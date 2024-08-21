YouTube kanalı açan Cristiano Ronaldo yeni rekorlar kırıyor

Abone sayısı şimdiden 7 milyonu aştı
Kısa sürede 624 bin aboneye ulaşan futbolcunun Instagram hesabında ise 636 milyon takipçisi bulunuyor. Portekizli futbol efsanesi Cristiano Ronaldo sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada YouTube kanalının adının UR Cristiano olduğunu duyurdu.
Ronaldo kanalında futbolun yanı sıra aile, sağlık, beslenme gibi konularda da video çekeceğini açıkladı. Ünlü futbolcunun kanalında şimdiden 18 adet video bulunuyor. Abone sayısı ise an itibarıyla 7 milyonu aşarak hızla yükselmeye devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.