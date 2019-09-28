Yeni grip aşısı on binlerce hayatı kurtarabilir

Haber Editörü
Yale School of Public Health, the University of Maryland School of Medicine, the University of Texas ve the University of Florida kurumundan bir grup araştırmacı tüm uluslara uygulanabilecek bir grip aşısının,yılda onbinlerce can kurtarabileceğine ilişkin yeni bir matematiksel model geliştirdi. Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan araştırmada ekip, matematiksel modeli nasıl kullandıklarını açıkladı ve bu modelin aşı karşısındaki etkisinin nasıl bir sonuç verdiğini bildirdi.
Grip aşısı uygulama modeli oluşturuldu
Amerika Birleşik Devletleri'nde her yıl milyonlarca insan gribal enfeksiyona yakalanıyor ve on binlerce insan da gribal enfeksiyonlar ve gribal enfeksiyonların neden olduğu komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitiriyor. Ayrıca uzmanlar aşının etki yüzdesinin %44 olduğunu belirtiyor yani aşı olan bireylerin enfekisyona yakalanma olasılığı da bulunmakla birlikte birçok insan bu riski taşıyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan National Institute of Allergy and Infectious Diseases kurumu ise etki yüzdesi %75 olan uluslararası bir aşı geliştirdiğini duyurdu. Araştırmacılar ise aşının kullanılması halinde kaç kişinin enfeksiyondan kurtulacağını ve aşı sayesinde ne kadar tasarruf edileceğini göstermek için matematiksel modeller oluşturdu ve kullandı.
Matematiksel modele göre binlerce insan kurtulabilir
Oluşturulan modellerin raporlarına göre mevcut kullanımdaki aşıların yalnızca %10'u uluslararası aşılar ile değiştirildiği takdirde her yıl yaklaşık 5.3 milyon insanın daha az enfekte olacağı ve yaklaşık 6.300 kişinin daha az öleceği, bir milyar dolardan daha fazla tasarruf edileceği bildiriliyor.
Yeni aşı mevcut aşıların tümüyle değiştirildiği takdierde ise 17 milyon insanın daha az enfekte olacağı ve 19.500 kişinin daha az öleceği bildiriliyor. Maliyet tasarrufusunun ise 3.5 milyar dolara yaklaşacağı öngörülüyor.
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Yeni aşının gelecek yıllarda kullanıma sunulması planlanıyor.
https://medicalxpress.com/news/2019-09-math-flu-transmission-universal-vaccine.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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