NASA çeşitli bütçe sorunlarıyla yüzleşiyor

Haber Editörü
The Associated Press (AP) basın ajansının yaptığı açıklamaya göre, The U.S. Government Accountability Office (GAO) kurumu Perşembe günü yapılan kongrede; NASA'nın görevleri için ayırdığı bütçeyi büyük ölçüde aştığını ve görevlerin yetişme tarihlerini geciktirdiğini duyurdu.NASA'nın bütçe uyumsuzlukları ve fırlatma gecikmeleri, son 10 yılın en yüksek seviyesinde olduğu da belirtildi.
NASA planlanan bütçeyi 9 kat aştı
NASA'nın Hubble Uzay Teleskopu'nun yerine geçecek olan James Webb Uzay Teleskopu için 2007 yılına kadar 1 milyar dolar harcaması gerekiyordu. AP basın ajansı ise NASA'nın teleskop için 9.6 milyar dolar harcadığını ve en erken 2021 yılına kadar teleskopu fırlatmayacağını duyurdu.
Bütün bu sapmalara rağmen NASA'nın geçen yıl fırlattığı Parker Solar Probe gibi bazı projeleri de bütçelerine ve teslim tarihlerine sadık kalmayı başardı. Ayrıca Parker Solar Probe projesi planlanan bütçeden birkaç milyon dolar daha ucuza mal edilmişti.
https://futurism.com/the-byte/nasa-missions-over-budget-delayed Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ben bu tür raporları, açıklamaları, tespitleri biraz da bu yıl belirlenecek 10 yıllık eylem planında yarışan 4 aday projeye (origins, habex, luvoir ve lynx) aba altından sopa göstermek olarak görüyorum.
Bazen doğrudan "projelerinizin bütçesini düşürün" demek yerine bu şekilde gerekçelendirmek daha etkili oluyor.
Habex ve Origins şu an için daha büyük adaylar gibi görünüyor. Fakat düşük bütçe durumu gerçekten ortaya çıkarsa Lynx gibi nispeten düşük bütçeli projeler avantajlı duruma gelir. Bir de hangisi flagship seçilirse seçilsin, oransal olarak eski flagshiplerin (Mesela jwst veya wfirst) bütçedeki payını alması imkansız gibi görünüyor. Flagship projeye pastadan büyük pay verme devri kapandı.