Geleceğin yeşil enerji kaynağı okyanusun altında yatıyor olabilir

Okyanusların altında bulunan jeolojik hidrojenin gelecekte önemli bir yeşil enerji kaynağı hâline gelebileceği düşünülüyor. Çünkü yapılan araştırmalar, okyanus tabanında milyarlarca ton jeolojik hidrojen bulunduğunu gösteriyor. Nitekim ABD, bu alanda Ar-Ge çalışmaları yapılması için düğmeye bastı.
ABD Enerji Bakanlığı, Ar-Ge çalışmaları için 20 milyon dolarlık ödenek ayırıp bu bütçeyi çeşitli üniversitelerde, laboratuvarlarda ve şirketlerde çalışan 18 farklı ekibe dağıttı. Bu ekipler, jeolojik hidrojenin çıkarılması, işlenmesi ve daha verimli bir enerji kaynağı hâline getirilmesi için farklı noktalara odaklanan çalışmalar yürütecekler.
Jeolojik Hidrojen, Saf Hidrojenden Oluşuyor
Okyanus tabanındaki bu saf hidrojen kaynağının verimli bir yeşil enerji kaynağına dönüştürülebilmesi için, çıkarma, işleme ve depolama maliyetlerinin düşürülmesi gerekiyor. ABD Enerji Bakanlığı tarafından görevlendirilen 18 ekibin başlıca görevi de bu olacak.
20 milyon dolarlık ödeneğin 1.3 milyon dolarını alan, MIT'de görevli ekip, yer altında hidrojen üretmeye en uygun şartların nasıl oluşturulabileceğini araştıracak. Reaksiyon için en uygun katalizörün, sıcaklığın, basıncın ve pH seviyesinin ne olduğunu tespit etmeye çalışacak.
Tüm bu çalışmaların temel amacı, büyük ölçekte üretimi daha verimli ve dolayısıyla finansal olarak daha cazip hâle getirmek. Çünkü jeolojik hidrojenin gelecekte önemli bir enerji kaynağı hâline gelebilmesi için, finansal olarak da tercih edilebilir hâle gelmesi gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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