Apple donanımları yenilenebilir enerjiyle üretilecek

Tam Boyutta Gör

Apple, Japoya’da bulunan tedarikçilerinden birisi olan Ibiden’ın sadece yenilenebilir enerji kullanarak Apple donanımları üretmeyi amaçladığını duyurdu. Ibiden, bu amacına ulaşabilmek adına Apple tarafından üretilen ve geliştirilen Güneş enerjisi cihazları kullanacak.

Yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanmayı amaçlayarak Apple için Japonya’da bir ilk olan Ibiden, ülkenin dağlık alanında Güneş enerjisini elde edebilmek adına yenilikçi bir projeye de imza atacak. Japon şirket, Apple’ın geliştirdiği yüzen Güneş enerjisi santralleri kullanacak. Ancak yüksekleri hedefleyen üreticinin enerji ihtiyacı yalnızca ada tarafından karşılanmayacak. Tüm üretimin yenilenebilir enerjiyle gerçekleştirilebilmesi için 20’den fazla yenilenebilir enerji tesisi kurulacak. Hesaplamalara göre kurulan tüm tesislerden toplamda 12 MW enerji elde edilecek ve bu miktar tüm Apple donanımlarını üretmeye fazlasıyla yetiyor.

Konuyla ilgili olarak Apple adına açıklama yapan Lisa Jackson “Apple olarak, yenilenebilir enerjinin çevreye ve üretime olan katkısını anlayabilen üreticilerle iş yapmaktan gurur duyuyoruz,” dedi.

Apple, faaliyetlerini sürdürdüğü 23 ülkede sadece yenilenebilir enerji kullandığını ve dünya genelinde yüzde 93 oranında yenilenebilir enerji kullandığını iddia ediyor. Ibiden'ın projesinin tamamlanmasıyla bu sayılar da artış gösterecektir.

http://www.zdnet.com/article/apple-brings-renewable-energy-to-japan-with-floating-solar-island/