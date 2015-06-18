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Yeni keşfedilen galaksiye Cristiano Ronaldo'nun adı verildi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Yeni keşfedilen galaksiye Cristiano Ronaldo'nun adı verildi

Evren hakkında bilinmeyen gerçeklerin ortaya çıkarılması konusunda en önemli araştırma organizasyonları arasında yer alan Avrupa Güney Gözlemevi, geçtiğimiz günlerde yayınladıkları makaleyle daha önce keşfedilmemiş yeni bir galaksi keşfettiklerini duyurdu. The Astrophysical Journal dergisinde yayınlanan bu makalede bahsi geçen yeni galaksinin keşfi bilim dünyası için son derece önemli olsa da, yeni galaksiyi dünya basınının gündemine getiren özelliği ilgi çekici ismi oldu.
 Avrupa Güney Gözlemevi'nin keşfettiği yeni galaksiye verdiği isim, ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun lakabı olan CR7 oldu. Üstelik bu durum sadece bir isim benzerliğinden ibaret değil. The Astophysical Journal dergisinde konu hakkında bir açıklama yayınlayan Avupa Güney Gözlemevi gök bilimcileri, yeni galaksiye isim koyarken Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'dan ilham aldıklarını belirttiler.
 CR7 adıyla anılacak olan bu yeni galaksinin tam adı ise COSMOS Redshift 7 oldu. Redshift ibaresinin bir galaksinin gezegenimize olan uzaklığını ve ne kadar yaşlı olduğunu gösterdiği göz önüne alındığında, Redshift 7 olarak derecelendiren CR7'nin evrendeki en yaşlı galaksilerden biri olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca genç evrenin şu ana kadar keşfedilen en parlak galaksisi olduğu belirtilen CR7'nin bu konuda en yakın takipçisinden üç kat daha parlak bir galaksi olduğu söyleniyor.

 

http://news.softpedia.com/news/Newly-Discovered-Galaxy-Named-After-Footballer-Cristiano-Ronaldo-484643.shtml Yorum Yaz
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cocainbar 4 yıl en beğenilen
Yaziyi okuyup yorum yapiyorsaniz vay halinize, yaziyi okumadan sadece basliga yorum yapiyorsaniz yine vay halinize.
Son paragrafi okursaniz cr7 nin ne anlama geldigini anlarsiniz. Ayrica ronaldoya laf atanlar yaptigi yardimlari bir arastirip gelsinler.
Yaziyi okuyup yorum yapiyorsaniz vay halinize, yaziyi okumadan sadece basliga yorum yapiyorsaniz yine vay halinize.Son paragrafi okursaniz cr7 nin ne anlam...
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Mesudum 4 yıl
2000'li yılların başında yayına başlayan DH, benzeri az sayıdaki siteyle birlikte bilimsel gelişmelerin bilgisayar ayağında yayın yapıyordu. Tabi gençler bilmez, o dönemde bilimin en hızlı olduğu alan, tabii ki PC ve bağlı donanımların dünyası. Biz o zamanlar basılı Byte, PC World, PC Magazine, Chip gibi kaynakların yanında online sitelerden de yeni ve hızlı açılımlar elde edebilmiştik.
Sonraları en büyük gelişmeler, Bill Gates'in eleştiriler alan öngörüsünde olduğu üzere mobil dünyaya kaydı. Tabi sitelerin adları, kurulduğu dönemdeki halinde kaldı. İsimler aynı kalmasına rağmen otomotiv dünyasındaki sivri gelişmeler de iç içe geçen gelişmelerden nasibini alarak bu sitelerde boy göstermeye başladı.
Keşke o günlerde daha öngörülü isimlendirmeler olsaydı da bilimsel gelişmelere ait içerik daha geniş yer bulsaydı. Şimdilerde özellikle Gün'ün paylaşımlarında bu eksikliğin tamamlanması yönünde içeriklerin ağırlığını görüyoruz.
Popüler kültürün facebook türüne kapılanların kendilerini kültürlü hissettirdiği bir nesil, 3 dakikadan uzun videolarda sıkılıyor, 2 paragrafın ötesini okumuyor. Bu nesil, OECD ortalamasının altında, listelerin dibinde kendine yer alıyor, PISA testlerinden yüz karası sonuçlar alıyor.
CR7 eğer Ronaldo'nun değil de karşı cinsten bir "saman alevi" ünlünün referansı olsaydı, tepkiler çok daha olumlu olacaktı.
Yazık!
Sitenin adına takılmadan, Bilim Teknik (zamanının kalitesinden bahsediyorum) tadında içerikleri daha çok görebilmek umuduyla...
2000'li yılların başında yayına başlayan DH, benzeri az sayıdaki siteyle birlikte bilimsel gelişmelerin bilgisayar ayağında yayın yapıyordu. Tabi gençler bilmez...
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gael 4 yıl
messi dururken neyin kafası bu,

hayır messi hayrnlığımdan değil
ama messi daha gezegenvari bir isim futbol stilide uyuyor

belkide sonraki keşifte olur
messi dururken neyin kafası bu,hayır messi hayrnlığımdan değilama messi daha gezegenvari bir isim futbol stilide uyuyorbelkide ...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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DH Misafiri 4 yıl
Bilim adamı işte futbolcu tabi saf adam geç sen dalganı :D
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dumprep 4 yıl
Trilyonlarca galaksiler var daha, ziyani yok
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Kartal Göz 4 yıl
Başlıkta "...galaksiye Cristiano Ronaldo'nun adı verildi" deniyor. İçerikte "Cristiano Ronaldo'dan esinlenerek CR7 ismi verildi." deniyor. Sonra da CR7'nin açılımını veriyor: COSMOS Redshift 7. Astronomiyi severim ama haber değeri olmayan için boş bir konu olmuş.

Ona bakarsak Mars'ta da adını birçok ünlü bilimadamı, yazardan, ressamdan sanatçıdan alan kraterler var. Sinan krateri var hatta evet Mimar Sinan'dan alınmış ismi. Nedir ki yani bu?
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Özger 4 yıl
Ronaldo bir galaksi ise, Messi evrenin ta kendisidir deyip tartışmayı sonladırayım. Neyse işin şakası bir yana haberde belirtildiği üzere bir esinlenme var, bunu bu kadar büyütmenin anlamı yok. CR7 kısaltmasının bir esinlenme olduğu ve kendilerinin tarafında kısaltmanın açıklaması yapılmış, hala daha neyin kavgasını veriyorsunuz anlamak güç!
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swat882 4 yıl
Kimse Haberi okumamış ya la


Birde burada takilan adam hani internetten, teknoloji den, yenilikten anlayan adamlar, vay halimize... Bir haber icerigini okusaydın be cahil
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savarog 4 yıl
Tarih boyu yaşamış tüm insanların adlarını galaksilere versek açıkta yine galaksi kalır :)
varsın bir tanesi de futbolcu ismi olsun.
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porsche911gt2 4 yıl
populer kültürün bu etkisini neden olumsuz olarak değerlendiriyorsunuz ki? belki bu haber sayesinde bilime pek meraklı olmayan biri bile birşeyler öğrenir hatta merak eder dahasını araştırır bence güzel haber.
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Japonya 4 yıl
Bilim İlerliyor.Bidahakinede Messi Adını Verirler
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Mesudum 4 yıl
2000'li yılların başında yayına başlayan DH, benzeri az sayıdaki siteyle birlikte bilimsel gelişmelerin bilgisayar ayağında yayın yapıyordu. Tabi gençler bilmez, o dönemde bilimin en hızlı olduğu alan, tabii ki PC ve bağlı donanımların dünyası. Biz o zamanlar basılı Byte, PC World, PC Magazine, Chip gibi kaynakların yanında online sitelerden de yeni ve hızlı açılımlar elde edebilmiştik.
Sonraları en büyük gelişmeler, Bill Gates'in eleştiriler alan öngörüsünde olduğu üzere mobil dünyaya kaydı. Tabi sitelerin adları, kurulduğu dönemdeki halinde kaldı. İsimler aynı kalmasına rağmen otomotiv dünyasındaki sivri gelişmeler de iç içe geçen gelişmelerden nasibini alarak bu sitelerde boy göstermeye başladı.
Keşke o günlerde daha öngörülü isimlendirmeler olsaydı da bilimsel gelişmelere ait içerik daha geniş yer bulsaydı. Şimdilerde özellikle Gün'ün paylaşımlarında bu eksikliğin tamamlanması yönünde içeriklerin ağırlığını görüyoruz.
Popüler kültürün facebook türüne kapılanların kendilerini kültürlü hissettirdiği bir nesil, 3 dakikadan uzun videolarda sıkılıyor, 2 paragrafın ötesini okumuyor. Bu nesil, OECD ortalamasının altında, listelerin dibinde kendine yer alıyor, PISA testlerinden yüz karası sonuçlar alıyor.
CR7 eğer Ronaldo'nun değil de karşı cinsten bir "saman alevi" ünlünün referansı olsaydı, tepkiler çok daha olumlu olacaktı.
Yazık!
Sitenin adına takılmadan, Bilim Teknik (zamanının kalitesinden bahsediyorum) tadında içerikleri daha çok görebilmek umuduyla...
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cocainbar 4 yıl en beğenilen
Yaziyi okuyup yorum yapiyorsaniz vay halinize, yaziyi okumadan sadece basliga yorum yapiyorsaniz yine vay halinize.
Son paragrafi okursaniz cr7 nin ne anlama geldigini anlarsiniz. Ayrica ronaldoya laf atanlar yaptigi yardimlari bir arastirip gelsinler.
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casperfriendly 4 yıl
Evet tahminini söylüyorum:)
Bir sonraki Galaksi'ye verilecek ad büyük olasılıkla RTE olur.
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john ronald reuel tolkien 4 yıl
Popüler kültürün bilime negatif etkileri. Gerçekten verecek başka isim bulamamışlar mı da dünya için çok büyük faydası olmayan bir futbolcunun adını vermişler.
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