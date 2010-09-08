Yeni nesil iPod Touch, telefon özelliği olmayan iPhone 4 değil

Resmi tanıtımı geçtiğimiz hafta yapılan yeni nesil iPod Touch için incelemeler çıkmaya başladı. Tasarım olarak bir önceki jenerasyonu, donanım anlamındaysa iPhone 4'ü andıran iPod Touch, düşünülenden biraz daha karmaşık bir yapıya sahip. Engadget tarafından yapılan incelemeye göre iPod Touch ile iPhone 4 arasında hem ekran hem de kamera kalitesi açısından gözle görülebilecek kadar ciddi farklılıklar bulunuyor.

Yeni nesil iPod Touch, iPhone 4'teki aynı ekrana sahip değil.

iPhone 4 ile benzer şekilde Apple'ın tasarladığı A4 işlemcisinden güç alan yeni nesil iPod Touch, yine iPhone 4 ile benzer şekilde 960 x 640 piksel çözünürlüğünü destekleyen retina ekran kullanıyor. Ancak yapılan incelemedeki görüntülerden de anlaşılabileceği üzere iPod Touch, iPhone 4 ile aynı IPS paneli kullanmıyor ve farklı görüntü açılarında daha koyu bir renk kalitesi sunuyor.

iPod Touch için üzerinde durulan bir diğer önemli nokta ise sahip olduğu kameranın çekim kalitesi. Üzerinde çift kamera bulunan ve FaceTime teknolojisi ile WiFi üzerinden görüntülü konuşmaya olanak tanıyan yeni nesil iPod Touch, HD video kaydı gibi yeteneklere sahip olsa da çekilen görüntülerden de anlaşılabileceği üzere iPhone 4 ile aynı kaliteyi sunmuyor zirada arada hissedilir bir kalite farkı bulunuyor.

Engadget tarafından iPod Touch'a yönelik bir diğer eleştri ise GPS alıcısına sahip olmaması. Konum belirlemeyle ilgili çok sayıda yazılımın bulunduğu AppStore dikkate alınarak iPod Touch'a GPS desteği eklenerek daha fonksiyonel bir cihaz yapılabilirmiş yorumlar da yok değil. Teknik anlamda bir önceki jenerasyona göre radikal farklar içeren yeni nesil iPod Touch, yazılım tarafında ise bir hayli iddialı.

Kamera kalitesi açısından iPod Touch, iPhone 4'ün gerisinde kalıyor.

iOS 4.1 güncellemesinin tüm artılarına sahip olan medya oynatıcısı, Game Zone bağlantısı ve çoklu uygulama çalıştırma yetenekleri ile dikkat çekiyor. Benzer özelliklere sahip üst seviye akıllı telefonlar dikkate alındığında iPod Touch'ın eli biraz zayıflasa da, onun bir medya oynatıcısı olduğu dikkate alınıp kendi kulvarında değerlendirildiğinde ise güçlü özellikleri ve pil ömrüyle yine sınıfında amiral gemilerinden biri olmayı başarıyor.

Detaylı inceleme için buraya tıklayabilirsiniz.