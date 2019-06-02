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Yeni meme kanseri ilacı sağ kalma oranının %30 oranında artırıyor

Araştırmalara göre standart tedavilere siklin inhibitörlerinin eklenmesi meme kanserinde sağ kalım oranını %30'a yakın bir oranda artırıyor. Novartis çalışmalara maddi destek sağlayacağını duyurdu.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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Araştırmacılar, uluslararası klinik araştırmalara dayanarak tedavide kullanılan yeni bir ilaç türünün, yaygın tür meme kanseri olan kadınların sağ kalım oranını yüksek bir şekilde artırdığını açıkladı. Araştırmanın bulguları American Society of Clinical Oncology derneğinin yıllık toplantısında sunuldu ve kanser tedavilerine siklin inhibitörü olarak bilinen ilaç eklendiğinde, sağ kalım oranlarının %70'e kadar yükseldiği tespit edildi.

Siklin inhibitörü verilen hastalarda ölüm oranları, plasebo ilaçları verilen hastalara oranla %29 azaldı. Araştırmanın baş yazarı Sara Hurvitz genç kadınlar arasındaki meme kanseri vakalarının 3'te 2'sini oluşturan ve geçmişte östrojen üretiminin baskılanmasıyla tedavi edilen pozitif hormon reseptörlü meme kanseri türüne odaklanacaklarını söyledi.

Siklin inhibitörleri eklenen tedaviler yüz güldürüyor

Ayrıca hücre siklin inhibitörleri ile yapılan ve hücre döngülerini inhibe eden ve hormon süpresyonlarına ek olarak başlanan tedavilerin, kanserli hücreleri daha iyi öldürdüğünü ve daha iyi sonuçlar alındığı yani bu iki ilacın sinerji meydana getirdiğini söyledi.

Uygulanan tedavi yönteminin toksisitesi standart kemoterapilere göre çok daha düşük düzeyde çünkü siklin inhibitörleri kanser hücrelerini selektif olarak hedef alıyor ve hücrelerin çoğalma yeteneklerini engelliyorlar.

Araştırma için 59 yaşın altında ve ileri evre (evre 4) kanseri bulunan kadınlarınyer aldığı 670 farklı vaka incelendi ve bu kadınların daha önceden hormon baskılama tedavisi almadığı belirtildi. Araştırılan vakalardaki kadınların genellikle geç tanı aldığı dikkatleri çekti. Hurvitz'e göre bunun nedeni genç kadınlar için kullanılan görüntüleme yöntemlerinin yetersiz kalması.
Araştırma önemli bir çalışma olarak görülüyor ve siklin inhibitörlerinin kullanımının kadınlar açısından klinik olarak anlamlı bir sağ kalım farkı yarattığı düşünülüyor, bu sebeple Novartis ilaç firması araştırmayı maddi olarak destekleyeceğini duyurdu.
https://medicalxpress.com/news/2019-06-breast-cancer-drug-boost-survival.html Yorum Yaz
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DePReX 11 sa.
Üretilen bi ilaç varmı varsa nedir ?
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agent1453 6 gün
Birileri ilaç satmak için her haltı yiyor,birileri de hastaları düzeltmek için uğraşıyor güzel gelişme.
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BumberShoot 6 gün agent1453
İlaçları satmaya çalışanlarla daha iyi ilacı yapmaya çalışan aynı şirketler bırakın artık şu ilaç lobisi saçmalıklarını ilaç piyasasında da rekabet eden şirketler olduğunu öğrenin artık
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Tugrul_512bit 6 gün
İşte bu ilaçların geliştirilmesinde veya proteinlerin davranışlarını tahmin etmede GPU lar da rol oynuyor. Teşekkürler Nvidia ve Amd.
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