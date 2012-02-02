Yeni iPod nano arka kamerası ile görüntülendi

Mart ayında çıkacağı tahmin edilen yeni iPad modeli hakkında dedikodular hız kesmeden sürerken bunun yanında Apple'ın minik medya oynatıcısı iPod nano ile ilgili de önemli bir değişiklik iddiası var.





Apple'ın gerileme yaşayan tek segmenti olan iPod serisinin minik üyesi iPod nano hakkında daha önce ortaya atılan bir iddiada arka klips yerine 1.3MP çözünürlükte bir kamera olacağı belirtilmişti. iPhone 4S modelinin tanıtıldığı etkinlikte iPod nano modelinde fazla bir değişiklik olmadığı ortaya çıkınca dedikodular kesildi. Ancak Apple.pro sitesinin yeni modelin kasa örneklerini internete sızdırmasıyla konu yeniden gündeme geldi.





Bu kez arka klips geri gelmiş. Ancak klips üzerinde kamera için bir de yuva bulunuyor. Kameranın 2MP çözünürlükte olacağını iddia edenler de var.





Gerçeğe yakın diğer bir iddia ise Apple'ın yeni iPod nano modeli için birden fazla prototip denediğinden bahsediyor. Bu yüzden klipsli veya klipssiz kasa tasarımları internete sızabiliyor. Ancak iPod nano modeli için bir donanım iyileştirmesi de gerekli hale geldi.





iPod nano sonbahar döneminde piyasaya sürülmek üzere halen geliştirme aşamasında ve 1.3MP çözünürlükte kamera taşıyacağı konusunda daha fazla kaynak fikir birliği yapıyor.



