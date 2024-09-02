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    Anlık Bildirim

    EA FC'nin rakibi olacak UFL oyununun çıkış tarihi üç ay ertelendi

    UFL, EA FC serisine rakip olarak beklenen ücretsiz futbol oyunu çıkış tarihini 3 ay erteledi. Ön sipariş verenlerin 28 Kasım'dan itibaren erken erişime sahip olacağı belirtildi.
    EA FC'nin rakibi olacak UFL oyununun çıkış tarihi üç ay ertelendi Tam Boyutta Gör
    Electronic Arts'ın köklü futbol oyunu EA FC'ye rakip olarak çıkması beklenen ücretsiz futbol oyunu UFL çıkış tarihi için önemli bir duyuru gerçekleştirdi. Firmanın internet sitesinden yapılan açıklama ile soru işaretleri giderildi.

    UFL çıkış tarihi üç ay ertelendi

    UFL çıkış tarihi daha önce eylül ayı olarak açıklanmıştı ve oyunun 12 Eylül'de piyasaya sunulması bekleniyordu. Oyun, yıl boyunca iki beta testi gerçekleştirmişti ve bu kapsamda toplamda 2 milyonu aşkın oyuncuya ulaşmayı başarmıştı. Geliştirici ekip, UFL'yi 5 Aralık 2024'te yayınlayacaklarını açıkladı.

    Ekip, yaptığı açıklamada oyunculara hitaben "Kolay bir karar değildi ancak geri bildirimlerinizi ve çok sayıda oyun verisini analiz ettikten sonra, UFL'nin çıkışını yeniden planlamaya karar verdik." dedi. Oyunu planlandığı gibi yayınlayabileceklerini ancak biraz daha zaman ayırmanın en iyi deneyimi sunmalarını sağlayacağına inandıklarını da belirtti.

    "Sorunların çoğu, oyunun genel hissine katkıda bulunan özelliklerin ince ayarları ve hassasiyetiyle ilgili." diyen firma, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İki Açık Beta Testi gerçekleştirdik ve son aşamasındaki Ortak Test ile birlikte 2 milyondan fazla katılımcı UFL oynadı.

    Katılımınız, geri bildirimleriniz ve olumlu eleştirileriniz bizim için inanılmaz derecede değerliydi. Kolay bir karar değildi, ancak geri bildirimlerinizi ve çok sayıda oyun verisini analiz ettikten sonra, UFL'nin çıkışını yeniden planlamaya karar verdik."

    Aynı zamanda geliştiriciler UFL çıkış tarihi yanında bazı detaylar da paylaştı. Buna göre UFL, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S üzerinde oynanabilecek ve ön sipariş verenler, resmi lansmandan önce erken erişim ve özel oyun içi içeriklere sahip olacak. Erken erişim 28 Kasım'da başlayacak. UFL'nin yatırımcıları arasında dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo da yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 3 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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