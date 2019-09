Yeni grip aşısı onbinlerce hayatı kurtarabilir

Yale School of Public Health, the University of Maryland School of Medicine, the University of Texas ve the University of Florida kurumundan bir grup araştırmacı tüm uluslara uygulanabilecek bir grip aşısının,yılda onbinlerce can kurtarabileceğine ilişkin yeni bir matematiksel model geliştirdi. Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan araştırmada ekip, matematiksel modeli nasıl kullandıklarını açıkladı ve bu modelin aşı karşısındaki etkisinin nasıl bir sonuç verdiğini bildirdi.

Grip aşısı uygulama modeli oluşturuldu

Matematiksel modele göre binlerce insan kurtulabilir

'ndeyakalanıyor ve on binlerce insan dave gribal enfeksiyonların neden olduğunedeniyle yaşamını yitiriyor. Ayrıca uzmanlar aşının etki yüzdesininolduğunu belirtiyor yani aşı olan bireylerin enfekisyona yakalanma olasılığı da bulunmakla birlikte birçok insan bu riski taşıyor.'nde bulunankurumu iseolan uluslararası bir aşı geliştirdiğini duyurdu. Araştırmacılar ise aşının kullanılması halinde kaç kişinin enfeksiyondan kurtulacağını ve aşı sayesinde ne kadar tasarruf edileceğini göstermek için matematiksel modeller oluşturdu ve kullandı.Oluşturulan modellerin raporlarına göre mevcut kullanımdaki aşıların yalnızca'u uluslararası aşılar ile değiştirildiği takdirde her yıl yaklaşıkdaha az enfekte olacağı ve yaklaşıkdaha az öleceği, bir milyar dolardan daha fazla tasarruf edileceği bildiriliyor.Yeni aşının gelecek yıllarda kullanıma sunulması planlanıyor.