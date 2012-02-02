Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPod / iPod Touch ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni iPod nano arka kamerası ile görüntülendi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,4b
1
47
iPod / iPod Touch
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mart ayında çıkacağı tahmin edilen yeni iPad modeli hakkında dedikodular hız kesmeden sürerken bunun yanında Apple'ın minik medya oynatıcısı iPod nano ile ilgili de önemli bir değişiklik iddiası var.

Apple'ın gerileme yaşayan tek segmenti olan iPod serisinin minik üyesi iPod nano hakkında daha önce ortaya atılan bir iddiada arka klips yerine 1.3MP çözünürlükte bir kamera olacağı belirtilmişti. iPhone 4S modelinin tanıtıldığı etkinlikte iPod nano modelinde fazla bir değişiklik olmadığı ortaya çıkınca dedikodular kesildi. Ancak Apple.pro sitesinin yeni modelin kasa örneklerini internete sızdırmasıyla konu yeniden gündeme geldi.

Bu kez arka klips geri gelmiş. Ancak klips üzerinde kamera için bir de yuva bulunuyor. Kameranın 2MP çözünürlükte olacağını iddia edenler de var.

Gerçeğe yakın diğer bir iddia ise Apple'ın yeni iPod nano modeli için birden fazla prototip denediğinden bahsediyor. Bu yüzden klipsli veya klipssiz kasa tasarımları internete sızabiliyor. Ancak iPod nano modeli için bir donanım iyileştirmesi de gerekli hale geldi.

iPod nano sonbahar döneminde piyasaya sürülmek üzere halen geliştirme aşamasında ve 1.3MP çözünürlükte kamera taşıyacağı konusunda daha fazla kaynak fikir birliği yapıyor. 
Yeni iPod nano arka kamerası ile görüntülendi
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
gamershell 7 yıl en beğenilen
Orası mandal değilmiydi ? nasıl kamera olacak
1 Yanıt Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
whtswrongstupid 7 yıl
Adam utanir sunla facetime yapmaya
2 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ursofalk 7 yıl
olabilir ama 1.3 megapiksel ne abi :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bdurmus 7 yıl
bunu ciddi bi haber olarak mı konu yaptınız yoksa espri olsun falan diye mi?? cidden anlayamadım da
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yedado0506 7 yıl
müzik dinlerken video çekmek.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mawoix 7 yıl
geçen senede vardı bu haber.. fake olarak geldi fake olarak kalır umarım (en azından 2 yıl).. ilk önce pil süresi artırılmalı, (kablosuz kulaklıklar için) bluetooth eklenmeli ve (saat şeklinde kullananlar için) su geçirmez, darbelere ekstra dayanıklı olmalı.. ek olarak zamanla (pek gerekli olmasada) video oynatma, kamera, hatta uçarsak wi-fi gibi özellikler getirilebilir.. şimdilik önemli şeylere kitlensinler..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zaferyurt 7 yıl
internete girmeyen alet icin gereksiz mi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muratsonnn 7 yıl
Ne gerek var bunlara :S
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VoltHector 7 yıl
Orada mandalı var bir kere, ters olur yahu :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mogosan 7 yıl
Kim nanoda kamera ister ki ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-5980C441C 7 yıl
Cin mali cakmalara acayi sekilde benziyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
java 7 yıl
Çok çakma duruyor canım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 7 yıl
Kamera bu cihaz için gereksiz bir donanım olur.Zaten neredeyse her cep telefonunda kamera var artık.Bırakında iPod'da eksik kalsın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Parn 7 yıl
Kamera cok gereksiz İPod nano modellerine ses kalitesini guclendirip sarj suresini uzatsalar yeterli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hakan.. 7 yıl
Kaldı ki önce yazdıkları gibi 24 saat şarj süresini göstermeyi bilsinler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zımparasız Pinokyo 7 yıl
Sizde bunu yediniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-gg- 7 yıl
resim fake beyler
zaten ufacık alettede kamera olmayıversin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Excision 7 yıl
bkz : müzik dinlerken video çekmek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GhoryWarrior 7 yıl
Ben bu resmi 2 sene önce de gormuştum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6414 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPod / iPod Touch, Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Asus Radeon HD 7950 DirectCU II video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim