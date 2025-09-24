iPhone'lar yakında diğer akıllı saatleri de destekleyebilir

Macworld’ün incelediği kodlara göre kullanıcılar aynı anda yalnızca tek bir cihaza bildirim iletebilecek. Ayrıca yeni “AccessoryExtension” framework'ü, iPhone’un üçüncü taraf aksesuarlarla eşleşme sürecini de iyileştirebilir. Henüz bu özelliklerin tam olarak nasıl çalışacağı belli değil, ancak Avrupa Komisyonu’nun Apple’a getirdiği, iPhone’ları Apple dışındaki aksesuarlarla daha uyumlu hale getirme zorunluluğu ile bağlantılı görünüyor.
Avrupa Birliği’nin Dijital Pazarlar Yasası (DMA) kapsamında Apple, iPhone ile üçüncü taraf cihazlar (örneğin akıllı saatler, kulaklıklar ve hoparlörler) arasında eşleştirme, veri aktarımı ve bildirim gösterimini kolaylaştıracak bazı özelliklere erişim vermek zorunda. Apple’ın bu açılımları yıl sonuna kadar yapması gerekiyor. Ancak bunların önümüzdeki ay kullanıma sunulması beklenen iOS 26.1 ile gelip gelmeyeceği henüz belli değil. Ayrıca yalnızca AB kullanıcılarına özel olarak sunulması da mümkün.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: