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Yeni nesil MSI Titan serisinde çift güç adaptörü desteği olacak

MSI’ın oyun canavarı olarak tasarladığı ve hız aşırtma imkanına sahip Titan dizüstü bilgisayar serisi, yeni nesil ile birlikte önemli bir eleştiri konusunu daha tarihe gömüyor.
2 yıl
6,4b
1
20
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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MSI’ın oyun canavarı olarak tasarladığı ve 23 000TL seviyesine kadar çıkan modellere sahip Titan dizüstü bilgisayar serisi, yeni nesil ile birlikte önemli bir eleştiri konusunu daha tarihe gömüyor. MSI Titan, yeni nesilde çift güç adaptörü desteği sunacak.

Hali hazırdaki nesillerde, 330W güç adaptörü imkanı sunuluyordu. Özellikle SLI seçeneklerinde, SLI yapısı fazla enerji harcadığı için, kısıtlı güç aktarımı nedeniyle ekran kartının potansiyeli olmasına rağmen dengeli bir şekilde hız aşırtma yapılamıyordu. Bu da, hız aşırtma tutkunlarının tepkisini çekiyordu.

Ayrıca Bkz. "AMD Radeon RX 470 sahneye çıkıyor: İşte fiyatlar"

Yeni nesil MSI Titan modellerinde ise, iki güç kaynağına destek sunan bir adaptör sunulacak. Böylece iki adet 330W adaptör ile birlikte, SLI seçeneklerinde hem işlemci hem de grafik birimi istenen seviyelere kadar hız aşırtılabilecek.

Firmanın böyle bir geçici çözüme başvurmasının nedeni ise teknik imkansızlıklar. Tek bir güç adaptörü üzerinden, hız aşırtma için çok daha yüksek seviyelerde enerji aktarabilmek şimdilik mümkün değil. Bu bakımdan kullanıcılar, bu alternatif çözümler ile yetinmek zorunda. Yeni nesil MSI Titan modellerinin ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor. 

 

http://www.tomshardware.com/news/msi-titan-dual-psu-adapter,32375.html Yorum Yaz
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tahir40 2 yıl en beğenilen
Sene olmuş 2016 masaüstünde en güçlü ekran kartı 180W, sen napıyorsun 330W artık yetmiyormuş çift güç girişiymiş. Zaten laptopluktan çıkmış, bildiğin kasanın üzerine LCD çakmışlar, üzerine de 2 priket güç kaynağı taşı!
İnsan kullanacak bunu az ince yapın!
Sene olmuş 2016 masaüstünde en güçlü ekran kartı 180W, sen napıyorsun 330W artık yetmiyormuş çift güç girişiymiş. Zaten laptopluktan çıkmış, bildiğin kasanın üz...
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2 Yanıt Yanıtla +20
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alcest 2 yıl tahir40
tahir40

Sene olmuş 2016 masaüstünde en güçlü ekran kartı 180W, sen napıyorsun 330W artık yetmiyormuş çift güç girişiymiş. Zaten laptopluktan çıkmış, bildiğin kasanın üzerine LCD çakmışlar, üzerine de 2 priket güç kaynağı taşı!
İnsan kullanacak bunu az ince yapın!

taamam kardeş
tahir40Sene olmuş 2016 masaüstünde en güçlü ekran kartı 180W, sen napıyorsun 330W artık yetmiyormuş çift güç girişiymiş. Zaten laptopluk...
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Patren 2 yıl
renault clio alırsın la o paraya
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DH Misafiri 2 yıl
İnsan taşıyacak bunu yazmışsınız da bu ürünü alacak kişi de zaten yanında taşıyıp starbucks'ta otururken kullanmayacak bunu. O teknolojide bir alet bırakın da 5 kilo olsun yani
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JoeyBane 2 yıl
Biz 4 kilo pc ile 1kg adaptoru tasiyamiyoruz adamlar agirligi arttirdikca arttiriyorlar. Mobilden iyice uzaklasiyorsunuz.
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sis651 2 yıl
O fiyata o dizüstünden iki tane vermeleri gerek. Ne iki güç adaptörü!!!
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mahey42 2 yıl
23000 tl ye ne sistem toplanır varya
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GrıezmaNN 2 yıl
Bunun PC kasasından ne farkı var? PC kasasını koy çantaya yanında taşı aynı şey.
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XPerience 2 yıl
Taşınabilir masaüstü
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kadirirdem 2 yıl
1 tane elektrik yetmiyor pc'ye demek ki aç gözlü seni :) :D
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catborise 2 yıl
su anda kullandigim oyun laptopu msi gt60. alirken agirligina baktim, 3 kg. İyi dedim ya problem yok. 500gr agirlik farkini sirtta hissetmem. Dogru düsünmüşüm...
Taa ki adaptörü görene kadar. laptopun yari agirligi kadarda adaptör varmış ya la :S
Gören şok oluyor. priket gibi tuğla gibi bir şey.
e ne mi yaptim. ilk heves taşıdım sırtımda epeyce. sonra masaüstü bilgisayari gibi oldu. kışın tam ayağımın altında ısıtıcı vazifesi görüyor. memnunum :))
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pofpor01 2 yıl
Fiyatı bu seviyede olan ürünlerin satışının yapıldığı sitelerde yorumları okuyorum da gülerek okuduğum hep aynı tip yorum oluyor:
"Çok güzel bir ürün. Görür görmez 2 tane aldım. Birini kardeşim kullanıyor birini de ben. Günlerimiz çok neşeli geçiyor, evde bilgisayar kavgası olmuyor artık. Teşekkürler ....com"
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IceRulez 2 yıl
razerin bir modeli vardı, i7 6700u işlemcisi 16gb rami ssd si felan var, minicik kasası var macbook airden güzel duruyor o derece,
oyun oynamak istediğin zaman pci expressten çalışan gücünü thunderbolt 2 den alan harici bir içine ekran kartı koyulabilen cihaz ile satıyor.
al bu cihazı hangi oyunu oynayacaksan ona göre ekran kartını tak, ekran kartının adaptörünüde ayrı fişe tak konu kapansın.
Ben zannetmiyorum ki i7 6700ultra low voltage modeli olmasına rağmen darboğaz yaşatsın.
iyice saçmalıyorlar
not aklıma geldi : bahsetmek istediğim model razer blade
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