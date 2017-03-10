Yeni nesil retinal implant görme engelini ortadan kaldırabilir

Tıp dünyası retina dejenerasyonundan kaynaklı görme engelini ortadan kaldırmak için halihazırda biyonik göz adını verdiğimiz yöntemi uyguluyor. Göz içindeki diğer sinir hücrelerinin ışığa duyarlı hale getirilmesi ve gözün yanına yerleştirilen harici bir kameranın bu sinir hücrelerini aktif hale getirmesiyle tamamlanan yöntem hem oldukça pahalı olduğu için hem de uzun süreli kullanımı zor olduğu için pek çok görme engelli bireyin henüz faydalanamadığı bir teknoloji. İtalyan araştırmacılar ise yeni geliştirdikleri retinal implantla görme engellilerin çoğunun tekrar görme yeteneğini kazanmasını sağlamayı amaçlıyor.
Organik Retinal İmplant Hazırladılar
Milano'daki Nano Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde görev alan araştırmacılar ilk olarak hücrelerin etrafında büyüyebileceği ve kendisine yapışabileceği ipek tabanlı polimer bir tabaka oluşturdular. Daha sonra bu polimer tabanın üstüne iletken bir polimer tabaka daha yerleştirdiler ve son olarak en üst katmana yerleştirdikleri güneş panellerinin de temelini oluşturan fotovoltaik iletken polimer tabaka ile organik retinal implant tamamlanmış oldu. En üst katmandaki fotovoltaik katmak sayesinde artık implant ışığa maruz kaldığında en alttaki hücreler uyarılabiliyor ve böylece görme işlemi tamamlanabiliyordu.
İmplant tamamlandıktan sonra cihazı test etmek isteyen araştırmacılar retina dejenerasyonuna sahip farelerin gözlerinin arka kısmının yaklaşık yüzde 15’ini kapatan implantı yerleştirdiler. Işığın yeterli olduğu alanlarda görme engelli farelerin ışığa verdiği tepki sağlıklı farelerle neredeyse aynı olurken düşük ışıkta bu tepkinin yetersiz olduğu zira ışığın fotovoltaik bölümün hücreleri uyarmak için yetersiz olduğu görüldü. Araştırmanın etkileyici bir diğer sonucu da implant tamamen organik olduğu için farelerin gözünde 6 ay kadar herhangi bir enfeksiyona neden olmadan sorunsuz bir şekilde kalabilmesiydi.
Araştırmacılar şimdi farklı deney gruplarında implantı test ederek implantın gerçekten ne derece işlevsel olduğunu öğrenmeye çalışacaklar. Deneylerle birlikte implantın düşük ışıkta da başarılı olması için üzerinde çalışmalarını sürdüren ekip başarılı test sonuçlarıyla birlikte insanların üzerinde de implantın işlevselliğini gözlemlemek istiyor.
https://arstechnica.com/science/2017/03/photovoltaic-polymer-restores-some-vision-to-rats-with-retinal-degeneration/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
"Eee Bir taraf birbirini yerken bir taraf calisiyor
Simdi gelip diyecekler orta doguyu karistiriyorlar
Kardesim kafasini kullanan adama kimse br sey yapamaz .
Siz oyle hala erkek kiz yan yana okumasin derken adamlar bize yuzyillarca farki takti"
Şimdi bu ne demek oluyor? Kızlar okusun ama başı kapalı olursa olmaz, namaz kılanlar fişlensin, islam gericiliktir, iltica memleketi batırır, dağdaki çobanla benim oyum bir olmaz diyen prof, teröre destek veren güya akademisyen müsvetteleri, okula gelen kapalı kızların fotoğrafını çekip fişleyen prof, inançlı insanları yıllar boyu ordudan, ordu evlerinden, subay olan oğlunun düğününden atanlar, bu kafada olup milletin devletin kaynaklarını yıllarca sömüren batının uzantısı sanayici zengin takımı mı? aydınlık ve güçlü bir Türkiye için çalışıyor. Bugün ülken kalkınmaya ve gerçekten millet için çalışmaya başlayınca senin 100 yıl ilerde dediğin batı bütün teröristlere vatan hainlerine kucak açıp yıllar boyu onları besleyip eğitirken, İki tane bakanına her türlü yasağı kılıfıyla uygulamaya koymaktan geri kalmadı. 4 milyon insana biz ev sahipliği yaparken (Eğer yapmasaydık şu an yarıdan fazlası katledilmişti) 50 bin mülteci batı medeniyetine fazla ve akdenize gömülmeleri daha karlı geldi çünkü bunu hiç umursamadılar.
Bu bir bilim haberi, kendinizi ifade etmek ya da başkalarını aşağılamak istiyorsanız buranın yeri olduğunu sanmıyorum. Sadece görmeyen insanlar için güzel bir haber demek yeterlidir ki bizim de sözümüz odur....
Simdi gelip diyecekler orta doguyu karistiriyorlar
Kardesim kafasini kullanan adama kimse br sey yapamaz .
Siz oyle hala erkek kiz yan yana okumasin derken adamlar bize yuzyillarca farki takti
helallık verecekler sıraya !
Helal olsun. #1
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