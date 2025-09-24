iPhone'lar yakında diğer akıllı saatleri de destekleyebilir

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör iPhone’ların üçüncü taraf akıllı saatlerle uyumluluğu yakında artırabilir. iOS 26.1’in son beta sürümünde, iPhone bildirimlerini Apple dışı bir cihaz ya da aksesuarda gösterebilecek yeni bir “bildirim yönlendirme” özelliğine dair izler bulundu.

Macworld’ün incelediği kodlara göre kullanıcılar aynı anda yalnızca tek bir cihaza bildirim iletebilecek. Ayrıca yeni “AccessoryExtension” framework'ü, iPhone’un üçüncü taraf aksesuarlarla eşleşme sürecini de iyileştirebilir. Henüz bu özelliklerin tam olarak nasıl çalışacağı belli değil, ancak Avrupa Komisyonu’nun Apple’a getirdiği, iPhone’ları Apple dışındaki aksesuarlarla daha uyumlu hale getirme zorunluluğu ile bağlantılı görünüyor.

Avrupa Birliği’nin Dijital Pazarlar Yasası (DMA) kapsamında Apple, iPhone ile üçüncü taraf cihazlar (örneğin akıllı saatler, kulaklıklar ve hoparlörler) arasında eşleştirme, veri aktarımı ve bildirim gösterimini kolaylaştıracak bazı özelliklere erişim vermek zorunda. Apple’ın bu açılımları yıl sonuna kadar yapması gerekiyor. Ancak bunların önümüzdeki ay kullanıma sunulması beklenen iOS 26.1 ile gelip gelmeyeceği henüz belli değil. Ayrıca yalnızca AB kullanıcılarına özel olarak sunulması da mümkün.

