Çin, 10 yeni nükleer reaktörün inşasını onayladı: Hedef küresel liderlik

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Tam Boyutta Gör Çin, 10 yeni nükleer enerji reaktörünün inşasına onay verdi. Toplamda 200 milyar yuan (27,44 milyar dolar) maliyete sahip olması beklenen reaktörler ile var olan 5 nükleer santralin kapasitesinin arttırılması hedefleniyor.

Bu nükleer güç üniteleri, Guangxi'deki Fangchenggang, Fujian'daki Sanmen, Şandong'daki Haiyang, Çongçing'deki Xiapu ve Guangdong'daki Taishan nükleer santrallerinde inşa edilecek.

Çin Nükleer Enerji Birliği'nin Pazar günü yayımladığı yıllık bültende, Çin'in nükleer enerji mühendisliği ve inşasına yaptığı yatırımın geçen yıl rekor seviye olan 146,9 milyar yuana çıktığı belirtildi. Bültene göre, 2024 sonu itibarıyla Çin'de 60 GW'a yakın kurulu güce sahip 57 ünite faaliyette bulunuyor. Ülkede şu anda inşa halinde 33 GW kapasiteli 28 nükleer reaktör bulunuyor. Onaylanmış nükleer ünite sayısı ise 17. Bunlar tamamlandığı zaman toplam kurulu güç 113 GW'a çıkacak.

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2030'a kadar nükleer enerjide liderlik hedefleniyor

Raporda, 2030'a kadar Çin'in kurulu nükleer kapasite açısından ABD'yi geçerek zirveye çıkması öngörülüyor. Çin şu anda ABD ve Fransa'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor. Nükleer enerji, 2024 yılında Çin'in elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 5'ini oluştururken, 2040 yılına kadar bu oranın yüzde 10'a çıkması bekleniyor.

Yenilenebilir enerji konusunda büyük atılım yapan Çin, nükleer enerji yatırımlarını arttırarak hem enerji güvenliğini sağlamayı hem de kömür üretimini azaltarak temiz enerjiye geçiş yapmayı hedefliyor.

Çin aynı zamanda nükleer santralleri için temel ana ekipmanları tamamen yerli olarak üretmeyi başardı. Geçen yıl 114 set yerli nükleer enerji ekipmanı teslim ederek 2023'teki rakamı ikiye katladı.

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Çin, 10 yeni nükleer reaktörün inşasını onayladı