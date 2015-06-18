Yeni keşfedilen galaksiye Cristiano Ronaldo'nun adı verildi

Evren hakkında bilinmeyen gerçeklerin ortaya çıkarılması konusunda en önemli araştırma organizasyonları arasında yer alan Avrupa Güney Gözlemevi, geçtiğimiz günlerde yayınladıkları makaleyle daha önce keşfedilmemiş yeni bir galaksi keşfettiklerini duyurdu. The Astrophysical Journal dergisinde yayınlanan bu makalede bahsi geçen yeni galaksinin keşfi bilim dünyası için son derece önemli olsa da, yeni galaksiyi dünya basınının gündemine getiren özelliği ilgi çekici ismi oldu.



Avrupa Güney Gözlemevi'nin keşfettiği yeni galaksiye verdiği isim, ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun lakabı olan CR7 oldu. Üstelik bu durum sadece bir isim benzerliğinden ibaret değil. The Astophysical Journal dergisinde konu hakkında bir açıklama yayınlayan Avupa Güney Gözlemevi gök bilimcileri, yeni galaksiye isim koyarken Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'dan ilham aldıklarını belirttiler.



CR7 adıyla anılacak olan bu yeni galaksinin tam adı ise COSMOS Redshift 7 oldu. Redshift ibaresinin bir galaksinin gezegenimize olan uzaklığını ve ne kadar yaşlı olduğunu gösterdiği göz önüne alındığında, Redshift 7 olarak derecelendiren CR7'nin evrendeki en yaşlı galaksilerden biri olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca genç evrenin şu ana kadar keşfedilen en parlak galaksisi olduğu belirtilen CR7'nin bu konuda en yakın takipçisinden üç kat daha parlak bir galaksi olduğu söyleniyor.











http://news.softpedia.com/news/Newly-Discovered-Galaxy-Named-After-Footballer-Cristiano-Ronaldo-484643.shtml