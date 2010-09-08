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Yeni nesil iPod Touch, telefon özelliği olmayan iPhone 4 değil

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
69,3b
1
91
iPod / iPod Touch
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Resmi tanıtımı geçtiğimiz hafta yapılan yeni nesil iPod Touch için incelemeler çıkmaya başladı. Tasarım olarak bir önceki jenerasyonu, donanım anlamındaysa iPhone 4'ü andıran iPod Touch, düşünülenden biraz daha karmaşık bir yapıya sahip. Engadget tarafından yapılan incelemeye göre iPod Touch ile iPhone 4 arasında hem ekran hem de kamera kalitesi açısından gözle görülebilecek kadar ciddi farklılıklar bulunuyor.

Yeni nesil iPod Touch, telefon özelliği olmayan iPhone 4 değil
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Yeni nesil iPod Touch, iPhone 4'teki aynı ekrana sahip değil.

iPhone 4 ile benzer şekilde Apple'ın tasarladığı A4 işlemcisinden güç alan yeni nesil iPod Touch, yine iPhone 4 ile benzer şekilde 960 x 640 piksel çözünürlüğünü destekleyen retina ekran kullanıyor. Ancak yapılan incelemedeki görüntülerden de anlaşılabileceği üzere iPod Touch, iPhone 4 ile aynı IPS paneli kullanmıyor ve farklı görüntü açılarında daha koyu bir renk kalitesi sunuyor.

iPod Touch için üzerinde durulan bir diğer önemli nokta ise sahip olduğu kameranın çekim kalitesi. Üzerinde çift kamera bulunan ve FaceTime teknolojisi ile WiFi üzerinden görüntülü konuşmaya olanak tanıyan yeni nesil iPod Touch, HD video kaydı gibi yeteneklere sahip olsa da çekilen görüntülerden de anlaşılabileceği üzere iPhone 4 ile aynı kaliteyi sunmuyor zirada arada hissedilir bir kalite farkı bulunuyor.

Engadget tarafından iPod Touch'a yönelik bir diğer eleştri ise GPS alıcısına sahip olmaması. Konum belirlemeyle ilgili çok sayıda yazılımın bulunduğu AppStore dikkate alınarak iPod Touch'a GPS desteği eklenerek daha fonksiyonel bir cihaz yapılabilirmiş yorumlar da yok değil. Teknik anlamda bir önceki jenerasyona göre radikal farklar içeren yeni nesil iPod Touch, yazılım tarafında ise bir hayli iddialı.

Yeni nesil iPod Touch, telefon özelliği olmayan iPhone 4 değil
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Kamera kalitesi açısından iPod Touch, iPhone 4'ün gerisinde kalıyor.

iOS 4.1 güncellemesinin tüm artılarına sahip olan medya oynatıcısı, Game Zone bağlantısı ve çoklu uygulama çalıştırma yetenekleri ile dikkat çekiyor. Benzer özelliklere sahip üst seviye akıllı telefonlar dikkate alındığında iPod Touch'ın eli biraz zayıflasa da, onun bir medya oynatıcısı olduğu dikkate alınıp kendi kulvarında değerlendirildiğinde ise güçlü özellikleri ve pil ömrüyle yine sınıfında amiral gemilerinden biri olmayı başarıyor.

Detaylı inceleme için buraya tıklayabilirsiniz.


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DH Misafiri 4 yıl
Simdiki nesil zaten fotoyu karartiyor. yegenime gosterdim. iponu begendi...
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kalenhourna 7 yıl
evet 0.7 mp. 720p HD video çekmek için yeterli.
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AzRocK 7 yıl
Zaten 0.7 MP, 720p ye yakın.


720p: 1280x720
0.7 MP: 960x720
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DH Misafiri 7 yıl
Başlıkta Touch 4'ün i4'e göre eksileri yazılmış ama artılarını da yazalım isterseniz:
1- iPod Touch 4 daha ince (aşırı derecede)
2- Wi-fi bağlantısı daha hızlı gerçekleşiyor (Wi-fi'yı aktif ettiğiniz an 1 saniye bile sürmüyor diyebilirim)
3- Çoğu uygulama daha hızlı açılıyor.
4- Web sayfası açma hızı iki kata varan derecede daha hızlı.
5- Ve belki de en büyük artı: Arada 1000 lirayı geçkin fiyat farkı var!
Multimedya için kullanacağım bir cihaza + olarak telefon da ekleterek yavaşlatmayı istemediğim için ve bir telefona 1500-2000 lira arası para vermek istemediğim için iPod touch 4'ü tercih ettim. Sadece iki gün oldu bu cihazı kullanmaya başlayalı.
Sonuç: Aşık oldum! 0
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peacefire 7 yıl
gps ihtiyacı yoksa, mobil internete ihtiyaç duyulmuyorsa (her yerde, özellikle yolda wi-fi yok maalesef), fotoğraf kalitesi önemsenmiyorsa ipod tercih edilebilir.
zaten gps'i olan, 3g'si olan fotoğraf ve video kalitesi yüksek bir telefonun fiyatı da 1000 lira civarlarında.
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MİY1988 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Başlıkta Touch 4'ün i4'e göre eksileri yazılmış ama artılarını da yazalım isterseniz:



1- iPod Touch 4 daha ince (aşırı derecede)

2- Wi-fi bağlantısı daha hızlı gerçekleşiyor (Wi-fi'yı aktif ettiğiniz an 1 saniye bile sürmüyor diyebilirim)

3- Çoğu uygulama daha hızlı açılıyor.

4- Web sayfası açma hızı iki kata varan derecede daha hızlı.

5- Ve belki de en büyük artı: Arada 1000 lirayı geçkin fiyat farkı var!



Multimedya için kullanacağım bir cihaza + olarak telefon da ekleterek yavaşlatmayı istemediğim için ve bir telefona 1500-2000 lira arası para vermek istemediğim için iPod touch 4'ü tercih ettim. Sadece iki gün oldu bu cihazı kullanmaya başlayalı.



Sonuç: Aşık oldum! 0

+1988

Peki bir sorum olacak arkadaşlar. (Saçma gerçi.)

iPad (new iPad) ya da iPad 2 almak istiyorum. iPod Touch 4G'den daha hızlı mıdır acaba? (wi-fi, program açılışları, falan filan)
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DH Misafiri 7 yıl
ipod touch zaten iphona bir alışım basamağı gibi bakılıyor fakat iphondaki görebileceğiniz bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. Hem fiyat olarakta çok iyi :)
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar yaklaşık 3 aydır ıpod touch 4.nesil kıullanıyorum resim de ki bulanıklık arka plan resmi nedeniyle oluşmuş ekranının bir farkı yok
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vahocan 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Arkadaşlar yaklaşık 3 aydır ıpod touch 4.nesil kıullanıyorum resim de ki bulanıklık arka plan resmi nedeniyle oluşmuş ekranının bir farkı yok

iPhone 4'de IPS Panel olduğu için normal.
Normal bir şekilde bakıldığında çok fark oluşturmaz

Zaten iPod Touch 5G Çıkarsa Apple bunu unutmayacaktır eminim
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar türkiyedeki ipod 4 nesillerin fiyatları nedir acaba. almayı düşünüyorum da :D
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makita31 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

arkadaşlar türkiyedeki ipod 4 nesillerin fiyatları nedir acaba. almayı düşünüyorum da :D

500 550 civarı sen nerden alacaksın ona göre fiyat söyleyeyim mesela ben 3 ay önce teknosadan 600 e aldım şimdi 560 a düşmüş orda yada yurtdışı girişli alırsın 1 yıl garantili derler ama türkiyedeki distürbitör servise almaz yurtdışı girişli olduğu için yurtdışındaki apple servisine göndereceksin
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orbitmach 7 yıl
yahu ne kadar anlamsız 0.7 mp ama 720P Hd video çekiyor. yapmayın arkadaşlar. 0.7 falan donanımsal olarak böyle bir imkan varmı sizce
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DH Misafiri 7 yıl
Merhaba ben i pod touch almak istiyordum internetten de baya arastirdim Fakat kamera kalitesinin kac megapiksel oldugunu bilmiyorum bilen varsa yardimci olabilir mi?
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LodosFelonica 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Merhaba ben i pod touch almak istiyordum internetten de baya arastirdim Fakat kamera kalitesinin kac megapiksel oldugunu bilmiyorum bilen varsa yardimci olabilir mi?

Nasıl araştırdınız anlamadım. Birkaç mesaj yukarıda, arkadaşlar 0,7 mp olduğunu yazdılar.
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JessieJ 8 yıl
boollean
Ben ipod touch 4 kullanıyorum ve gayet memnunum. iphone 4 lerle karsılastırdıgımda gözle görülür bi farka rastlamadım. haber biraz yanlış gibi geldi bana. ayrıca linki verdigim sayfada step 4 de ipod touch un 7magepixel iphone 4 ün ise 5megapixel kamerası oldugunu söylüyor. eger bu sitede yazılanlar doğru ise kamera farkında böyle bişey olması imkansız. ifixit.com/...

nokta .7
yani 0.7
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78erhan78 8 yıl JessieJ
JessieJ

boollean

Ben ipod touch 4 kullanıyorum ve gayet memnunum. iphone 4 lerle karsılastırdıgımda gözle görülür bi farka rastlamadım. haber biraz yanlış gibi geldi bana. ayrıca linki verdigim sayfada step 4 de ipod touch un 7magepixel iphone 4 ün ise 5megapixel kamerası oldugunu söylüyor. eger bu sitede yazılanlar doğru ise kamera farkında böyle bişey olması imkansız. ifixit.com/...



nokta .7

yani 0.7




1 bile değil yani
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boollean 8 yıl
Ben ipod touch 4 kullanıyorum ve gayet memnunum. iphone 4 lerle karsılastırdıgımda gözle görülür bi farka rastlamadım. haber biraz yanlış gibi geldi bana. ayrıca linki verdigim sayfada step 4 de ipod touch un 7magepixel iphone 4 ün ise 5megapixel kamerası oldugunu söylüyor. eger bu sitede yazılanlar doğru ise kamera farkında böyle bişey olması imkansız. ifixit.com/...
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KubilayHilal 8 yıl

boollean
Ben ipod touch 4 kullanıyorum ve gayet memnunum. iphone 4 lerle karsılastırdıgımda gözle görülür bi farka rastlamadım. haber biraz yanlış gibi geldi bana. ayrıca linki verdigim sayfada step 4 de ipod touch un 7magepixel iphone 4 ün ise 5megapixel kamerası oldugunu söylüyor. eger bu sitede yazılanlar doğru ise kamera farkında böyle bişey olması imkansız. ifixit.com/...

0.7 mp olması lazım .
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