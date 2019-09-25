HIV kültür ortamında elimine edildi

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HIV tedavisi için son yıllarda birçok önemli adımlar atılmış olmasına karşın hastalığın tedavisi tam olarak mümkün değil. University of California San Diego (UCSD) kurumundan bir grup bilim insanının yaptığı araştırmalara göre HIV tedavisi için yeni bir hedef keşfedildi. Ekip yeni hücresel ''anahtar'' mekanizması tanımladı; laboratuvar çalışmalarına göre yeni anahtar ile virüs; inaktif durumda yer aldığı hücrelerden elimine edilebilecek.
Günümüzde HIV hastaları; antiretroviral adı verilen ve virüsün replike olmasını engelleyen yani virüsün AIDS adı verilen enfeksiyona dönüşmesini engelleyen ilaçlar ile tedavi edilmeye çalışılıyor ancak bu durum tam bir kür sağlamıyor, virüs hastanın hücrelerinin içerisinde uykuda bulunuyor. Eğer tedavi yarıda kesilir veya yeterli olmaz ile virüs tekrardan kendini çoğaltmaya ve enfeksiyonu devam ettirmeye başlıyor.
Özelleşmiş RNA molekülü keşfedildi
UCSD ekibi HIV hastalarında artmış halde bulunan özel bir RNA molekülü keşfetti. Yapılan kültür incelemelerinde RNA türünün silindiği veya etkisiz hale getirildiğine, HIV virüsünün kendisini replike edemediği görüldü.
Bahsi geçen RNA türü long non-coding RNA (lncRNA) olarak adlandırılıyor. lncRNA herhangi bir proteini kodlamıyor ancak hücre içerisindeki genlerin aktivasyonundan sorumlu bir RNA türü olarak bulunuyor.
Araştırma ekibi yeni RNA türüne HIV-1 Enhanced LncRNA yani HEAL ismini verdi.
Araştırmacılar laboratuvar şartlarında izole edilmiş insan bağışıklık hücreleri üzerinde çalıştı ve HEAL adlı molekülü susturdu ve CRISPR-Cas9 yöntemini kullanarak genomdan ayırdı. Her iki durumda da antiretroviral tedavi kesilmiş olmasına karşın HIV virüsünün kendini replike etmediği gözlemlendi.
Laboratuvar deneyleri başarı gösterdi
Yapılan testler şu an oldukça erken aşamada bulunmakla birlikte hayvanlar üzerinde de henüz denenmedi ancak sonuçların HIV tedavisi açısından birçok kapıyı aralayacağı düşünülüyor.
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Araştırma mBio dergisinde yayımlandı.
https://newatlas.com/medical/hiv-kill-switch-dormant-virus-human-cells/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle