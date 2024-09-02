EA FC'nin rakibi olacak UFL oyununun çıkış tarihi üç ay ertelendi

UFL çıkış tarihi üç ay ertelendi
UFL çıkış tarihi daha önce eylül ayı olarak açıklanmıştı ve oyunun 12 Eylül'de piyasaya sunulması bekleniyordu. Oyun, yıl boyunca iki beta testi gerçekleştirmişti ve bu kapsamda toplamda 2 milyonu aşkın oyuncuya ulaşmayı başarmıştı. Geliştirici ekip, UFL'yi 5 Aralık 2024'te yayınlayacaklarını açıkladı.
Ekip, yaptığı açıklamada oyunculara hitaben "Kolay bir karar değildi ancak geri bildirimlerinizi ve çok sayıda oyun verisini analiz ettikten sonra, UFL'nin çıkışını yeniden planlamaya karar verdik." dedi. Oyunu planlandığı gibi yayınlayabileceklerini ancak biraz daha zaman ayırmanın en iyi deneyimi sunmalarını sağlayacağına inandıklarını da belirtti.
"Sorunların çoğu, oyunun genel hissine katkıda bulunan özelliklerin ince ayarları ve hassasiyetiyle ilgili." diyen firma, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İki Açık Beta Testi gerçekleştirdik ve son aşamasındaki Ortak Test ile birlikte 2 milyondan fazla katılımcı UFL oynadı.
Katılımınız, geri bildirimleriniz ve olumlu eleştirileriniz bizim için inanılmaz derecede değerliydi. Kolay bir karar değildi, ancak geri bildirimlerinizi ve çok sayıda oyun verisini analiz ettikten sonra, UFL'nin çıkışını yeniden planlamaya karar verdik."
Aynı zamanda geliştiriciler UFL çıkış tarihi yanında bazı detaylar da paylaştı. Buna göre UFL, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S üzerinde oynanabilecek ve ön sipariş verenler, resmi lansmandan önce erken erişim ve özel oyun içi içeriklere sahip olacak. Erken erişim 28 Kasım'da başlayacak. UFL'nin yatırımcıları arasında dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo da yer alıyor.
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.