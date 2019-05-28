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İşte karşınızda Yeni iPod Touch

Apple’ın unutulmaya yüz tutmuş iPod Touch medya oynatıcısı an itibariyle yenilendi. iPhone 7 modelinden aşina olduğumuz A10 Fusion’dan gücünü alan cihaz hakkında detaylar haberimizde.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
8,1b
1
62
iPod / iPod Touch
Onur Emre Karadağ
Yazar
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İşte karşınızda Yeni iPod Touch
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iPod Touch, neredeyse unutulmak üzere olan bir Apple ürünü halindeydi. Ancak an itibariyle gün yüzüne çıkan Yeni iPod Tocuh ile bu durum sona erdi. 2015 yılından bu yana iPod Touch için ilk defa güncelleme yapıldı.

Yeni iPod Touch özellikleri

Yeni iPod Touch, önceki nesle oldukça benzer. Tasarımı dahil olmak üzere, tüm teknik özellikleri neredeyse birebir aynı. 4 inç boyutunda ve 1136 x 640 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip. 8 MP arka ve 1.2 MP ön kamera ile gelen cihazın ağırlığı yalnızca 88 gram. Boyutları ise 123,4 x 58,6 x 6,1 mm şeklinde.

Ayrıca Bkz. "Moto Z4 tanıtılmadan satışa sunuldu"

Farklılaştığı nokta ise işlemci tarafında. iPhone 7’den aşina olduğumuz A10 Fusion çipi, yeni iPod Touch’daki temel değişimi içeriyor. A10 Fusion çipi sayesinde iPod touch, grup FaceTime konuşmaları, ARKit desteği gibi yetenekler kazanıyor. İşletim sistemi kısmında ise iOS 12 bizleri karşılıyor. Cihazın diğer tüm özellikleri daha önce belirttiğimiz gibi önceki nesille aynı.

İşte karşınızda Yeni iPod Touch
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Yeni iPod Touch, üç farklı depolama kapasitesiyle sunulacak. Bunlar 32 GB, 128 GB ve 256 GB şeklinde. 256 GB’lık versiyonu, ilk defa Yeni iPod Touch ile gördüğümüzü belirtelim. Ülkemizde de Apple Store aracılığıyla satışlarına başlandı. 32 GB depolamalı başlangıç modelinin fiyat etiketi 1599 TL. Depolama kapasitesine göre tüm modellerin fiyatı ise şu şekilde:

iPod Touch 32 GB depolama: 1599 TL

iPod Touch 128 GB depolama: 2499 TL

iPod Touch 256 GB depolama: 3399 TL


https://www.apple.com/newsroom/2019/05/new-ipod-touch-delivers-even-greater-performance/ Yorum Yaz
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Domatore 1 hf. en beğenilen
Bunu almak için mal olmak lazım
Yanıtla +117
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kaand12@ 1 hf.
Kim ne için alacak ki bunu şimdi. Müzik dinlemek için alsa 1599 tl ye gider sony fio falan alır. İos için alsa almaz çünkü onun yerine ipad alır yada almalı diyim, 4 " ekren çok yetersiz tam bir ios deneyimi için. Bilmiyorum çok anlamsız bir cihaz olmuş. Tek sebebi ellerinde fazla kalan a10 işlemcileri değerlendirmek diye düşünüyorum
Kim ne için alacak ki bunu şimdi. Müzik dinlemek için alsa 1599 tl ye gider sony fio falan alır. İos için alsa almaz çünkü onun yerine ipad alır yada almalı di...
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powertr06 1 hf.
Elde kalan bileşenleri müşteriye nasıl kitleriz çalışması olmuş.
Yanıtla +39
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Theologist 1 hf.
Bunu almayı düşünenlere tavsiyem 1500 lira civarına kayıtsız iPhone 7 bulunuyor piyasada .... ne avantajınız olur? Sadece birkaç örnek...
8 değil 12 megapiksel kamera
4 inch değil 4.7 inch ekran
%60 değil 66 ekran kasa oranı
Full HD değil 4K video kaydı
1 GB değil 2 GB RAM
1000 değil 2000 Mah batarya
Sadece WiFi tek değil GPS, 4.2 Bluetooth ve NFC desteği
Tek hoparlör değil çift hoparlör
Whatsapp desteği yok iPod Touchlar'da, iPhone'larda var
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destinati0n 1 hf.
Lg v30+ , Htc one A9 cihazlarındaki ses kalitesi daha iyi yoksa bu mu ?
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Awsful 1 hf.
Ekran kasa oranini iyilestirseler cok guzel bir IOS multimedya cihazi olabilirmis. Tabi birde gps i eklesinler su cihaza spor yaparken takiplerde kullanirdik...
Apple in elinde fazladan Iphone 7 islemcisi ve Iphone 5 ekranlari var, onlari kullanmak istemis. Yoksa basta onlari Iphone SE2 icin dusundu ama sonrasinda vazmi gecti
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JESKO 1 hf.
Ne gereksiz alet la bu telefondan her şeyi açıp dinliyoruz zaten mp3 çalara ne gerek var? Bir de telefon parasına satıyorlar
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TheNewAtilla 1 hf.
Amaç ne?
Yap nintendo switch boyutunda joysticki olan full hd bir alet en az 10 milyon satar apple arcade gazıyla
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catik 1 hf.
belki yasi kucuk cocuklra telefon almak yerine 8. sinif sonuna kadar alinabilir
onun disinda ios kullanan biri bu cihazi almaz cok gereksiz
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Burkiling 1 hf.
Hadi bunu utanmadan satıyorsun, illa alan da çıkar ona da saygı duyuyorum isteyen istediğini alır da abicim aynı ürünün sadece saklama alanını arttırarak fiyatını nasıl 2 buçuğa kalıyorsun? Bu düpedüz onun bunun çocukluğu
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ilkercom 1 hf.
Bakıyorum halen bu cihazı almanın mantığını bulmaya çalışanlar var. Gerizekalı bir apple fanboy ( pervane oğlan ) olmak lazım.
Ses kalitesi diyen olmuş neremle güleyim. git ilk jenerasyon fiio x3 veya ibasso dx 80 filan dinleyin ses nedir öğrenin. Sony bu cihazın yaptıklarının fazlasını yapan aleti 200 dolara satıyor.
Her türlü mal turnosolu olmuş. Bu cihazdan alan adamla arkadaşlığı keserim.
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MysticDesign 1 hf.
depoda çürümeye yüz tutmuş kasa ve ekranları çöpe atacağımıza kaktıralım demişler
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wert1903 1 hf.
ses kalitesi standart, hi-fi chip yok, şarj süresi kısa, malzeme büyük. Çekilecek bir tarafı yok.şu sıralar hi-fi özellikli bir DAP için 1000 tl ve üstünü gözden çıkardım ama bu değil , bunu apple fanları alır anca.
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