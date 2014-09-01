Yeni incelik rekortmeni Gionee Elife S5.1 resmiyet kazandı

5.5mm kalınlığındaki Elife S5.5 akıllı telefonu ile şu anki incelik rekorunu elinde tutan Çinli Gionee, Elife S5.1 adlı modeli ile bu rekorunu tazelemiş oldu.





Gionee Elife S5.1 modeli sadece 5.15mm kalınlığa sahip. Modelin ölçüleri ise 139.8mm x 67.4mm x 5.15mm olarak belirlenmiş. İncelik konusunda rekor kırsa da modelin ekran çerçevesi nispeten daha kalın bir görünüm arz ediyor.





Bu kadar ince bir kasa içerisine Gionee tatmin edici bir donanım sığdırmayı başarıyor. Ancak önceki versiyondan biraz kesinti yapıldığını belirtelim. Zira AMOLED ekran boyutu 5 inçten 4.8 inçe inerken, çözünürlük de Full HD'den 720p'ye geriliyor.





Cihaza 1.2GHz saat hızında çalışan Snapdragon 400 yongaseti gücünü verirken, 1GB RAM ve 16GB dahili kapasite ile sistem desteklenmiş. Cihazda 8MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, Android 4.3 işletim sistemi, Amigo 2.0 kullanıcı arayüzü ve 2100mAh gücünde batarya şeklinde diğer özellikleri mevcut.





Performanstan ziyade incelik arayan müşterileri hedefleyen Gionee Elife S5.1 modeli bu ay Çin'de satışa sunulacak. Fiyatı bilinmemekle birlikte cihaz Çin sınırları içerisinde kalacak.





http://www.phonearena.com/news/Gionee-breaks-its-own-record-with-the-0.2-inch-5.15mm-thin-Elife-S5.1-smartphone-tons-of-pictures-included_id60031