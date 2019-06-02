Yeni meme kanseri ilacı sağ kalma oranının %30 oranında artırıyor

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Araştırmacılar, uluslararası klinik araştırmalara dayanarak tedavide kullanılan yeni bir ilaç türünün, yaygın tür meme kanseri olan kadınların sağ kalım oranını yüksek bir şekilde artırdığını açıkladı. Araştırmanın bulguları American Society of Clinical Oncology derneğinin yıllık toplantısında sunuldu ve kanser tedavilerine siklin inhibitörü olarak bilinen ilaç eklendiğinde, sağ kalım oranlarının %70'e kadar yükseldiği tespit edildi.
Siklin inhibitörü verilen hastalarda ölüm oranları, plasebo ilaçları verilen hastalara oranla %29 azaldı. Araştırmanın baş yazarı Sara Hurvitz genç kadınlar arasındaki meme kanseri vakalarının 3'te 2'sini oluşturan ve geçmişte östrojen üretiminin baskılanmasıyla tedavi edilen pozitif hormon reseptörlü meme kanseri türüne odaklanacaklarını söyledi.
Siklin inhibitörleri eklenen tedaviler yüz güldürüyor
Uygulanan tedavi yönteminin toksisitesi standart kemoterapilere göre çok daha düşük düzeyde çünkü siklin inhibitörleri kanser hücrelerini selektif olarak hedef alıyor ve hücrelerin çoğalma yeteneklerini engelliyorlar.
Araştırma için 59 yaşın altında ve ileri evre (evre 4) kanseri bulunan kadınlarınyer aldığı 670 farklı vaka incelendi ve bu kadınların daha önceden hormon baskılama tedavisi almadığı belirtildi. Araştırılan vakalardaki kadınların genellikle geç tanı aldığı dikkatleri çekti. Hurvitz'e göre bunun nedeni genç kadınlar için kullanılan görüntüleme yöntemlerinin yetersiz kalması.
https://medicalxpress.com/news/2019-06-breast-cancer-drug-boost-survival.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle