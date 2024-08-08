EA FC'ye rakip olması beklenen UFL oyununun çıkış tarihi belli oldu

Tam Boyutta Gör EA Sports FC yani eski adıyla FIFA serisine rakip olması beklenen UFL oyunu hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. UFL, çok çeşitli futbol mekanikleri ve tekniklerinin yanı sıra dinamik animasyonlar, dünya standartlarında oyun stillerini barındırıyor.

UFL'nin resmi yayın tarihi onaylandı

Unreal Engine ile geliştirilen UFL, 65 binden fazla profesyonel futbolcuyu temsil eden küresel bir organizasyon olan FIFPro ve bir spor performans analiz şirketi olan InStat ile ortaklıklar kurdu.

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Cristiano Ronaldo'nun da yatırımcıları arasında olduğu futbol oyunu UFL, 12 Eylül'de çıkış yapacak. Ronaldo, yeni futbol oyununun geliştirilebilmesi için 40 milyon dolarlık yatırımda bulunmuştu. UFL, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One platformlarında oynanabilecek.

PlayStation Store'da 14,99 $, Microsoft Store'da 14,99 $ karşılığında erken erişim ve bazı oyun içi ödüller sunan UFL Başlangıç ​​Paketi'ni ön sipariş edebilirsiniz. Oyun şimdilik PC'de mevcut olmayacak.

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EA FC'ye rakip olacak UFL oyununun çıkış tarihi belli oldu