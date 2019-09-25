HIV kültür ortamında elimine edildi

HIV tedavisi için son yıllarda birçok önemli adımlar atılmış olmasına karşın hastalığın tedavisi tam olarak mümkün değil. University of California San Diego (UCSD) kurumundan bir grup bilim insanının yaptığı araştırmalara göre HIV tedavisi için yeni bir hedef keşfedildi. Ekip yeni hücresel ''anahtar'' mekanizması tanımladı; laboratuvar çalışmalarına göre yeni anahtar ile virüs; inaktif durumda yer aldığı hücrelerden elimine edilebilecek.

Özelleşmiş RNA molekülü keşfedildi

Ayrıca Bkz.

"Ay yüzeyinde yeni madde keşfedildi"

mBio

https://newatlas.com/medical/hiv-kill-switch-dormant-virus-human-cells/

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Günümüzdehastaları;adı verilen ve virüsün replike olmasını engelleyen yani virüsünadı verilen enfeksiyona dönüşmesini engelleyen ilaçlar ile tedavi edilmeye çalışılıyor ancak bu durum tam birsağlamıyor, virüs hastanın hücrelerinin içerisindebulunuyor.ekibihastalarında artmış halde bulunan özel birkeşfetti. Yapılan kültür incelemelerindetürünün silindiği veya etkisiz hale getirildiğine,edemediği görüldü.Bahsi geçentürü(lncRNA) olarak adlandırılıyor.herhangi bir proteini kodlamıyor ancak hücre içerisindeki genlerin aktivasyonundan sorumlu bir RNA türü olarak bulunuyor.Araştırma ekibi yenitürüneyaniismini verdi.Araştırmacılar laboratuvar şartlarında izole edilmiş insan bağışıklık hücreleri üzerinde çalıştı veadlı molekülü susturdu veyöntemini kullanarak genomdan ayırdı.Yapılan testler şu an oldukça erken aşamada bulunmakla birlikte hayvanlar üzerinde de henüz denenmedi ancak sonuçlarıntedavisi açısından birçok kapıyı aralayacağı düşünülüyor.Araştırmadergisinde yayımlandı.