EA FC'ye rakip olması beklenen UFL oyununun çıkış tarihi belli oldu

UFL'nin resmi yayın tarihi onaylandı
Unreal Engine ile geliştirilen UFL, 65 binden fazla profesyonel futbolcuyu temsil eden küresel bir organizasyon olan FIFPro ve bir spor performans analiz şirketi olan InStat ile ortaklıklar kurdu.
Cristiano Ronaldo'nun da yatırımcıları arasında olduğu futbol oyunu UFL, 12 Eylül'de çıkış yapacak. Ronaldo, yeni futbol oyununun geliştirilebilmesi için 40 milyon dolarlık yatırımda bulunmuştu. UFL, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One platformlarında oynanabilecek.
PlayStation Store'da 14,99 $, Microsoft Store'da 14,99 $ karşılığında erken erişim ve bazı oyun içi ödüller sunan UFL Başlangıç Paketi'ni ön sipariş edebilirsiniz. Oyun şimdilik PC'de mevcut olmayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.