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Yeni nesil elektrikli metrobüsler yolcu alırken şarj olabilecek

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
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Giderek azalan petrol kaynaklarına alternatif bir yakıt biçimi olarak hayatımıza giren elektrik enerjisi ülkemiz de dahil pek çok dünya ülkesinde binek araç ve motorsikletlerde kullanılmaya başladı. Günde bir iki saatlik seyahatlerde oldukça işe yarar bir teknoloji olan elektrik enerjisi toplu taşıma araçları sözkonusu olunca daha büyük yatırımlar gerektiriyor.

Günün neredeyse yarısında yolcu taşımak zorunda olan araçlar için sık sık şarj olma gibi bir ihtimal mümkün değil. Bu bakımdan seyahat esnasında şarj edebilen çözümler gerekiyor.

Alman Fraunhofer Enstitüsü araştırmacıları tamamen elektrikli ve kendini şarj edebilen metrobüs versiyonu AutoTram'ı geliştirdi. Bu projede her durakta yolcu indirip bindirme yapan metrobüsün bu güzergahı bir avantaja çevriliyor. Metrobüs her durakta beklediği 30 sn içerisinde aldığı şarjla 1.5km gidebiliyor. Bu da bir sonraki durak için yeterli oluyor.

Kısa sürede şarj için süperkapasitörler 700 volt ile aracı şoklayabiliyor. Sonraki durağın uzakta olması ihtimaline karşı da bir dizel motoru da yedek olarak bekliyor. AutoTram projesi hükümetten 34.5 milyon Avro destek aldı ve pilot uygulamalara sonraki aylarda başlanacak.


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pugulli61 7 yıl en beğenilen
Petrole alternatif olsa ne olacak. Bugün metroya tramwaya biniyorsunuz yine petrolle çalışan sistemlere verdiğiniz bilet ücretini veriyosunuz. Hadi petrolümüz yok dışa bağımlıyız dolara endeksliyiz. O kadar ırmaklar dereler akarsular kurutarak yaptığınız barajlardan ürettiğiniz elektirikler neden hala halka pahalıya yansıyor. Ayrıca son günlerde olan sıkandala da deyinmeden edemeyecem. Milletin kaçak olarak kullandığı elektriğin parasını da bize ödettiriyosunuz. Hemde hükümet onaylı. Bu nasıl halkçılık bu nasıl devletçilik ilkesi. Kendi ürettiğin de pahalı dışardan aldığında. herkes Atatürkçüyüz diyor bu liderin önemli bir sözü yadsınıyor. "Milli ekonominin temeli tarımdır". CAri açık aldı başını gidiyor. Birileri bizi acayip dolandırıyor haberiniz ola.
Petrole alternatif olsa ne olacak. Bugün metroya tramwaya biniyorsunuz yine petrolle çalışan sistemlere verdiğiniz bilet ücretini veriyosunuz. Hadi petrolümüz y...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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Batuist 7 yıl
petrol kaynaklarına alternatif bir yakıt biçimi olarak hayatımıza giren elektrik enerjisi

Elektrik artık enerji olmaktan çıktı yeni yakıt biçimi oldu hayırlı olsun, hemde petrole rakip... :))
Ekrem yine güldürdün beni bu saatte.... :)))
petrol kaynaklarına alternatif bir yakıt biçimi olarak hayatımıza giren elektrik enerjisiElektrik artık enerji olmaktan çıktı yeni yakıt biç...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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X-Special 6 yıl
Süper
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xLmNt13 7 yıl
şu an için masraflı ama gelecekte öyle olmayacak
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eatpraylove 7 yıl
Proje güzel ama neden direk metro yapmıyorlar anlamadım
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ahmet__01 7 yıl eatpraylove
eatpraylove

Proje güzel ama neden direk metro yapmıyorlar anlamadım

metro ne kadara mal oluyor araştırırsan anlarsın örneğin ödenek yetersizliğinden dolayı Adana metrosu (hafif raylı sistem) 13 yılda tamamlandı (ilk etap 14Km uzunluğunda)

ek masraf olarak yer altından geçecek yerler çok masraflı raylar bir okadar masraflı istasyonlar masraflı özel ek giderleride var ayrıca her istasyonda memurlar güvenlik görevlileri falan saymıyorum bile o sebepten dolayı her zaman metrobüs tarzı araçlar ekonomiktir.
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devrimdoga 7 yıl
O zaman güneş enerjisine döneceğiz,güneş büyüyüp dünyayı eritene kadar.
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S 7 yıl
Bende zaten işlenmeden kullanıla bileceğini yada Türkiye'deki otobüslerde kullanıla bileceğini yazmamışım dikkatli okursan anlarsın, yada bunu anlaya bilecek olgunluğa geldiğini düşündüğünde pm at sana anlatmaya çalışırım.
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eatpraylove 7 yıl
Vay be güzel bir proje bide nükleer enerji santrali yapsalar iyi olacak
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RM36CB 7 yıl
peki neredeyse her 5dk da bir tekrarlanan bu soklama olayi ile bataryalarin omru kisalmaz mi?
onunda caresini dusunmuslerdir elbet ama cozum nedir diye merak ediyor insan :)
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cgdincer 7 yıl
Yorumları okuyunca yine bilgi sahibi olmadan konuşmayı ne kadar sevdiğimizi anladım. Kimisi boru yakıt sanıyor, kimisi kısa süreli şarj yalama yapar diyor (kapasitörün ne olduğunu bilmeden), kimi elektriği petrole eş enerji olarak görüyor nasıl üretildiğinden haberi yok. Velhasıl bu zihinlerle zaten bir yerlere gelmek zor, halimize yine şükür...
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theyapici 7 yıl
biz elektriğin büyük bölümünü doğal gaz dan ve termik satrallerden elde ettiğimize göre bizim için pek de faydalı değil zaten bir tek İstanbulda var metrobüs olaya da ideoloji karıştırıp ortalığı verveleye vermeye gerek yok zaten eletrik le ilgili yorumlar yukarıda buyrun okuyun
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DH Misafiri 7 yıl
Acaba o elektrik nerden üretiliyor diye merak eden var mı acaba)))
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