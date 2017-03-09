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Apple donanımları yenilenebilir enerjiyle üretilecek

Apple, Japonya’daki tedarikçisiyle ürünlerinde kullanılan donanımların yenilenebilir enerjiyle üretilmesi konusunda anlaştı. Yenilenebilir enerji, Apple tarafından üretilen donanımlarla elde edilecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Alternatif Enerji
Emre Karakullukçu
Yazar
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Apple donanımları yenilenebilir enerjiyle üretilecek
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Apple, Japoya’da bulunan tedarikçilerinden birisi olan Ibiden’ın sadece yenilenebilir enerji kullanarak Apple donanımları üretmeyi amaçladığını duyurdu. Ibiden, bu amacına ulaşabilmek adına Apple tarafından üretilen ve geliştirilen Güneş enerjisi cihazları kullanacak.

Yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanmayı amaçlayarak Apple için Japonya’da bir ilk olan Ibiden, ülkenin dağlık alanında Güneş enerjisini elde edebilmek adına yenilikçi bir projeye de imza atacak. Japon şirket, Apple’ın geliştirdiği yüzen Güneş enerjisi santralleri kullanacak. Ancak yüksekleri hedefleyen üreticinin enerji ihtiyacı yalnızca ada tarafından karşılanmayacak. Tüm üretimin yenilenebilir enerjiyle gerçekleştirilebilmesi için 20’den fazla yenilenebilir enerji tesisi kurulacak. Hesaplamalara göre kurulan tüm tesislerden toplamda 12 MW enerji elde edilecek ve bu miktar tüm Apple donanımlarını üretmeye fazlasıyla yetiyor.

Konuyla ilgili olarak Apple adına açıklama yapan Lisa Jackson “Apple olarak, yenilenebilir enerjinin çevreye ve üretime olan katkısını anlayabilen üreticilerle iş yapmaktan gurur duyuyoruz,” dedi.

Apple, faaliyetlerini sürdürdüğü 23 ülkede sadece yenilenebilir enerji kullandığını ve dünya genelinde yüzde 93 oranında yenilenebilir enerji kullandığını iddia ediyor. Ibiden'ın projesinin tamamlanmasıyla bu sayılar da artış gösterecektir.

http://www.zdnet.com/article/apple-brings-renewable-energy-to-japan-with-floating-solar-island/ Yorum Yaz
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Xeblion 2 yıl en beğenilen
Apple her zaman en iyisini yapar
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Muguroz 2 yıl
Sayın editör, haberi yazarken başka kaynaklardan yararlandınız mı bilmiyorum ama burada okuduğum çevirinin haberin aslıyla alakası yok. Kaynakta hiçbir yerde panelleri veya ekipmanı Apple'ın geliştirdiği ya da ürettiği belirtilmemiş. Apple'ın güneş paneli veya inverter gibi bu santrallerde kullanılan ekipmanları ürettiğini ilk defa duyuyorum. Ayrıca yatırımı yapan da tamamen üretici firma Ibiden. Her şeyi Ibiden yapmış ekmeğini Apple yiyor (kısmen editör hataları yardımıyla). Haberin kaynağından anladığım kadarıyla, Apple ne finansal ne de teknik destek sağlamış. Gözüme çarpan yanlış ifadeler:
"Ibiden, bu amacına ulaşabilmek adına Apple tarafından üretilen ve geliştirilen Güneş enerjisi cihazları kullanacakç"
"Japon şirket, Apple’ın geliştirdiği yüzen Güneş enerjisi santralleri kullanacak"
"Tüm üretimin yenilenebilir enerjiyle gerçekleştirilebilmesi için 20’den fazla yenilenebilir enerji tesisi kurulacak." (Bu doğru ama özne yanlış. Bu hareketi yapan Ibiden, Apple değil)
Haberin kaynağında geçen cümleler:
"On Wednesday, the iPad and iPhone maker said supplier Ibiden has committed to using 100 percent renewable energy to manufacture Apple components"
"Ibiden will be investing in over 20 new renewable energy facilities -- including a floating 'island' solar photovoltaic system"
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axaxa 2 yıl
Vay be iyiymiş.
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12 Angry Men 2 yıl
Gayet normal enerji masrafları azalmış olur daha fazla kar ederler, hem kendileri kazanır hemde dünya.
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Xeblion 2 yıl en beğenilen
Apple her zaman en iyisini yapar
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kadirirdem 2 yıl Xeblion
Xeblion

Apple her zaman en iyisini yapar


Haklısın en iyi ekran/kasa oranı , en iyi kamera , soyulan ,boyası atan bir kasa(İPhone 7 ve 7 plus modelleri) ve Süper hızlı şarjı var en iyisi Apple'da.
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