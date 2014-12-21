Yeni nesil ev güvenlik robotu: iCamPro FHD

Teknoloji dünyasındaki ilerleme yeni nesil güvenlik sistemlerinin de önünü açıyor. Artık daha gelişmiş özelliklere sahip olan sistemleri ev ya da iş yerlerine, en azından eskiye göre daha makul fiyatlarla kurabilmek mümkün. Bu alanda faaliyet gösteren firmalardan Amaryllo, CES 2015 Yenilikçi Buluş Ödülü'ne sahip iCamPro FHD Ev Güvenlik Robotu'nu duyurdu.

Herhangi bir yazılıma gerek kalmadan, tarayıcı üzerinden video ve ses yayını yapan Google WebRTC (HTML5'in bir parçası olan tarayıcı üzerinde gerçek zamanlı iletişim, Google Hangouts da kullanıyor) teknolojisiyle çalışan ilk IP kamera olan iCamPro FHD, hem bireysel kullanıcılar hem de küçük ölçekli işletmeler için güçlü bir güvenlik sistemi vaad ediyor.

Duyma, görme, hissetme ve takip mottoları üzerine inşa edilen yeni güvenlik robotu, esnek tasarımı ve sahip olduğu çok sayıda hareket/ses sensörü sayesinde objeleri 360 derece takip edebiliyor. 2MP çözünürlüğünde Full HD kameraya ve yüksek hızlı işlemci dahilinde gelişmiş bir video işleme motoruna sahip olan sistem, bu sayede özel algoritması üzerinde hassas piksel hesaplaması yaparak, hareket analizini daha isabetli bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Geliştirici firma Amaryllo'ya göre iCamPro FHD, akıllı obje takibi yapabilen düşük maliyetli ilk kamera ve 360 derece görebildiği gibi kör nokta/ölü bölge problemi yaratmıyor dolayısıyla ekstra kamera maliyetinde de kurtarıyor. Kameranın üzerindeki sensörlerden biri tetiklendiği anda, objeye kitlenen kamera, çektiği görüntüleri hem microSD karta kaydediyor hem de kullanıcılarına hediye ettiği 15GB büyüklüğündeki Google Drive alanında tutuyor.

Tarayıcı üzerinden gerçek zamanlı görüntü ve ses yayını yapan iCamPro FHD, internet bağlantınızdaki trafik yoğunluğuna bağlı olarak dinamik kanal ayarlaması yaparak, görüntü kalitesini otomatik olarak arttırıp/azaltıyor ve bu sayede akıcı yayın hiç bir zaman kesilmiyor. Ayrıca Android ve IOS platformlarında yer alan özel uygulaması sayesinde iCamPro FHD, kullanıcısına saat ve tarihi bilgisini içeren görüntülü bildirimler de yolluyor.

Yeni nesil güvenlik kameralarının önemli örneklerinden olan iCamPro FHD için geliştirici firmanın üzerinde durduğu en önemli argümanlardan biri de işlemci gücü. Bu sınıftaki pek çok cihazda basit işlemciler kullanıldığı dolayısıyla çok hızlı kırılabilen 56-bit şifreleme yapılabildiğini söyleyen firma, kendi tercihi olan yüksek hızlı işlemci sayesinde 256-bit şifreleme yaparak, kamera görüntülerinin korunduğunu ifade ediyor. Indiegogo'da 1000 dolar fon arayan iCamPro FHD, neredeyse 100 bin dolara yakın katkı toplamış durumda. Güvenlik robotuna sahip olmak için minimum 149 dolar yatırmak gerekiyor, bir sıkıntı olmazsa sevkiyat Mayıs'ta başlıyor.

Örnek kamera görüntüleri ve diğer detaylar için;