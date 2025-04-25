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    DSİ: HES’lerden 41 milyon tonluk karbon azaltımı sağlandı

    Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) hidroelektrik santraller, karasal ve yüzer GES’ler ile atmosfere sera gazı salınımlarının azaltılmasına önemli katkılar sağlandığını duyurdu.

    DSİ: HES’lerden 41 milyon tonluk karbon azaltımı sağlandı Tam Boyutta Gör
    Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), yalnızca Türkiye’nin su kaynaklarını yönetmekle kalmıyor, aynı zamanda iklim krizine karşı önemli bir mücadele de yürütüyor. Hidroelektrik santrallerden güneş enerji santrallerine, arazi toplulaştırmadan atık su arıtımına kadar pek çok alanda attığı adımlarla DSİ, atmosfere sera gazı salınımlarının azaltılmasına önemli katkılar sağlandığını duyurdu.

    41 milyon ton karbon azaltımı

    DSİ, enerji üretimini çevreci kaynaklardan sağlamak amacıyla hidroelektrik santrallere (HES) öncülük ediyor. Atık üretmeyen ve karbon salımı yapmayan bu santraller, 2024 yılında Türkiye’nin elektrik ihtiyacının %21,5’ini karşıladı. Bu üretim sayesinde 41 milyon tonluk karbondioksit salımı engellendi. Bu miktar, milyonlarca aracın yıllık salımına denk bir tasarrufu temsil ediyor.

    Günümüz itibariyle DSİ ve özel sektör tarafından inşa edilen hidroelektrik santrallerin toplam kurulu gücü 32 bin 440 MW ile ülkemizin toplam elektrik kurulu gücünün yaklaşık %28’ini oluşturuyor.

    DSİ: HES’lerden 41 milyon tonluk karbon azaltımı sağlandı Tam Boyutta Gör
    DSİ terfili sulamaların enerji ihtiyacını karşılamak maksadıyla inşa ettiği karasal ve yüzer GES’lerle de sera gazı salınımlarının azalmasına katkı veriyor. Bu bağlamda, 2024 yılında Keban Barajı’nda Türkiye’nin ilk yüzer GES’i devreye alınırken Gaziantep, Adıyaman, Tunceli, Elazığ ve Afyonkarahisar’da da karasal GES’ler hizmete girdi. 2025 yılı itibarıyla 150 MW’lik yüzer GES kapasitesinin daha sisteme dahil edilmesi planlanıyor.

    Türkiye’nin ortasında dev bir su deposu

    Kuraklık tehdidine karşı suyun depolanması büyük önem taşıyor. DSİ, 2024 yılı sonuna kadar 183,4 milyar metreküp suyu biriktirebilen 1802 su depolama tesisini hizmete aldı. Bu su kütlesi; Ankara, Konya, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, ve Nevşehir illerimizin toplam yüzölçümüne eşit bir alanda, 2 metre yüksekliğinde bir göl oluşturabilecek büyüklüğe sahip.

    DSİ, çevreye doğrudan salınması hâlinde su havzalarını kirletecek atık suları arıtma tesisleriyle yeniden kullanıma kazandırıyor. 2024 yılında Afyonkarahisar’da devreye alınan Türkiye’nin en büyük atık su sulama tesisiyle 9.050 dekar tarım arazisi arıtılmış sularla sulanıyor. Bu yaklaşım, çevre kirliliğini önlerken aynı zamanda alternatif su kaynakları da yaratıyor.

    Yeraltı sularının korunması ve desteklenmesi amacıyla DSİ tarafından bugüne kadar 145 yeraltı barajı ve suni besleme tesisi inşa edildi. Bu sayede 41 bin dekar alan sulamaya açıldı, 21,5 milyon metreküp içme suyu temin edildi. 97 yeni tesisin ise planlama ve analiz çalışmaları sürüyor.

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