Moto Z4 tanıtılmadan satışa sunuldu

Motorola’nın Moto Z4 modeli hakkında uzun zamandır birçok sızıntı duyduk. Henüz tanıtılmayan telefon, ilginç bir şekilde Amazon.com üzerinde satışa sunuldu. Her ne kadar Moto Z4 kısa süre sonra siteden kaldırılsa da teknik özellikleri ve fiyatı öğrenilmiş oldu. Hatta bazı kullanıcılar cihazı satın almayı bile başardılar.

Moto Z4 özellikleri

Moto Z4, 6.4 inç boyutunda 2340 x 1080 (Full HD+) çözünürlüklü ekran ile geliyor. Su damlası çentik tasarımının hakim olduğu telefon, gücünü Snapdragon 675 yonga setinden alıyor. Bu yonga setine 4 GB RAM ve 128 GB depolama eşlik ediyor. İsterseniz microSD hafıza kartı desteği sayesinde, depolama kapasitesini artırma imkanınız mevcut.

Telefonun arka tarafına geçtiğimizde 48 MP + 12 MP çözünürlüklü çift kamera paketi bizleri karşılıyor. Ek olarak arka kapağın alt kısmında Moto Mod bağlantı noktası bulunuyor. Cihazı satın almayı başaranların belirttiğine göre eski Moto Mod aksesuarlarını Moto Z4 modelinde kullanabiliyorsunuz. Su damlası çentik içerisindeki ön kamera ise 25 MP çözünürlüğünde.

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Cihazın diğer özellikleri ekrandan parmak izi okuma, 3600 mAh batarya, 15W hızlı şarj, kablosuz şarj desteği vb. şeklinde sıralanabilir. Amazon.com’dan kaldırılmadan önce Moto Z4’ün iki farklı versiyonu bulunuyordu. Biri Amazon uygulamalarıyla birlikte gelen versiyon, diğeri ise 360 derece Moto Mod ile gelen versiyon şeklinde. Her iki versiyonun fiyat etiketi 499 dolar olarak görüldü. Cihazı satın almayı başaran bir Reddit kullanıcısı, kutu açılışı videosu bile hazırladı:

https://www.androidauthority.com/motorola-moto-z4-available-amazon-991253/