü güneş enerjisi tesisi olarak lanse edilen tesis, 48 adet 385 W gücündeki panelden oluşuyor. Sistem sayesinde yılda yaklaşık 16 MWh elektrik üretilmesi hedefliyor. Üretilen enerji, kurulum alanına 500 metre mesafedeki kamu elektrik şebekesine aktarılacak.

    İsviçre Ulaştırma Federal Ofisi, Ekim 2024’te projeye resmi onay vermişti. O tarihten bu yana sistem, çeşitli güvenlik ve uyumluluk testlerinden geçirildi ve gerekli tüm izinler başarıyla alındı. Önümüzdeki üç yıl boyunca panellerin kaplama dayanıklılığı, kirlenmeye karşı direnci ve demiryolu altyapısına etkileri gibi kritik başlıklarda ek testler yapılacak. Elde edilecek veriler, sökülebilir güneş panellerinin demiryolu operasyonlarına uzun vadede entegre edilip edilemeyeceğini belirleyecek.

    Sun-Ways'in açılış törenine Belçika, Fransa, Endonezya, İsrail ve Güney Kore'den gelen delegasyonlar da katıldı. Bu ülkeler, kendi demiryolu sistemlerinde benzer çözümleri uygulamayı değerlendiriyor.

    Projede kullanılan güneş panelleri, manuel ya da özel olarak tasarlanmış bir demiryolu makinesiyle kuruluyor. İsviçreli demiryolu bakım uzmanı Scheuchzer SA tarafından geliştirilen makine, günde 1.000 m²'ye kadar güneş paneli kurulumunu gerçekleştirebiliyor.

    Ülkenin potansiyeli büyük

    Demiryolunda dünyanın ilk sökülebilir güneş enerjisi santrali Tam Boyutta Gör
    Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu verilerine göre İsviçre, demiryolu yoğunluğu açısından bir numarada yer alıyor. Dolayısıyla zaten yüz ölçümü küçük olan bir ülkenin atıl durumda olan bu önemli kapasiteyi güneş enerjisi olarak kullanması oldukça mantıklı. Ülkede yaklaşık 5,300 kilometre uzunluğunda demiryolu bulunuyor. Eğer tüm hat güneş paneli ile döşenirse buradan yılda 1 TWh’ye kadar elektrik veya ülkenin toplam ihtiyacının yüzde 2’sine denk elektrik üretilebilir.

    Öte yandan, uluslararası bir araştırma ekibi, demiryolu hatları üzerine veya yakınına güneş enerjisi sistemleri kurulmasının teknik ve ekonomik açıdan uygulanabilirliğini analiz eden bir çalışma yayınladı. Araştırmada, sıkça eleştirilen bu tür projelerin, özellikle kırsal bölgelerde hem teknik hem de ticari açıdan cazip olabileceği sonucuna varıldı. Ancak uzmanlar, trenlerin geçişi sırasında oluşan güçlü mekanik stres ve panel yüzeylerinde birikebilecek yoğun kirlenme gibi risklerin sistem ömrünü kısaltabileceği uyarısında da bulunuyor.

    Kaynakça https://www.pv-magazine.com/2025/04/25/swiss-startup-inaugurates-removable-pv-plant-on-railway-tracks/ https://w3.unece.org/PXWeb/en/CountryRanking?IndicatorCode=42 https://tr.wikipedia.org/wiki/Demiryolu_uzunlu%C4%9Funa_g%C3%B6re_%C3%BClkeler_listesi
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