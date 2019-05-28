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Moto Z4 tanıtılmadan satışa sunuldu

Moto Z4 henüz tanıtılmamasına rağmen Amazon.com üzerinde listelendi. Böylece cihazın teknik özellikleri ve fiyatı öğrenilmiş oldu. Hatta bazı kullanıcılar cihazı satın almayı bile başardılar.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Moto Z4 tanıtılmadan satışa sunuldu
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Motorola’nın Moto Z4 modeli hakkında uzun zamandır birçok sızıntı duyduk. Henüz tanıtılmayan telefon, ilginç bir şekilde Amazon.com üzerinde satışa sunuldu. Her ne kadar Moto Z4 kısa süre sonra siteden kaldırılsa da teknik özellikleri ve fiyatı öğrenilmiş oldu. Hatta bazı kullanıcılar cihazı satın almayı bile başardılar.

Moto Z4 özellikleri

Moto Z4, 6.4 inç boyutunda 2340 x 1080 (Full HD+) çözünürlüklü ekran ile geliyor. Su damlası çentik tasarımının hakim olduğu telefon, gücünü Snapdragon 675 yonga setinden alıyor. Bu yonga setine 4 GB RAM ve 128 GB depolama eşlik ediyor. İsterseniz microSD hafıza kartı desteği sayesinde, depolama kapasitesini artırma imkanınız mevcut.

Moto Z4 tanıtılmadan satışa sunuldu
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Telefonun arka tarafına geçtiğimizde 48 MP + 12 MP çözünürlüklü çift kamera paketi bizleri karşılıyor. Ek olarak arka kapağın alt kısmında Moto Mod bağlantı noktası bulunuyor. Cihazı satın almayı başaranların belirttiğine göre eski Moto Mod aksesuarlarını Moto Z4 modelinde kullanabiliyorsunuz. Su damlası çentik içerisindeki ön kamera ise 25 MP çözünürlüğünde.

Ayrıca Bkz. "Redmi’nin ilk notebook modeli RedmiBook 14 tanıtıldı"

Cihazın diğer özellikleri ekrandan parmak izi okuma, 3600 mAh batarya, 15W hızlı şarj, kablosuz şarj desteği vb. şeklinde sıralanabilir. Amazon.com’dan kaldırılmadan önce Moto Z4’ün iki farklı versiyonu bulunuyordu. Biri Amazon uygulamalarıyla birlikte gelen versiyon, diğeri ise 360 derece Moto Mod ile gelen versiyon şeklinde. Her iki versiyonun fiyat etiketi 499 dolar olarak görüldü. Cihazı satın almayı başaran bir Reddit kullanıcısı, kutu açılışı videosu bile hazırladı:


https://www.androidauthority.com/motorola-moto-z4-available-amazon-991253/ Yorum Yaz
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Stateless Society 1 hf. en beğenilen
En iyisini yapmışlar. Her sene çıkarılan şeyin tanıtımı mı olur, telefon altı üstü, al, işini görecek kadar kullan, at kenara gitsin. Devrimsel bir yenilik olur, o zaman belki tanıtım yaparsın. Diğer türlü, bildiğimiz şeyleri ısıtıp ısıtıp, tanıtımdı, şuydu, buydu diyip haber sitelerine reklam yaptırmak için kullanmaları artık sıktı. Şu anki telefonum Motorola'ydı, karar verdim yenilersem bir daha Motorola alacağım.
En iyisini yapmışlar. Her sene çıkarılan şeyin tanıtımı mı olur, telefon altı üstü, al, işini görecek kadar kullan, at kenara gitsin. Devrimsel bir yenilik olur...
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dodofran 1 hf.

4gb RAM, Snapdragon 675 ve 499$
şaka mı bu.
lenovo z6 sd 855 döner kamera ful ekran bu fiyata.
mi 9 lara redmi k20 prolara falan girmiyorum bile. moto ölmüş.
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MustafaC53 1 hf.
sene olmuş 2019 hâlâ 3600 mAh batarya koyuyorlar telefona.
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Stateless Society 1 hf. en beğenilen
En iyisini yapmışlar. Her sene çıkarılan şeyin tanıtımı mı olur, telefon altı üstü, al, işini görecek kadar kullan, at kenara gitsin. Devrimsel bir yenilik olur, o zaman belki tanıtım yaparsın. Diğer türlü, bildiğimiz şeyleri ısıtıp ısıtıp, tanıtımdı, şuydu, buydu diyip haber sitelerine reklam yaptırmak için kullanmaları artık sıktı. Şu anki telefonum Motorola'ydı, karar verdim yenilersem bir daha Motorola alacağım.
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sreylare 1 hf.
4gb RAM, Snapdragon 675 ve 499$. Çok güzel gidiyorsun Motorola. Kardeşim için Z aldım JBL moduyla ses inanılmaz gidiyor yanına kalite olarak yaklaşan yok arada telefonu alıp dinliyorum. Bataryayı içmese 700TL fiyatına göre güzel telefondu halen.
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