Yeni nesil Apple Watch cilt kanserinden koruyacak

Güneşe maruz kalmak, D vitamini almak açısından son derece sağlıklı olsa da UV (Ultraviyole) ışınları cilt kanserine neden olma potansiyeline sahip olduğu için fazlası zararlı olabilir. Peki ne kadar süre güneş altında kalmak gerekiyor? Görünüşe bakılırsa yeni nesil Apple Watch yerleşik UV sensörleri ile bu süreyi kullanıcılara bildirecek.

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Apple'ın gelecekteki akıllı saatlerinin çerçevesine UV sensörleri yerleştirmeyi planladığını gösteren bir patent başvurusu ortaya çıktı. Apple Watch'a entegre edilmesi düşünülen bu sensörler, kullanıcıları uzun süre güneş altında kaldıklarında uyaracak.

Apple Watch kan şekerini de ölçebilecek

Patentin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini zaman gösterecek ancak Cupertinolu teknoloji devi bu yönde bir karar alırsa pek de şaşırmayacağız. Zira şirket akıllı saatini sağlık odaklı yeni özelliklerle donatmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Apple Watch Series 4, EKG çekebilme özelliği ile gelmişti. Ayrıca son haberlere göre Apple yeni nesil akıllı saatlerine, kan şekeri ölçümü yapabilmesi için glikoz izleme teknolojisi entegre etmenin yollarını arıyor.

http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect2=PTO1&Sect2=HITOFF&p=1&u=/netahtml/PTO/search-bool.html&r=1&f=G&l=50&d=PALL&RefSrch=yes&Query=PN/10132680