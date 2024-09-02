EA FC'nin rakibi olacak UFL oyununun çıkış tarihi üç ay ertelendi

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Tam Boyutta Gör Electronic Arts'ın köklü futbol oyunu EA FC'ye rakip olarak çıkması beklenen ücretsiz futbol oyunu UFL çıkış tarihi için önemli bir duyuru gerçekleştirdi. Firmanın internet sitesinden yapılan açıklama ile soru işaretleri giderildi.

UFL çıkış tarihi üç ay ertelendi

UFL çıkış tarihi daha önce eylül ayı olarak açıklanmıştı ve oyunun 12 Eylül'de piyasaya sunulması bekleniyordu. Oyun, yıl boyunca iki beta testi gerçekleştirmişti ve bu kapsamda toplamda 2 milyonu aşkın oyuncuya ulaşmayı başarmıştı. Geliştirici ekip, UFL'yi 5 Aralık 2024'te yayınlayacaklarını açıkladı.

Ekip, yaptığı açıklamada oyunculara hitaben "Kolay bir karar değildi ancak geri bildirimlerinizi ve çok sayıda oyun verisini analiz ettikten sonra, UFL'nin çıkışını yeniden planlamaya karar verdik." dedi. Oyunu planlandığı gibi yayınlayabileceklerini ancak biraz daha zaman ayırmanın en iyi deneyimi sunmalarını sağlayacağına inandıklarını da belirtti.

EA FC'ye rakip olacak UFL oyununun çıkış tarihi belli oldu 3 hf. önce eklendi

"Sorunların çoğu, oyunun genel hissine katkıda bulunan özelliklerin ince ayarları ve hassasiyetiyle ilgili." diyen firma, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İki Açık Beta Testi gerçekleştirdik ve son aşamasındaki Ortak Test ile birlikte 2 milyondan fazla katılımcı UFL oynadı.

Katılımınız, geri bildirimleriniz ve olumlu eleştirileriniz bizim için inanılmaz derecede değerliydi. Kolay bir karar değildi, ancak geri bildirimlerinizi ve çok sayıda oyun verisini analiz ettikten sonra, UFL'nin çıkışını yeniden planlamaya karar verdik."

Aynı zamanda geliştiriciler UFL çıkış tarihi yanında bazı detaylar da paylaştı. Buna göre UFL, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S üzerinde oynanabilecek ve ön sipariş verenler, resmi lansmandan önce erken erişim ve özel oyun içi içeriklere sahip olacak. Erken erişim 28 Kasım'da başlayacak. UFL'nin yatırımcıları arasında dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo da yer alıyor.

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EA FC'nin rakibi olacak UFL oyununun çıkış tarihi üç ay ertelendi