Yeni keşfedilen galaksiye Cristiano Ronaldo'nun adı verildi

Haber Editörü
Evren hakkında bilinmeyen gerçeklerin ortaya çıkarılması konusunda en önemli araştırma organizasyonları arasında yer alan Avrupa Güney Gözlemevi, geçtiğimiz günlerde yayınladıkları makaleyle daha önce keşfedilmemiş yeni bir galaksi keşfettiklerini duyurdu. The Astrophysical Journal dergisinde yayınlanan bu makalede bahsi geçen yeni galaksinin keşfi bilim dünyası için son derece önemli olsa da, yeni galaksiyi dünya basınının gündemine getiren özelliği ilgi çekici ismi oldu.
Avrupa Güney Gözlemevi'nin keşfettiği yeni galaksiye verdiği isim, ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun lakabı olan CR7 oldu. Üstelik bu durum sadece bir isim benzerliğinden ibaret değil. The Astophysical Journal dergisinde konu hakkında bir açıklama yayınlayan Avupa Güney Gözlemevi gök bilimcileri, yeni galaksiye isim koyarken Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'dan ilham aldıklarını belirttiler.
CR7 adıyla anılacak olan bu yeni galaksinin tam adı ise COSMOS Redshift 7 oldu. Redshift ibaresinin bir galaksinin gezegenimize olan uzaklığını ve ne kadar yaşlı olduğunu gösterdiği göz önüne alındığında, Redshift 7 olarak derecelendiren CR7'nin evrendeki en yaşlı galaksilerden biri olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca genç evrenin şu ana kadar keşfedilen en parlak galaksisi olduğu belirtilen CR7'nin bu konuda en yakın takipçisinden üç kat daha parlak bir galaksi olduğu söyleniyor.
http://news.softpedia.com/news/Newly-Discovered-Galaxy-Named-After-Footballer-Cristiano-Ronaldo-484643.shtml Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Son paragrafi okursaniz cr7 nin ne anlama geldigini anlarsiniz. Ayrica ronaldoya laf atanlar yaptigi yardimlari bir arastirip gelsinler.
Sonraları en büyük gelişmeler, Bill Gates'in eleştiriler alan öngörüsünde olduğu üzere mobil dünyaya kaydı. Tabi sitelerin adları, kurulduğu dönemdeki halinde kaldı. İsimler aynı kalmasına rağmen otomotiv dünyasındaki sivri gelişmeler de iç içe geçen gelişmelerden nasibini alarak bu sitelerde boy göstermeye başladı.
Keşke o günlerde daha öngörülü isimlendirmeler olsaydı da bilimsel gelişmelere ait içerik daha geniş yer bulsaydı. Şimdilerde özellikle Gün'ün paylaşımlarında bu eksikliğin tamamlanması yönünde içeriklerin ağırlığını görüyoruz.
Popüler kültürün facebook türüne kapılanların kendilerini kültürlü hissettirdiği bir nesil, 3 dakikadan uzun videolarda sıkılıyor, 2 paragrafın ötesini okumuyor. Bu nesil, OECD ortalamasının altında, listelerin dibinde kendine yer alıyor, PISA testlerinden yüz karası sonuçlar alıyor.
CR7 eğer Ronaldo'nun değil de karşı cinsten bir "saman alevi" ünlünün referansı olsaydı, tepkiler çok daha olumlu olacaktı.
Yazık!
Sitenin adına takılmadan, Bilim Teknik (zamanının kalitesinden bahsediyorum) tadında içerikleri daha çok görebilmek umuduyla...
hayır messi hayrnlığımdan değil
ama messi daha gezegenvari bir isim futbol stilide uyuyor
belkide sonraki keşifte olur