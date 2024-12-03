Geleceğin yeşil enerji kaynağı okyanusun altında yatıyor olabilir

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Tam Boyutta Gör Gezegenimizin selameti için sürdürülebilir yeşil enerji kaynaklarına geçiş büyük önem taşıyor. Bu yüzden dünyanın dört bir yanında hükûmetler yenilenebilir enerji kaynaklarına önemli yatırımlar yapıyor. Bugün yeşil enerji dediğimizde öne çıkan kaynaklar güneş ve rüzgar enerjisi olsa da yakın bir gelecekte bu durumun değişebileceği düşünülüyor. Çünkü en az bunlar kadar büyük potansiyeli olan yeni enerji kaynakları ortaya çıkıyor. Bunlardan biri de jeolojik hidrojen.

Okyanusların altında bulunan jeolojik hidrojenin gelecekte önemli bir yeşil enerji kaynağı hâline gelebileceği düşünülüyor. Çünkü yapılan araştırmalar, okyanus tabanında milyarlarca ton jeolojik hidrojen bulunduğunu gösteriyor. Nitekim ABD, bu alanda Ar-Ge çalışmaları yapılması için düğmeye bastı.

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ABD Enerji Bakanlığı, Ar-Ge çalışmaları için 20 milyon dolarlık ödenek ayırıp bu bütçeyi çeşitli üniversitelerde, laboratuvarlarda ve şirketlerde çalışan 18 farklı ekibe dağıttı. Bu ekipler, jeolojik hidrojenin çıkarılması, işlenmesi ve daha verimli bir enerji kaynağı hâline getirilmesi için farklı noktalara odaklanan çalışmalar yürütecekler.

Jeolojik Hidrojen, Saf Hidrojenden Oluşuyor

Tam Boyutta Gör Evrende en çok rastlanan element olan hidrojen, normalde diğer elementlerle bir arada bulunuyor. Örneğin suda oksijenle, metanda ise karbonla birlikte karşımıza çıkıyor. Jeolojik hidrojenin bunlardan farkı ise saf hidrojenden oluşması. Okyanusun dibindeki suyun demir bakımından zengin kayalarla reaksiyona girmesi demirin oksitlenmesine sebep oluyor ve bu reaksiyonun sonucunda ortaya jeolojik hidrojen yatakları çıkıyor.

Okyanus tabanındaki bu saf hidrojen kaynağının verimli bir yeşil enerji kaynağına dönüştürülebilmesi için, çıkarma, işleme ve depolama maliyetlerinin düşürülmesi gerekiyor. ABD Enerji Bakanlığı tarafından görevlendirilen 18 ekibin başlıca görevi de bu olacak.

20 milyon dolarlık ödeneğin 1.3 milyon dolarını alan, MIT'de görevli ekip, yer altında hidrojen üretmeye en uygun şartların nasıl oluşturulabileceğini araştıracak. Reaksiyon için en uygun katalizörün, sıcaklığın, basıncın ve pH seviyesinin ne olduğunu tespit etmeye çalışacak.

Tüm bu çalışmaların temel amacı, büyük ölçekte üretimi daha verimli ve dolayısıyla finansal olarak daha cazip hâle getirmek. Çünkü jeolojik hidrojenin gelecekte önemli bir enerji kaynağı hâline gelebilmesi için, finansal olarak da tercih edilebilir hâle gelmesi gerekiyor.

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Geleceğin yeşil enerji kaynağı jeolojik hidrojen olabilir