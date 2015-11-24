Yeni geliştirilen yazılım 4K çözünürlükteki şarj tüketim dezavantajını kaldırabilir

4K ekran çözünürlüğü son yıllarda hızlı bir şekilde yaygınlaşmaya başladı. Hatta Sony, Xperia Z5 Premium modelinde ile bu çözünürlük 5.5" boyutundaki panele sığdırılarak cebimize kadar girdi. Yeni teknoloji her ne kadar görüntüdeki keskinliği üst düzeye taşısa da hem maliyet hem de güç tüketimi gibi bazı kötü yanlara sahip.

Japonya'da yer alan Kogakuin Üniversitesi ve Fujitsu ise 2012 yılından beri bu dezavantajları ortadan kaldırmak için birlikte çalışıyor. Çalışmalar ilk meyvesini ise bugünlerde vermeye başladı. Yeni bir yazılım ile birlikte videoların çözünürlüğü 3840×2160 piksele (4K) upscale edilebiliyor. Yazılımı asıl önemli yapan ise bu iş sırasında batarya tüketiminin artmıyor oluşu. Üniversite tarafından yapılan açıklama yazılım sayesinde yeniden işlenen videoların aynı batarya tüketiminde 30FPS sabit görüntü sunabildiğini doğruluyor, ayrıca daha akıcı bir deneyim isteyenler ise güç tüketiminden biraz taviz vererek 60FPS görüntüleri de izleyebilecek.

Şimdilik piyasada yalnıza Xperia Z5 Premium bu çözünürlükte bir panele sahip, ancak bir çoğumuzun bildiği gibi 4K çözünürlük yüksek pil tüketimi sağladığı yalnızca fotoğraf ve video görüntüleme gibi durumlarda devreye giriyor. Kogakuin Üniversitesi'nin geliştirdiği yazılımın akıllı telefonlara uygulanması ile birlikte artık bu durumlarda da ekstra tüketimin önüne geçilebilecek.

3 Yıldan uzun bir çalışmanın meyvesi olan bu yazılım bugün test amaçlı uygulandığı sistemlerde olumlu sonuçlar veriyor. Geliştirme üniversite tarafından yapılsa da Fujitsu teknolojiyi daha basit hale getirmek ve son kullanıcıya ulaştırmak için destek veriyor. Bu araştırma teknoloji devlerinin yüksek çözünürlük yarışına yeni bir boyut kazandırabilir. Sizce 4K ekranın fazla pil tüketmemesi kullanımının daha hızlı yaygınlaşmasına yardımcı olur mu? Daha fazla şarj tüketmeyeceğini bilseydiniz 4K ekranlı akıllı telefonları tercih eder miydiniz?

http://www.cnet.com/news/smartphones-are-about-to-looks-smarter-thanks-to-4k-tech/