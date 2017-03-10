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Yeni nesil retinal implant görme engelini ortadan kaldırabilir

İtalyan araştırmacıların geliştirdiği yeni nesil retinal implant görme engelli kişilere görme yeteneğini yeniden kazandırabilir. Fareler üzerinde yapılan ilk deneyler oldukça başarılı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,2b
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11
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Yeni nesil retinal implant görme engelini ortadan kaldırabilir

Görme engellilerin büyük bir kısmında, gözün yapısının tamamında değil genellikle gözün arka tarafındaki ışığa duyarlı hücrelerin bulunduğu retina adı verilen bölgedeki bozukluklar kişilerin görme yeteneğini kaybetmesine neden olur. Retina dejenerasyonu olarak adlandırılan ve birçok farklı sebebe dayanan bu bozukluklar, retinadan beynin sinyallerini alan sinirlerin bozulmamış olmasına rağmen kişilerin görememelerine neden olur.

Tıp dünyası retina dejenerasyonundan kaynaklı görme engelini ortadan kaldırmak için halihazırda biyonik göz adını verdiğimiz yöntemi uyguluyor. Göz içindeki diğer sinir hücrelerinin ışığa duyarlı hale getirilmesi ve gözün yanına yerleştirilen harici bir kameranın bu sinir hücrelerini aktif hale getirmesiyle tamamlanan yöntem hem oldukça pahalı olduğu için hem de uzun süreli kullanımı zor olduğu için pek çok görme engelli bireyin henüz faydalanamadığı bir teknoloji. İtalyan araştırmacılar ise yeni geliştirdikleri retinal implantla görme engellilerin çoğunun tekrar görme yeteneğini kazanmasını sağlamayı amaçlıyor.

Organik Retinal İmplant Hazırladılar

Milano'daki Nano Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde görev alan araştırmacılar ilk olarak hücrelerin etrafında büyüyebileceği ve kendisine yapışabileceği ipek tabanlı polimer bir tabaka oluşturdular. Daha sonra bu polimer tabanın üstüne iletken bir polimer tabaka daha yerleştirdiler ve son olarak en üst katmana yerleştirdikleri güneş panellerinin de temelini oluşturan fotovoltaik iletken polimer tabaka ile organik retinal implant tamamlanmış oldu. En üst katmandaki fotovoltaik katmak sayesinde artık implant ışığa maruz kaldığında en alttaki hücreler uyarılabiliyor ve böylece görme işlemi tamamlanabiliyordu.

İmplant tamamlandıktan sonra cihazı test etmek isteyen araştırmacılar retina dejenerasyonuna sahip farelerin gözlerinin arka kısmının yaklaşık yüzde 15’ini kapatan implantı yerleştirdiler. Işığın yeterli olduğu alanlarda görme engelli farelerin ışığa verdiği tepki sağlıklı farelerle neredeyse aynı olurken düşük ışıkta bu tepkinin yetersiz olduğu zira ışığın fotovoltaik bölümün hücreleri uyarmak için yetersiz olduğu görüldü. Araştırmanın etkileyici bir diğer sonucu da implant tamamen organik olduğu için farelerin gözünde 6 ay kadar herhangi bir enfeksiyona neden olmadan sorunsuz bir şekilde kalabilmesiydi.

Araştırmacılar şimdi farklı deney gruplarında implantı test ederek implantın gerçekten ne derece işlevsel olduğunu öğrenmeye çalışacaklar. Deneylerle birlikte implantın düşük ışıkta da başarılı olması için üzerinde çalışmalarını sürdüren ekip başarılı test sonuçlarıyla birlikte insanların üzerinde de implantın işlevselliğini gözlemlemek istiyor.


https://arstechnica.com/science/2017/03/photovoltaic-polymer-restores-some-vision-to-rats-with-retinal-degeneration/ Yorum Yaz
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manyakurt 2 yıl en beğenilen
Bu habere belki hiç kimse benim kadar sevinemez. Sanırım yıllardır beklediğim tedavi yöntemi sonunda hayata geçiyor. Hadi inşallah.
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DH Misafiri 2 yıl
görme konusunda sorun yaşıyanlar için sevindirici peki bu durum retina taraması olayını devre dışı bırakabilecek bir olay oluştururmu
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Admire21 2 yıl
Çok sevindim gerçekten insallah devamıda başarılı olur.
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oldumuya 2 yıl

"Eee Bir taraf birbirini yerken bir taraf calisiyor
Simdi gelip diyecekler orta doguyu karistiriyorlar
Kardesim kafasini kullanan adama kimse br sey yapamaz .
Siz oyle hala erkek kiz yan yana okumasin derken adamlar bize yuzyillarca farki takti"
Şimdi bu ne demek oluyor? Kızlar okusun ama başı kapalı olursa olmaz, namaz kılanlar fişlensin, islam gericiliktir, iltica memleketi batırır, dağdaki çobanla benim oyum bir olmaz diyen prof, teröre destek veren güya akademisyen müsvetteleri, okula gelen kapalı kızların fotoğrafını çekip fişleyen prof, inançlı insanları yıllar boyu ordudan, ordu evlerinden, subay olan oğlunun düğününden atanlar, bu kafada olup milletin devletin kaynaklarını yıllarca sömüren batının uzantısı sanayici zengin takımı mı? aydınlık ve güçlü bir Türkiye için çalışıyor. Bugün ülken kalkınmaya ve gerçekten millet için çalışmaya başlayınca senin 100 yıl ilerde dediğin batı bütün teröristlere vatan hainlerine kucak açıp yıllar boyu onları besleyip eğitirken, İki tane bakanına her türlü yasağı kılıfıyla uygulamaya koymaktan geri kalmadı. 4 milyon insana biz ev sahipliği yaparken (Eğer yapmasaydık şu an yarıdan fazlası katledilmişti) 50 bin mülteci batı medeniyetine fazla ve akdenize gömülmeleri daha karlı geldi çünkü bunu hiç umursamadılar.
Bu bir bilim haberi, kendinizi ifade etmek ya da başkalarını aşağılamak istiyorsanız buranın yeri olduğunu sanmıyorum. Sadece görmeyen insanlar için güzel bir haber demek yeterlidir ki bizim de sözümüz odur....
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kadirirdem 2 yıl
Görme Engelli kardeşlerimiz için süper bir haber bu :)...
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isosonsuz 2 yıl
[link=]Can we create new senses for humans? ted.com/...[/link]
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TheCaliph_ 2 yıl
Eee Bir taraf birbirini yerken bir taraf calisiyor
Simdi gelip diyecekler orta doguyu karistiriyorlar
Kardesim kafasini kullanan adama kimse br sey yapamaz .
Siz oyle hala erkek kiz yan yana okumasin derken adamlar bize yuzyillarca farki takti
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tobepeople 2 yıl
Ben hep merak etmişimdir neden hayvanların gözlerini nakletmeye çalışmıyorlar diye yani hiç göremeyen bir insan için hayvan kadar görebilmek bile yeter ki bazı hayvanların görüşleri bizimkinden daha iyi sayılabilir duruma göre.
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manyakurt 2 yıl en beğenilen
Bu habere belki hiç kimse benim kadar sevinemez. Sanırım yıllardır beklediğim tedavi yöntemi sonunda hayata geçiyor. Hadi inşallah.
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arel.gr 2 yıl
bravo !
helallık verecekler sıraya !
1 Yanıt Yanıtla +1
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V4LKyR 2 yıl arel.gr
arel.gr

bravo !

helallık verecekler sıraya !

Helal olsun. #1
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mehmet4428 2 yıl
Bu yöntem dereceli gözlerde işe yarar mı ?
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