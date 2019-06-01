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NASA çeşitli bütçe sorunlarıyla yüzleşiyor

The U.S. Government Accountability Office kurumununun açıklamalarına göre NASA projelerinin bütçelerini aştı ve teslim tarihlerini geciktirdi. Gelecekte NASA bütçe konusunda zorlanacak gibi görünüyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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The Associated Press (AP) basın ajansının yaptığı açıklamaya göre, The U.S. Government Accountability Office (GAO) kurumu Perşembe günü yapılan kongrede; NASA'nın görevleri için ayırdığı bütçeyi büyük ölçüde aştığını ve görevlerin yetişme tarihlerini geciktirdiğini duyurdu.NASA'nın bütçe uyumsuzlukları ve fırlatma gecikmeleri, son 10 yılın en yüksek seviyesinde olduğu da belirtildi.

NASA planlanan bütçeyi 9 kat aştı


NASA'nın Hubble Uzay Teleskopu'nun yerine geçecek olan James Webb Uzay Teleskopu için 2007 yılına kadar 1 milyar dolar harcaması gerekiyordu. AP basın ajansı ise NASA'nın teleskop için 9.6 milyar dolar harcadığını ve en erken 2021 yılına kadar teleskopu fırlatmayacağını duyurdu.

Bütün bu sapmalara rağmen NASA'nın geçen yıl fırlattığı Parker Solar Probe gibi bazı projeleri de bütçelerine ve teslim tarihlerine sadık kalmayı başardı. Ayrıca Parker Solar Probe projesi planlanan bütçeden birkaç milyon dolar daha ucuza mal edilmişti.
GAO raporlarının, NASA'nın görevleri üzerinde nasıl bir etkisi olacağı henüz tam olarak net olmamakla beraber NASA'nın bütçeleri ve gelecekteki projeleri finanse etme zamanı geldiğinde, uzay ajansı kemerleri sıkmak zorunda kalacak gibi görünüyor.
https://futurism.com/the-byte/nasa-missions-over-budget-delayed Yorum Yaz
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Egean 5 gün
NASA ozellestirilsin
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SEO-Uzmanı 6 gün
bütçede açık var diye tramp yakında burayı kapatır :)
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smart1978 1 hf.
Bizdeki Diyanet icinse nazar degmesin ...
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Scene 1 hf.
Her decadal survey'in belirleneceği yıl bu haberler çıkar.
Ben bu tür raporları, açıklamaları, tespitleri biraz da bu yıl belirlenecek 10 yıllık eylem planında yarışan 4 aday projeye (origins, habex, luvoir ve lynx) aba altından sopa göstermek olarak görüyorum.
Bazen doğrudan "projelerinizin bütçesini düşürün" demek yerine bu şekilde gerekçelendirmek daha etkili oluyor.
Habex ve Origins şu an için daha büyük adaylar gibi görünüyor. Fakat düşük bütçe durumu gerçekten ortaya çıkarsa Lynx gibi nispeten düşük bütçeli projeler avantajlı duruma gelir. Bir de hangisi flagship seçilirse seçilsin, oransal olarak eski flagshiplerin (Mesela jwst veya wfirst) bütçedeki payını alması imkansız gibi görünüyor. Flagship projeye pastadan büyük pay verme devri kapandı.
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