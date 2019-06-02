Yeni meme kanseri ilacı sağ kalma oranının %30 oranında artırıyor

Araştırmacılar, uluslararası klinik araştırmalara dayanarak tedavide kullanılan yeni bir ilaç türünün, yaygın tür meme kanseri olan kadınların sağ kalım oranını yüksek bir şekilde artırdığını açıkladı. Araştırmanın bulguları American Society of Clinical Oncology derneğinin yıllık toplantısında sunuldu ve kanser tedavilerine siklin inhibitörü olarak bilinen ilaç eklendiğinde, sağ kalım oranlarının %70'e kadar yükseldiği tespit edildi.

Siklin inhibitörü

Siklin inhibitörleri eklenen tedaviler yüz güldürüyor

Ayrıca hücre siklin inhibitörleri ile yapılan ve hücre döngülerini inhibe eden ve hormon süpresyonlarına ek olarak başlanan tedavilerin, kanserli hücreleri daha iyi öldürdüğünü ve daha iyi sonuçlar alındığı yani bu iki ilacın sinerji meydana getirdiğini söyledi.

Araştırma için 59 yaşın altında ve ileri evre (evre 4) kanseri bulunan kadınlarınyer aldığı 670 farklı vaka incelendi ve bu kadınların daha önceden hormon baskılama tedavisi almadığı belirtildi. Araştırılan vakalardaki kadınların genellikle geç tanı aldığı dikkatleri çekti. Hurvitz'e göre bunun nedeni genç kadınlar için kullanılan görüntüleme yöntemlerinin yetersiz kalması.

bu sebeple Novartis ilaç firması araştırmayı maddi olarak destekleyeceğini duyurdu.

https://medicalxpress.com/news/2019-06-breast-cancer-drug-boost-survival.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

verilen hastalarda ölüm oranları,verilen hastalara oranla. Araştırmanın baş yazarıgenç kadınlar arasındaki meme kanseri vakalarınınoluşturan ve geçmiştebaskılanmasıyla tedavi edilenmeme kanseri türüne odaklanacaklarını söyledi.Uygulanan tedavi yöntemininstandartgöre çok daha düşük düzeyde çünkükanser hücreleriniolarak hedef alıyor veAraştırma önemli bir çalışma olarak görülüyor vekullanımının kadınlar açısından klinik olarak anlamlı bir sağ kalım farkı yarattığı düşünülüyor,