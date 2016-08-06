Yeni nesil MSI Titan serisinde çift güç adaptörü desteği olacak

MSI’ın oyun canavarı olarak tasarladığı ve 23 000TL seviyesine kadar çıkan modellere sahip Titan dizüstü bilgisayar serisi, yeni nesil ile birlikte önemli bir eleştiri konusunu daha tarihe gömüyor. MSI Titan, yeni nesilde çift güç adaptörü desteği sunacak.

Hali hazırdaki nesillerde, 330W güç adaptörü imkanı sunuluyordu. Özellikle SLI seçeneklerinde, SLI yapısı fazla enerji harcadığı için, kısıtlı güç aktarımı nedeniyle ekran kartının potansiyeli olmasına rağmen dengeli bir şekilde hız aşırtma yapılamıyordu. Bu da, hız aşırtma tutkunlarının tepkisini çekiyordu.

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Yeni nesil MSI Titan modellerinde ise, iki güç kaynağına destek sunan bir adaptör sunulacak. Böylece iki adet 330W adaptör ile birlikte, SLI seçeneklerinde hem işlemci hem de grafik birimi istenen seviyelere kadar hız aşırtılabilecek.

Firmanın böyle bir geçici çözüme başvurmasının nedeni ise teknik imkansızlıklar. Tek bir güç adaptörü üzerinden, hız aşırtma için çok daha yüksek seviyelerde enerji aktarabilmek şimdilik mümkün değil. Bu bakımdan kullanıcılar, bu alternatif çözümler ile yetinmek zorunda. Yeni nesil MSI Titan modellerinin ne zaman piyasaya çıkacağı bilinmiyor.