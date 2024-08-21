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Tam Boyutta Gör Suudi Arabistan liginde yer alan Al-Nassr'da forma giyen ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Instagram hesabından yeni YouTube kanalı açtığını duyurdu. Dünyaca ünlü futbolcu YouTube'un Instagram hesabı ile birlikte yaptığı ortak paylaşımın ardından bir saat gibi kısa bir sürede 624 bin takipçiye ulaştı.

Abone sayısı şimdiden 7 milyonu aştı

Kısa sürede 624 bin aboneye ulaşan futbolcunun Instagram hesabında ise 636 milyon takipçisi bulunuyor. Portekizli futbol efsanesi Cristiano Ronaldo sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada YouTube kanalının adının UR Cristiano olduğunu duyurdu.

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Ronaldo kanalında futbolun yanı sıra aile, sağlık, beslenme gibi konularda da video çekeceğini açıkladı. Ünlü futbolcunun kanalında şimdiden 18 adet video bulunuyor. Abone sayısı ise an itibarıyla 7 milyonu aşarak hızla yükselmeye devam ediyor.

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YouTube kanalı açan Cristiano Ronaldo yeni rekorlar kırıyor