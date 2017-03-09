Apple donanımları yenilenebilir enerjiyle üretilecek

Yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanmayı amaçlayarak Apple için Japonya’da bir ilk olan Ibiden, ülkenin dağlık alanında Güneş enerjisini elde edebilmek adına yenilikçi bir projeye de imza atacak. Japon şirket, Apple’ın geliştirdiği yüzen Güneş enerjisi santralleri kullanacak. Ancak yüksekleri hedefleyen üreticinin enerji ihtiyacı yalnızca ada tarafından karşılanmayacak. Tüm üretimin yenilenebilir enerjiyle gerçekleştirilebilmesi için 20’den fazla yenilenebilir enerji tesisi kurulacak. Hesaplamalara göre kurulan tüm tesislerden toplamda 12 MW enerji elde edilecek ve bu miktar tüm Apple donanımlarını üretmeye fazlasıyla yetiyor.
Konuyla ilgili olarak Apple adına açıklama yapan Lisa Jackson “Apple olarak, yenilenebilir enerjinin çevreye ve üretime olan katkısını anlayabilen üreticilerle iş yapmaktan gurur duyuyoruz,” dedi.
http://www.zdnet.com/article/apple-brings-renewable-energy-to-japan-with-floating-solar-island/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
"Ibiden, bu amacına ulaşabilmek adına Apple tarafından üretilen ve geliştirilen Güneş enerjisi cihazları kullanacakç"
"Japon şirket, Apple’ın geliştirdiği yüzen Güneş enerjisi santralleri kullanacak"
"Tüm üretimin yenilenebilir enerjiyle gerçekleştirilebilmesi için 20’den fazla yenilenebilir enerji tesisi kurulacak." (Bu doğru ama özne yanlış. Bu hareketi yapan Ibiden, Apple değil)
Haberin kaynağında geçen cümleler:
"On Wednesday, the iPad and iPhone maker said supplier Ibiden has committed to using 100 percent renewable energy to manufacture Apple components"
"Ibiden will be investing in over 20 new renewable energy facilities -- including a floating 'island' solar photovoltaic system"
Haklısın en iyi ekran/kasa oranı , en iyi kamera , soyulan ,boyası atan bir kasa(İPhone 7 ve 7 plus modelleri) ve Süper hızlı şarjı var en iyisi Apple'da.