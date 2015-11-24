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Yeni geliştirilen yazılım 4K çözünürlükteki şarj tüketim dezavantajını kaldırabilir

4K çözünürlüğün hala bazı dezavantajları olsa da bu teknoloji akıllı telefonlar ile birlikte cebimize kadar girmeyi başardı. Yeni geliştirilen yazılım ise bu dezavantajları ortadan kaldıracak gibi.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,4b
1
23
Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Yeni geliştirilen yazılım 4K çözünürlükteki şarj tüketim dezavantajını kaldırabilir
 
4K ekran çözünürlüğü son yıllarda hızlı bir şekilde yaygınlaşmaya başladı. Hatta Sony, Xperia Z5 Premium modelinde ile bu çözünürlük 5.5" boyutundaki panele sığdırılarak cebimize kadar girdi. Yeni teknoloji her ne kadar görüntüdeki keskinliği üst düzeye taşısa da hem maliyet hem de güç tüketimi gibi bazı kötü yanlara sahip.
Japonya'da yer alan Kogakuin Üniversitesi ve Fujitsu ise 2012 yılından beri bu dezavantajları ortadan kaldırmak için birlikte çalışıyor. Çalışmalar ilk meyvesini ise bugünlerde vermeye başladı. Yeni bir yazılım ile birlikte videoların çözünürlüğü  3840×2160 piksele (4K) upscale edilebiliyor. Yazılımı asıl önemli yapan ise bu iş sırasında batarya tüketiminin artmıyor oluşu. Üniversite tarafından yapılan açıklama yazılım sayesinde yeniden işlenen videoların aynı batarya tüketiminde 30FPS sabit görüntü sunabildiğini doğruluyor, ayrıca daha akıcı bir deneyim isteyenler ise güç tüketiminden biraz taviz vererek 60FPS görüntüleri de izleyebilecek.
Şimdilik piyasada yalnıza Xperia Z5 Premium bu çözünürlükte bir panele sahip, ancak bir çoğumuzun bildiği gibi 4K çözünürlük yüksek pil tüketimi sağladığı yalnızca fotoğraf ve video görüntüleme gibi durumlarda devreye giriyor. Kogakuin Üniversitesi'nin geliştirdiği yazılımın akıllı telefonlara uygulanması ile birlikte artık bu durumlarda da ekstra tüketimin önüne geçilebilecek.
3 Yıldan uzun bir çalışmanın meyvesi olan bu yazılım bugün test amaçlı uygulandığı sistemlerde olumlu sonuçlar veriyor. Geliştirme üniversite tarafından yapılsa da Fujitsu teknolojiyi daha basit hale getirmek ve son kullanıcıya ulaştırmak için destek veriyor. Bu araştırma teknoloji devlerinin yüksek çözünürlük yarışına yeni bir boyut kazandırabilir. Sizce 4K ekranın fazla pil tüketmemesi kullanımının daha hızlı yaygınlaşmasına yardımcı olur mu? Daha fazla şarj tüketmeyeceğini bilseydiniz 4K ekranlı akıllı telefonları tercih eder miydiniz?

http://www.cnet.com/news/smartphones-are-about-to-looks-smarter-thanks-to-4k-tech/ Yorum Yaz
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ceo-tr 4 yıl en beğenilen
720 bilemedin 1080 telefonlar için yeterli. daha üstüne hiç gerek yok. 1366x768 notebook kullanıp 4k telefon kullanmak gereksiz bence.
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Altaylılar 4 yıl Mianfei
Kalasso
Altaylılar
Bence pil tüketimi çözülse bile şuanki yonga setleri 4k için yeterli değil biraz daha gelişmeleri gerek.

"Benceymiş" donanim mimarı arkadaş dikkate alın


Z5 premium 4k çözünürlük ama oyunları ve birçok uygulamayı 1080p çözünürlükte açıyor neden acaba donanım yetmiyor olabilir mi bay çok bilmiş.
KalassoAltaylılarBence pil tüketimi çözülse bile şuanki yonga setleri 4k için yeterli değil biraz daha gelişmeleri gerek...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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alemburda34 4 yıl
Hep su telefon alirken almisken buda olsun sevdamiz yuzunden oluyor.
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ceo-tr 4 yıl alemburda34
alemburda34

Hep su telefon alirken almisken buda olsun sevdamiz yuzunden oluyor.

aynen öyle hocam.
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sdelta 4 yıl
Telefonlara ekleyene kadar şu laptoplara full hd ekleyin. Piyasadaki tüm uygun fiyatları laptopların 1366 X 768 gibi bir çözünürlüğü var. 15.6" ler için minimum Full HD olmalı.
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Cem 4 yıl
4k telefon için şuan gereksiz, ihtiyaç duyan kitle yüzde kaç. Ama diğer açından bakmak lazım 720P lik görüntüde tükettiği enerjiyle 1080P lik görüntü verebilirler. Böyle kaliteden kazanç yerine aynı kalitede enerjiden tasarruf ettirerek pil kullanım süresini artırabilirler.
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Triluminos 4 yıl
aspirin_00
resimdeki sony hangi modeli neredeyse çerçevesiz ekran güzel görünüyor

z5 premium gold
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Patren 4 yıl
s7 buyuk ihtimal 4k ekran olcak
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Hatsune Miku 4 yıl
aspirin_00
resimdeki sony hangi modeli neredeyse çerçevesiz ekran güzel görünüyor

SONY XPERIA Z5 PREMIUM
sonymobile.com/...
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aspirin_00 4 yıl
resimdeki sony hangi modeli neredeyse çerçevesiz ekran güzel görünüyor
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Seefoo 4 yıl
Ortalıkta 4k medya yok ki 4k faydalı olsun.Hadi 4k medya yaygınlaştı diyelim,hangimizde düzenli 4k izleyecek internet var?

Şu aralar günlük kullandığımız cihazlarda teknoloji olarak hep yukarıdan aşağıya bir dayatma var.Eskiden oyunların grafikleri sürekli gelişirdi,ekran kartları bunlara yetişirdi.Şimdi titan x var anca binlerce tl değerinde 120hz multi monitör sistemde lazım,telefonlarda 8er çekirdekler var,doğru düzgün multitasking veya 8çekirdek destekli uygulama yok,4k ekranlar çıkıyor ortada medya yok.
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Delikli Nane 4 yıl Seefoo
Seefoo
Ortalıkta 4k medya yok ki 4k faydalı olsun.Hadi 4k medya yaygınlaştı diyelim,hangimizde düzenli 4k izleyecek internet var?

Şu aralar günlük kullandığımız cihazlarda teknoloji olarak hep yukarıdan aşağıya bir dayatma var.Eskiden oyunların grafikleri sürekli gelişirdi,ekran kartları bunlara yetişirdi.Şimdi titan x var anca binlerce tl değerinde 120hz multi monitör sistemde lazım,telefonlarda 8er çekirdekler var,doğru düzgün multitasking veya 8çekirdek destekli uygulama yok,4k ekranlar çıkıyor ortada medya yok.

4k
video bile var
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Altaylılar 4 yıl
Bence pil tüketimi çözülse bile şuanki yonga setleri 4k için yeterli değil biraz daha gelişmeleri gerek.
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Mianfei 4 yıl Altaylılar
Altaylılar
Bence pil tüketimi çözülse bile şuanki yonga setleri 4k için yeterli değil biraz daha gelişmeleri gerek.

"Benceymiş" donanim mimarı arkadaş dikkate alın
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ceo-tr 4 yıl en beğenilen
720 bilemedin 1080 telefonlar için yeterli. daha üstüne hiç gerek yok. 1366x768 notebook kullanıp 4k telefon kullanmak gereksiz bence.
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N. Chomsky 4 yıl ceo-tr
ceo-tr
720 bilemedin 1080 telefonlar için yeterli. daha üstüne hiç gerek yok. 1366x768 notebook kullanıp 4k telefon kullanmak gereksiz bence.


Üreticiler sizi dinlemiş olsaydı halen 360p çözünürlüklü telefonlar kullanıyor olurduk.
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