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    Anlık Bildirim

    Xiaomi, 3D yüz tanıma özellikli akıllı kapı kilidini tanıttı

    Xiaomi, gelişmiş güvenlik ve hassas tanıma sağlayan yapay zeka destekli 3D yüz tanıma özelliğine sahip akıllı kapı kilidini tanıttı: Smart Door Lock M20 Pro.    
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    Xiaomi akıllı kapı kilidi Smart Door Lock M20 Pro Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, yapay zeka destekli 3D yapısal ışık yüz tanıma özelliğine sahip gelişmiş bir akıllı kilit olan Smart Door Lock M20 Pro modelini çıkardı. Xiaomi’nin akıllı kapı kilidi özellikleri ile neler sunuyor bakalım.

    Fotoğraf, video veya maskeyle kandırmak güç!

    3D yapısal ışık modülüyle birleştirilmiş çift çekirdekli yapay zeka çipi sayesinde kapı kilidinin güvenliğini fotoğraf, video veya maske kullanarak aşmak daha zor. Kilit sistemi, BCTC’nin de onayladığı finansal ödeme sınıfı güvenlik standartlarına uygun.

    %0.0001 yanlış tanıma olasılığı

    M20 Pro Smart Lock, beklendiği üzere pratik bir kilit açma deneyimi sunuyor. Kullanıcı yaklaştığında, akıllı kapı kilidi kullanıcının yüzünü otomatik olarak tanıyor ve benzersiz yüz özelliklerini haritalamak için 30.000 ışık noktası çekiyor. Xiaomi, %0.0001 oranında yanlış tanıma olasılığı veriyor. Akıllı kilit, gündüz ve gece, karanlıkta dahil olmak üzere çeşitli aydınlatma koşullarında etkili bir şekilde çalışabiliyor. Bu otomatik tanıma işlemi, parmak izine ihtiyaç duymuyor.

    Akıllı telefondan kontrol

    180 derece ultra geniş açılı kamera barındıran yapay zeka destekli akıllı kedi gözü, kapı önünün gerçek zamanlı izlenmesini sağlıyor. Kilidin dahili ekranı, kişinin kapıda kimin olduğunu kontrol etmesini sağlıyor. Kapı zili ışığı ve dahili ekran, kapıya yaklaşılıp kapı zili çalındığında otomatik olarak açılıyor. Akıllı telefon uygulaması üzerinden de uzaktan kimin geldiğini görmek, güvenliği sağlamak mümkün.

    Çeşitli kilit açma yöntemlerini destekliyor

    Akıllı kapı kilidi, şifre, parmak izi, Bluetooth, NFC kartı, Xiaomi'nin akıllı saati veya bilekliği gibi çeşitli kilit açma yöntemlerini destekliyor. Kapı kilidi, 12 aya kadar dayanabilen 5000mAh bataryaya sahip ancak USB-C kabloyla şarj olabiliyor.

    1 Ağustos'da satışta

    Xiaomi Smart Door Lock M20 Pro olarak geçen akıllı kapı kilidinin fiyatı; 419 dolar.

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