Yeni nesil retinal implant görme engelini ortadan kaldırabilir





Görme engellilerin büyük bir kısmında, gözün yapısının tamamında değil genellikle gözün arka tarafındaki ışığa duyarlı hücrelerin bulunduğu retina adı verilen bölgedeki bozukluklar kişilerin görme yeteneğini kaybetmesine neden olur. Retina dejenerasyonu olarak adlandırılan ve birçok farklı sebebe dayanan bu bozukluklar, retinadan beynin sinyallerini alan sinirlerin bozulmamış olmasına rağmen kişilerin görememelerine neden olur.

Tıp dünyası retina dejenerasyonundan kaynaklı görme engelini ortadan kaldırmak için halihazırda biyonik göz adını verdiğimiz yöntemi uyguluyor. Göz içindeki diğer sinir hücrelerinin ışığa duyarlı hale getirilmesi ve gözün yanına yerleştirilen harici bir kameranın bu sinir hücrelerini aktif hale getirmesiyle tamamlanan yöntem hem oldukça pahalı olduğu için hem de uzun süreli kullanımı zor olduğu için pek çok görme engelli bireyin henüz faydalanamadığı bir teknoloji. İtalyan araştırmacılar ise yeni geliştirdikleri retinal implantla görme engellilerin çoğunun tekrar görme yeteneğini kazanmasını sağlamayı amaçlıyor.

Organik Retinal İmplant Hazırladılar

Milano'daki Nano Bilim ve Teknoloji Merkezi'nde görev alan araştırmacılar ilk olarak hücrelerin etrafında büyüyebileceği ve kendisine yapışabileceği ipek tabanlı polimer bir tabaka oluşturdular. Daha sonra bu polimer tabanın üstüne iletken bir polimer tabaka daha yerleştirdiler ve son olarak en üst katmana yerleştirdikleri güneş panellerinin de temelini oluşturan fotovoltaik iletken polimer tabaka ile organik retinal implant tamamlanmış oldu. En üst katmandaki fotovoltaik katmak sayesinde artık implant ışığa maruz kaldığında en alttaki hücreler uyarılabiliyor ve böylece görme işlemi tamamlanabiliyordu.

İmplant tamamlandıktan sonra cihazı test etmek isteyen araştırmacılar retina dejenerasyonuna sahip farelerin gözlerinin arka kısmının yaklaşık yüzde 15’ini kapatan implantı yerleştirdiler. Işığın yeterli olduğu alanlarda görme engelli farelerin ışığa verdiği tepki sağlıklı farelerle neredeyse aynı olurken düşük ışıkta bu tepkinin yetersiz olduğu zira ışığın fotovoltaik bölümün hücreleri uyarmak için yetersiz olduğu görüldü. Araştırmanın etkileyici bir diğer sonucu da implant tamamen organik olduğu için farelerin gözünde 6 ay kadar herhangi bir enfeksiyona neden olmadan sorunsuz bir şekilde kalabilmesiydi.

Araştırmacılar şimdi farklı deney gruplarında implantı test ederek implantın gerçekten ne derece işlevsel olduğunu öğrenmeye çalışacaklar. Deneylerle birlikte implantın düşük ışıkta da başarılı olması için üzerinde çalışmalarını sürdüren ekip başarılı test sonuçlarıyla birlikte insanların üzerinde de implantın işlevselliğini gözlemlemek istiyor.

https://arstechnica.com/science/2017/03/photovoltaic-polymer-restores-some-vision-to-rats-with-retinal-degeneration/