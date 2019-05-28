İşte karşınızda Yeni iPod Touch

Yeni iPod Touch özellikleri
Yeni iPod Touch, önceki nesle oldukça benzer. Tasarımı dahil olmak üzere, tüm teknik özellikleri neredeyse birebir aynı. 4 inç boyutunda ve 1136 x 640 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip. 8 MP arka ve 1.2 MP ön kamera ile gelen cihazın ağırlığı yalnızca 88 gram. Boyutları ise 123,4 x 58,6 x 6,1 mm şeklinde.Ayrıca Bkz. "Moto Z4 tanıtılmadan satışa sunuldu"
Farklılaştığı nokta ise işlemci tarafında. iPhone 7’den aşina olduğumuz A10 Fusion çipi, yeni iPod Touch’daki temel değişimi içeriyor. A10 Fusion çipi sayesinde iPod touch, grup FaceTime konuşmaları, ARKit desteği gibi yetenekler kazanıyor. İşletim sistemi kısmında ise iOS 12 bizleri karşılıyor. Cihazın diğer tüm özellikleri daha önce belirttiğimiz gibi önceki nesille aynı.
Yeni iPod Touch, üç farklı depolama kapasitesiyle sunulacak. Bunlar 32 GB, 128 GB ve 256 GB şeklinde. 256 GB’lık versiyonu, ilk defa Yeni iPod Touch ile gördüğümüzü belirtelim. Ülkemizde de Apple Store aracılığıyla satışlarına başlandı. 32 GB depolamalı başlangıç modelinin fiyat etiketi 1599 TL. Depolama kapasitesine göre tüm modellerin fiyatı ise şu şekilde:
iPod Touch 32 GB depolama: 1599 TL
iPod Touch 128 GB depolama: 2499 TL
iPod Touch 256 GB depolama: 3399 TL
https://www.apple.com/newsroom/2019/05/new-ipod-touch-delivers-even-greater-performance/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
8 değil 12 megapiksel kamera
4 inch değil 4.7 inch ekran
%60 değil 66 ekran kasa oranı
Full HD değil 4K video kaydı
1 GB değil 2 GB RAM
1000 değil 2000 Mah batarya
Sadece WiFi tek değil GPS, 4.2 Bluetooth ve NFC desteği
Tek hoparlör değil çift hoparlör
Whatsapp desteği yok iPod Touchlar'da, iPhone'larda var
Apple in elinde fazladan Iphone 7 islemcisi ve Iphone 5 ekranlari var, onlari kullanmak istemis. Yoksa basta onlari Iphone SE2 icin dusundu ama sonrasinda vazmi gecti
Yap nintendo switch boyutunda joysticki olan full hd bir alet en az 10 milyon satar apple arcade gazıyla
onun disinda ios kullanan biri bu cihazi almaz cok gereksiz
Ses kalitesi diyen olmuş neremle güleyim. git ilk jenerasyon fiio x3 veya ibasso dx 80 filan dinleyin ses nedir öğrenin. Sony bu cihazın yaptıklarının fazlasını yapan aleti 200 dolara satıyor.
Her türlü mal turnosolu olmuş. Bu cihazdan alan adamla arkadaşlığı keserim.
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