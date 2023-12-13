Cristiano Ronaldo’dan oyun dünyasına yatırım

Tam Boyutta Gör Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından olan Cristiano Ronaldo, yatırımlarını oyun dünyasına yönlendirdi. Hedefinde EA FC rakibi olarak gösterilen UFL adındaki yeni futbol oyunu var.

UFL nedir?

Uzun süredir geliştirilen UFL, bazı gecikmeler nedeniyle 2023 sonlarına kadar sarktı. Kapalı test aşamasına başlayan UFL oyunu PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One ve PC için piyasaya sürülecek.

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Unreal Engine motorunu temel alan oyun yeteneği ön plana koyuyor ve her futbolcu için güncel istatistikler de sunuyor. Futbol oyunlarının önümüzdeki dönemine damga vurması bekleniyor olacak ki Cristiano Ronaldo’nun da ilgisini çekti.

Futbol oyunlarında yeni bir tür olacağını düşündüğünü belirten Ronaldo toplamda 40 milyon dolarlık yatırım yaptı. Yatırım projenin daha iyi hale getirilmesi için kullanılacak. Bununla birlikte oyun içerisinde Ronaldo karakterine özel bir dokunuş olacak mı açıklanmadı.

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Yeni futbol oyunu Ronaldo ile kendisini duyurdu