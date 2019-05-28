İşte karşınızda Yeni iPod Touch

iPod Touch, neredeyse unutulmak üzere olan bir Apple ürünü halindeydi. Ancak an itibariyle gün yüzüne çıkan Yeni iPod Tocuh ile bu durum sona erdi. 2015 yılından bu yana iPod Touch için ilk defa güncelleme yapıldı.

Yeni iPod Touch özellikleri

Yeni iPod Touch, önceki nesle oldukça benzer. Tasarımı dahil olmak üzere, tüm teknik özellikleri neredeyse birebir aynı. 4 inç boyutunda ve 1136 x 640 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip. 8 MP arka ve 1.2 MP ön kamera ile gelen cihazın ağırlığı yalnızca 88 gram. Boyutları ise 123,4 x 58,6 x 6,1 mm şeklinde.

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Farklılaştığı nokta ise işlemci tarafında. iPhone 7’den aşina olduğumuz A10 Fusion çipi, yeni iPod Touch’daki temel değişimi içeriyor. A10 Fusion çipi sayesinde iPod touch, grup FaceTime konuşmaları, ARKit desteği gibi yetenekler kazanıyor. İşletim sistemi kısmında ise iOS 12 bizleri karşılıyor. Cihazın diğer tüm özellikleri daha önce belirttiğimiz gibi önceki nesille aynı.

Yeni iPod Touch, üç farklı depolama kapasitesiyle sunulacak. Bunlar 32 GB, 128 GB ve 256 GB şeklinde. 256 GB’lık versiyonu, ilk defa Yeni iPod Touch ile gördüğümüzü belirtelim. Ülkemizde de Apple Store aracılığıyla satışlarına başlandı. 32 GB depolamalı başlangıç modelinin fiyat etiketi 1599 TL. Depolama kapasitesine göre tüm modellerin fiyatı ise şu şekilde:

iPod Touch 32 GB depolama: 1599 TL

iPod Touch 128 GB depolama: 2499 TL

iPod Touch 256 GB depolama: 3399 TL

https://www.apple.com/newsroom/2019/05/new-ipod-touch-delivers-even-greater-performance/