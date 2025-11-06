Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İlaç geliştirmede yeni dönem: Yapay zeka, doğada var olmayan antikorlar tasarladı

    Nobel ödüllü bilim insanı David Baker'ın öncülük ettiği ekip, RFdiffusion adlı gelişmiş bir yapay zeka kullanarak, doğada var olmayan antikorları sıfırdan tasarlamayı başardı.

    İlaç geliştirmede yeni dönem: Yapay zeka, doğada var olmayan antikorlar tasarladı Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka alanında yaşanan sıçrama, farklı alanlarda da yeni sıçramalar tetiklemeye devam ediyor. Son aylarda yaşananlar, ilaç endüstrisinin de bunlardan biri olacağını gösteriyor. Nitekim bu alanda yapay zeka sayesinde önemli bir atılım daha gerçekleştirildi.

    Hatırlarsanız Google DeepMind, AlphaFold projesiyle ilaç geliştirme alanında önemli bir kapı açmış ve araştırmacıların karmaşık biyolojik yapıları bilgisayar ortamında modellemesini sağlayan bir yapay zeka sunmuştu. Ancak bu modeller hâlâ mevcut proteinlerin analizine dayanıyordu; yani doğada hâlihazırda var olan yapıların kopyalanması ya da değiştirilmesiyle sınırlıydı. Washington Üniversitesi’nden Nobel ödüllü bilim insanı David Baker ve ekibi, bu sınırı ilk kez aşmayı başardı. Araştırma ekibi, yapay zekayı kullanarak, doğada hiçbir karşılığı olmayan antikorları atomik düzeyde doğrulukla tasarlamayı başardılar.

    Çalışmanın merkezinde RFdiffusion adlı gelişmiş bir üretken yapay zeka modeli yer alıyor. RFdiffusion, antikorların yalnızca belirli bölgelerini değil, tamamını kendi başına tasarlayabiliyor. Bu, biyoteknolojide “de novo protein tasarımı” olarak bilinen bir süreci mümkün kılıyor. Mevcut yöntemler antikorların yalnızca tekil parçalarını optimize edebilirken, RFdiffusion tüm bağlanma bölgelerini baştan oluşturabiliyor. Bu bölgeler, antikorların virüs ya da toksin gibi hedef molekülleri tanımasını sağlayan karmaşık yapılar olduğundan, sistemin bunları sıfırdan üretebilmesi, biyolojik tasarımda bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

    Yapay Zekanın Ürettiği Antikorların Doğruluğu Test Edildi ve Doğrulandı

    Yapay zekanın ürettiği bu yeni antikorların doğruluğu, kriyo-elektron mikroskobu (cryo-EM) ile atomik ölçekte test edildi. Elde edilen yapılar, bilgisayar modelleriyle neredeyse birebir örtüştü. Bazı bağlanma bölgelerinde sapmaların yalnızca 0.3 angström gibi son derece küçük düzeylerde olduğu bildiriliyor. Bu sonuçlar, yapay zekanın moleküler düzeyde hatasız tasarımlar yapabildiğini kanıtadı. Yapay zekanın tasarladığı antikorlar, Clostridium difficile toksini ve influenza hemaglütinini gibi zor hedeflere karşı da başarı gösterdi.

    İlaç geliştirme konusunda devrim yaratabilecek bu teknolojinin ticarileşmesi de şimdiden başladı. David Baker’ın kurucu ortakları arasında yer aldığı Xaira Therapeutics, RFdiffusion ve türev modellerin kullanım haklarını alarak 1 milyar doların üzerinde yatırım topladı. Şirket, yapay zeka destekli antikor tasarımıyla ilaç geliştirme süresini yıllardan haftalara indirmeyi hedefliyor ki bu konuda yalnız değiller. Artık büyük ilaç firmaları da benzer yönde hareket ediyor. Bu yüzden yakın dönemde buna benzer çok daha fazla gelişme yaşanmasını bekleyebiliriz.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    debriyajdan ayağı çekince gelen ses 1.2 puretech motor yorum otele misafir getirilir mi body kit muayeneden geçer mi half life bot ekleme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO X7 Pro
    POCO X7 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 HX
    MSI KATANA 17 HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum