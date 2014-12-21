Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni nesil ev güvenlik robotu: iCamPro FHD

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
879
1
11
Diğer Ev Elektroniği
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yeni nesil ev güvenlik robotu: iCamPro FHD
Teknoloji dünyasındaki ilerleme yeni nesil güvenlik sistemlerinin de önünü açıyor. Artık daha gelişmiş özelliklere sahip olan sistemleri ev ya da iş yerlerine, en azından eskiye göre daha makul fiyatlarla kurabilmek mümkün. Bu alanda faaliyet gösteren firmalardan Amaryllo, CES 2015 Yenilikçi Buluş Ödülü'ne sahip iCamPro FHD Ev Güvenlik Robotu'nu duyurdu.
Herhangi bir yazılıma gerek kalmadan, tarayıcı üzerinden video ve ses yayını yapan Google WebRTC (HTML5'in bir parçası olan tarayıcı üzerinde gerçek zamanlı iletişim, Google Hangouts da kullanıyor) teknolojisiyle çalışan ilk IP kamera olan iCamPro FHD, hem bireysel kullanıcılar hem de küçük ölçekli işletmeler için güçlü bir güvenlik sistemi vaad ediyor. 
Duyma, görme, hissetme ve takip mottoları üzerine inşa edilen yeni güvenlik robotu, esnek tasarımı ve sahip olduğu çok sayıda hareket/ses sensörü sayesinde objeleri 360 derece takip edebiliyor. 2MP çözünürlüğünde Full HD kameraya ve yüksek hızlı işlemci dahilinde gelişmiş bir video işleme motoruna sahip olan sistem, bu sayede özel algoritması üzerinde hassas piksel hesaplaması yaparak, hareket analizini daha isabetli bir şekilde gerçekleştirebiliyor.
Yeni nesil ev güvenlik robotu: iCamPro FHD
Geliştirici firma Amaryllo'ya göre iCamPro FHD, akıllı obje takibi yapabilen düşük maliyetli ilk kamera ve 360 derece görebildiği gibi kör nokta/ölü bölge problemi yaratmıyor dolayısıyla ekstra kamera maliyetinde de kurtarıyor. Kameranın üzerindeki sensörlerden biri tetiklendiği anda, objeye kitlenen kamera, çektiği görüntüleri hem microSD karta kaydediyor hem de kullanıcılarına hediye ettiği 15GB büyüklüğündeki Google Drive alanında tutuyor.
Tarayıcı üzerinden gerçek zamanlı görüntü ve ses yayını yapan iCamPro FHD, internet bağlantınızdaki trafik yoğunluğuna bağlı olarak dinamik kanal ayarlaması yaparak, görüntü kalitesini otomatik olarak arttırıp/azaltıyor ve bu sayede akıcı yayın hiç bir zaman kesilmiyor. Ayrıca Android ve IOS platformlarında yer alan özel uygulaması sayesinde iCamPro FHD, kullanıcısına saat ve tarihi bilgisini içeren görüntülü bildirimler de yolluyor.
Yeni nesil güvenlik kameralarının önemli örneklerinden olan iCamPro FHD için geliştirici firmanın üzerinde durduğu en önemli argümanlardan biri de işlemci gücü. Bu sınıftaki pek çok cihazda basit işlemciler kullanıldığı dolayısıyla çok hızlı kırılabilen 56-bit şifreleme yapılabildiğini söyleyen firma, kendi tercihi olan yüksek hızlı işlemci sayesinde 256-bit şifreleme yaparak, kamera görüntülerinin korunduğunu ifade ediyor. Indiegogo'da 1000 dolar fon arayan iCamPro FHD, neredeyse 100 bin dolara yakın katkı toplamış durumda. Güvenlik robotuna sahip olmak için minimum 149 dolar yatırmak gerekiyor, bir sıkıntı olmazsa sevkiyat Mayıs'ta başlıyor.
Örnek kamera görüntüleri ve diğer detaylar için;

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
arel.gr 4 yıl
sms gonderme,mevcut alarmda siren tetiklemesi olabilirdi.
yinede guzel uretim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Birkhoff 4 yıl
takip etmesi harici bir fonksiyonu yoksa Ç.Ö.P
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kandorfeyta 4 yıl
Fiyat garanti 100.000 Euro.

Benim için az.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FlowMotion 4 yıl
Hırsız bunu da çalar bu ülkede anasını satiyim
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
3D'ne BANDIM 4 yıl FlowMotion
FlowMotion

Hırsız bunu da çalar bu ülkede anasını satiyim

+1
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dephyr 4 yıl FlowMotion
FlowMotion

Hırsız bunu da çalar bu ülkede anasını satiyim

hırsızları destekleyenler zaten hırsız bunu bildiğimizden sorun yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HunharcaGulen98li 4 yıl
Bizim eve hirsiz girmez np
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
non legor non legar 4 yıl
2MP'den sonrasını okumadım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redoracle 4 yıl
Haberde maskeli bir hırsız var tamda 17-25 aralık haftasında hemde,ceza yemeyin sonra DH yetkilileri,bu ülkede hırsız yok,var diyenin sonunu herkes gördü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Captain_Ivy 4 yıl
Niye "iCam" ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Omisis046 4 yıl Captain_Ivy
Aazam

Niye "iCam" ?

kim ne derse desin apple

yiyosa eksileyin

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
879 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Ev Elektroniği, erdi özüağ ve haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Mobilite: Avea inTouch 4, Galaxy Note Edge, Huawei Honor 4X ve dahası... 4 yıl Yeni bir soru ve cevapları için "Sokaktayız" 4 yıl Donanım Haber: "Donanım var dediler geldik" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim