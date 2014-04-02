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Yeni oluşturulan araştırma ortaklığı, Japonya'nın üç boyutlu yazıcı pazarındaki rekabet gücünü arttırmayı hedefliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Yeni oluşturulan araştırma ortaklığı, Japonya'nın üç boyutlu yazıcı pazarındaki rekabet gücünü arttırmayı hedefliyor
Özellikle Kickstarter gibi bağış platformlarıyla Amerika merkezli ufak şirketlerin üç boyutlu pazarına giriş yapması, diğer büyük şirketlerin de katkısıyla üç boyutlu yazıcı teknolojisi açısından Amerika'yı ciddi oranda öne çıkartıyor. Bu alandaki rekabeti kaybetmek istemeyen Japonya ise, yeni oluşturulan bir araştırma ortaklığıyla çalışmalara başlamış durumda.
Aralarında Panasonic, Mitsubishi Heavy Industries, IHI, Kawasaki Heavy Industries, Komatsu, Nissan Motor gibi dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı 27 şirket ile Endüstriyel Bilim ve Teknoloji Ulusal Enstitüsü, Tohoku Üniversitesi ve Kinki Üniversitesi gibi kurumların desteğinde kurulan araştırma ortaklığı, temel olarak tıp ve havacılık uygulamaları için yüksek performanslı üç boyutlu yazıcılar geliştirecek ve belirtildiği kadarıyla bu yazıcılar hammadde olarak titanyum tabanlı eritilmiş metal tozları kullanacak. Japonya'yı üç boyutlu yazıcı pazarında yükseltmek adına çalışmalar yürüterek özellikle yapay eklemler ve uçak parçaları gibi karmaşık parçaların üretimine odaklanacağı belirtilen oluşum, maddi olarak ise üyelerden gelen yıllık 500,000 yen aidat ve Japonya Ekonomi Ticaret ve Sanayi bakanlığının 36.5 milyon dolarlık yardımı ile desteklenecek.
Japonya'nın üç boyutlu yazıcı pazarındaki elini kuvvetlendirmek için yola çıkan araştırma ortaklığının, ilk prototip ürünleri 2015 yılı içerisinde hazırlayacağı ve bu prototiplerden bazılarının ticari ürünler için satılabileceği açıklanan bilgiler arasında yer alıyor. Üç boyutlu yazıcıların tıbbi ekipman ve uçakların üretilmesi için yerli / yabancı şirketlere pazarlanmasının ise 2019 yılının sonunda başlayacağı tahmin ediliyor.

http://www.engadget.com/2014/04/02/japan-3d-printer-alliance/?ncid=rss_truncated Yorum Yaz
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bbfoxtr 5 yıl en beğenilen
aslında inanılmaz bi pazara sahip olacak bu yazıcılar.ACİL BİZİM ÜLKEMİZDE DE BU İŞE Bİ EL ATMALARI LAZIM.YERLİ ARABA GİBİ BUNADA YOĞUNLAŞSAK ÇOK İYİ OLACAK.İNŞAALLAH BİRİLERİ DUYAR.
aslında inanılmaz bi pazara sahip olacak bu yazıcılar.ACİL BİZİM ÜLKEMİZDE DE BU İŞE Bİ EL ATMALARI LAZIM.YERLİ ARABA GİBİ BUNADA YOĞUNLAŞSAK ÇOK İYİ OLACAK.İNŞ...
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bbfoxtr 5 yıl en beğenilen
aslında inanılmaz bi pazara sahip olacak bu yazıcılar.ACİL BİZİM ÜLKEMİZDE DE BU İŞE Bİ EL ATMALARI LAZIM.YERLİ ARABA GİBİ BUNADA YOĞUNLAŞSAK ÇOK İYİ OLACAK.İNŞAALLAH BİRİLERİ DUYAR.
1 Yanıt Yanıtla +4
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pop-up 5 yıl bbfoxtr
bbfoxtr

aslında inanılmaz bi pazara sahip olacak bu yazıcılar.ACİL BİZİM ÜLKEMİZDE DE BU İŞE Bİ EL ATMALARI LAZIM.YERLİ ARABA GİBİ BUNADA YOĞUNLAŞSAK ÇOK İYİ OLACAK.İNŞAALLAH BİRİLERİ DUYAR.

Sanırım yapan bir kaç firma var şuan türkiye'de
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sinoka 5 yıl
Bizde ise 3. havalimanı yaptık o yüzden hükümete komplo kurdular denir! Alt tarafı bir inşaat projesi. Yabancı ise geleceğin teknolojisine yatırım yapar. Japon kredisi ile ve Japon inşaat şirketi ile Marmararay yapılır, Marmararay ile övünülür ve bu proje yüzünden bize komplo kuruyorlar denir.
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seven44 5 yıl sinoka
sinoka

Bizde ise 3. havalimanı yaptık o yüzden hükümete komplo kurdular denir! Alt tarafı bir inşaat projesi. Yabancı ise geleceğin teknolojisine yatırım yapar. Japon kredisi ile ve Japon inşaat şirketi ile Marmararay yapılır, Marmararay ile övünülür ve bu proje yüzünden bize komplo kuruyorlar denir.

allah ıslah etsin senin gibileri
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unforgiven1127 5 yıl sinoka
sinoka

Bizde ise 3. havalimanı yaptık o yüzden hükümete komplo kurdular denir! Alt tarafı bir inşaat projesi. Yabancı ise geleceğin teknolojisine yatırım yapar. Japon kredisi ile ve Japon inşaat şirketi ile Marmararay yapılır, Marmararay ile övünülür ve bu proje yüzünden bize komplo kuruyorlar denir.

Çok doğru bir yaklaşım fakat forum ahalisinin yarısından fazlası cahil olduğundan dolayı pek anlayamazlar bu durumu.
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