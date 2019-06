NASA çeşitli bütçe sorunlarıyla yüzleşiyor

The Associated Press (AP) basın ajansının yaptığı açıklamaya göre, The U.S. Government Accountability Office (GAO) kurumu Perşembe günü yapılan kongrede; NASA'nın görevleri için ayırdığı bütçeyi büyük ölçüde aştığını ve görevlerin yetişme tarihlerini geciktirdiğini duyurdu. NASA'nın bütçe uyumsuzlukları ve fırlatma gecikmeleri, son 10 yılın en yüksek seviyesinde olduğu da belirtildi.

NASA planlanan bütçeyi 9 kat aştı

1 milyar dolar

9.6 milyar dolar

Bütün bu sapmalara rağmen NASA'nın geçen yıl fırlattığı Parker Solar Probe gibi bazı projeleri de bütçelerine ve teslim tarihlerine sadık kalmayı başardı. Ayrıca Parker Solar Probe projesi planlanan bütçeden birkaç milyon dolar daha ucuza mal edilmişti.

uzay ajansı kemerleri sıkmak zorunda kalacak

https://futurism.com/the-byte/nasa-missions-over-budget-delayed

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

'nın'nun yerine geçecek olaniçinyılına kadarharcaması gerekiyordu.basın ajansı ise'nın teleskop içinharcadığını veyılına kadar teleskopu fırlatmayacağını duyurdu.raporlarının,'nınüzerinde nasıl birolacağı henüz tam olarakberaber'nın bütçeleri ve gelecekteki projelerietme zamanı geldiğinde,gibi görünüyor.