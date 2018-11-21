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Yeni nesil Apple Watch cilt kanserinden koruyacak

Apple'ın yeni nesil akıllı saatlerine UV sensörü entegre etmeyi planladığını ortaya çıktı. Bu sayede gelecekeki Apple Watch'lar kullanıcıları çok fazla UV ışınına maruz kalmamaları için uyaracak.
6 ay
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Cep Tel Aksesuarları
Onur Seven
Haber Editörü
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Güneşe maruz kalmak, D vitamini almak açısından son derece sağlıklı olsa da UV (Ultraviyole) ışınları cilt kanserine neden olma potansiyeline sahip olduğu için fazlası zararlı olabilir. Peki ne kadar süre güneş altında kalmak gerekiyor? Görünüşe bakılırsa yeni nesil Apple Watch yerleşik UV sensörleri ile bu süreyi kullanıcılara bildirecek.
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Apple'ın gelecekteki akıllı saatlerinin çerçevesine UV sensörleri yerleştirmeyi planladığını gösteren bir patent başvurusu ortaya çıktı. Apple Watch'a entegre edilmesi düşünülen bu sensörler, kullanıcıları uzun süre güneş altında kaldıklarında uyaracak.

Apple Watch kan şekerini de ölçebilecek

Patentin gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini zaman gösterecek ancak Cupertinolu teknoloji devi bu yönde bir karar alırsa pek de şaşırmayacağız. Zira şirket akıllı saatini sağlık odaklı yeni özelliklerle donatmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Apple Watch Series 4, EKG çekebilme özelliği ile gelmişti. Ayrıca son haberlere göre Apple yeni nesil akıllı saatlerine, kan şekeri ölçümü yapabilmesi için glikoz izleme teknolojisi entegre etmenin yollarını arıyor.

http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect2=PTO1&Sect2=HITOFF&p=1&u=/netahtml/PTO/search-bool.html&r=1&f=G&l=50&d=PALL&RefSrch=yes&Query=PN/10132680 Yorum Yaz
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0ldskool 6 ay en beğenilen
Apple bu saat işini iyi geliştirdi.
İlk zamanlarda teknolojik oyuncak diyebileceğimiz alet, bu tarz gelişmelerden sonra kişisel sağlık danışmanı haline geliyor.
Apple bu saat işini iyi geliştirdi.İlk zamanlarda teknolojik oyuncak diyebileceğimiz alet, bu tarz gelişmelerden sonra kişisel sağlık danışmanı haline gel...
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sibelbiriken 6 ay
Gün geçtikçe daha çok insan sağlığına zarar veren şeylere maruz kalınmasından sonra bu gibi inovasyonların gerçekten gelecek için çok yararlı olacağını düşünüyorum.
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Y-ZiyA 6 ay
Apple Watch: 'Yemeğini ye, üstünü kalın giy, terli terli su içme, güneşte çok dolaşma, hava kararmadan eve gel'
Adını da 'Anne Watch' koyarlar iyi satar...
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K_Spartakus 6 ay Y-ZiyA
Anne eli değmiş gibi saat:ayfon hanımeller
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anatolianwarrior 6 ay
Çok yakın tanıdığım cilt kanseri oldu ama çok şükür atlattı. Olmaz demeyin bi anda oluyor hiçte beklenmedik bi anda. Güzel bir geliştirme takdir ettim.
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esmerbuyucu 6 ay
UV 3'ten sonra dikkat etmek gerekiyor(güneş kremi, gözlük, kıyafet vs) Dahili sensör olarak eklenmesi yararlı olabilir.
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0ldskool 6 ay en beğenilen
Apple bu saat işini iyi geliştirdi.
İlk zamanlarda teknolojik oyuncak diyebileceğimiz alet, bu tarz gelişmelerden sonra kişisel sağlık danışmanı haline geliyor.
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