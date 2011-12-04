Yeni nesil elektrikli metrobüsler yolcu alırken şarj olabilecek

Giderek azalan petrol kaynaklarına alternatif bir yakıt biçimi olarak hayatımıza giren elektrik enerjisi ülkemiz de dahil pek çok dünya ülkesinde binek araç ve motorsikletlerde kullanılmaya başladı. Günde bir iki saatlik seyahatlerde oldukça işe yarar bir teknoloji olan elektrik enerjisi toplu taşıma araçları sözkonusu olunca daha büyük yatırımlar gerektiriyor.





Günün neredeyse yarısında yolcu taşımak zorunda olan araçlar için sık sık şarj olma gibi bir ihtimal mümkün değil. Bu bakımdan seyahat esnasında şarj edebilen çözümler gerekiyor.





Alman Fraunhofer Enstitüsü araştırmacıları tamamen elektrikli ve kendini şarj edebilen metrobüs versiyonu AutoTram'ı geliştirdi. Bu projede her durakta yolcu indirip bindirme yapan metrobüsün bu güzergahı bir avantaja çevriliyor. Metrobüs her durakta beklediği 30 sn içerisinde aldığı şarjla 1.5km gidebiliyor. Bu da bir sonraki durak için yeterli oluyor.





Kısa sürede şarj için süperkapasitörler 700 volt ile aracı şoklayabiliyor. Sonraki durağın uzakta olması ihtimaline karşı da bir dizel motoru da yedek olarak bekliyor. AutoTram projesi hükümetten 34.5 milyon Avro destek aldı ve pilot uygulamalara sonraki aylarda başlanacak.