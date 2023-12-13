Cristiano Ronaldo’dan oyun dünyasına yatırım

UFL nedir?
Uzun süredir geliştirilen UFL, bazı gecikmeler nedeniyle 2023 sonlarına kadar sarktı. Kapalı test aşamasına başlayan UFL oyunu PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One ve PC için piyasaya sürülecek.
Unreal Engine motorunu temel alan oyun yeteneği ön plana koyuyor ve her futbolcu için güncel istatistikler de sunuyor. Futbol oyunlarının önümüzdeki dönemine damga vurması bekleniyor olacak ki Cristiano Ronaldo’nun da ilgisini çekti.
Futbol oyunlarında yeni bir tür olacağını düşündüğünü belirten Ronaldo toplamda 40 milyon dolarlık yatırım yaptı. Yatırım projenin daha iyi hale getirilmesi için kullanılacak. Bununla birlikte oyun içerisinde Ronaldo karakterine özel bir dokunuş olacak mı açıklanmadı.
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.