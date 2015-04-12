Yeni yapılacak devasa teleskopun uzay keşiflerine ışık tutması bekleniyor

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Amerikan ve Şili hükümetlerinin ortak girişimiyle yapılması planlanan devasa teleskop ile uzay hakkında bilgilerimizin arttırılması amaçlanıyor. Şili'nin kuzeyindeki açık havaya ve az ışık koşulları açısından oldukça uygun Cerro Pachon dağı zirvesinde yapılacak olan Büyük Sinoptik İnceleme Teleskopu isimli teleskop 8,4 metre uzunluğunda olacak.
Aynı zamanda barındırdığı 3,200 MP çözünürlüklü dijital kamerasıyla dünyanın en yüksek çözünürlükteki kamerası olacak olan teleskopun 10 yıl boyunca haftada bir kaç gece bütün uzayı tarayacağı belirtiliyor. Bu sayede yüksek çözünürlüğün de katkısıyla uzayım daha önce erişilemeyen noktalarına da erişmek mümkün hale gelecek. Oldukça yüksek uzaklıktaki kara delik ve supernova gibi olayları görüntelemesi beklenen teleskop ile Dünya'nın etrafındaki astereoidler de gözlenip takip edilebilecek.
Önümüzdeki hafta Şili'de seremoniyle inşaasına başlanacak gözlem istasyonunun 2019 yılında açılışının yapılıp, 2022 yılında ise tam olarak kullanıma sokulması planlanıyor. Gecelik taramada 30TB gibi bir veri üretmesi beklenen teleskopun bu verileri daha sonra meraklı kimseler için kamuoyuna da dağıtılacak.
Büyük Sinoptik İnceleme Teleskopu'nun tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.
http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=134762 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Alma radyo telekoplarıda şili de gözle görülmeyen cizimleri takip ediyor.
james webb+alma şimdiye kadarki en güçlü tarama teknolojisi...
bati medeniyeti seni teknolojisi ile ezerken sen teknolojinin gereksizligini 5 isik yili otede aramaya devam et.
bugunku teknolojinin ve muhendisligin temeli olan kalkulus matematigi 200-300yil onceki yildiz gozlemleriyle ortaya cikti. newton ve cagdaslari kalkulusu gezegen hareketlerini hesaplamak icin gelistirdi. sonrasinda ayni kalkulus daha hassas toplarin ve topcu atislarinin onunu acti, osmanliyi caresiz birakip yikan toplarin. simdide o gelisimin devami musluman sehirlerini bombalamaya devam ederken sen hala burdan bos bos yaziyorsun. simdi bugun yaptiklari gozlem ve arastirmalarla 100 sene sonra tamamen kokumuzu kazimazlarsa sansliyiz. bu kafayla tam gaz devam.
Çanakkale de geçit verseydik dünyada Türk bırakmayacaklardı.
Allah Atatürk'den razı olsun.
Ama bugün ne yazık ki o Çanakkale Ruhu'na sahip çıkmıyoruz!
Herkes kedin derdine düşecek kadar bencil olmuş.
Bu kadar fakirsin yani
Konuya gelince Işık zaman kütle çekim kuvvetleri bir araya gelince aslında uzayın göreceli yani gözleme göre gerçekliği ortaya çıkıyor, Yani 5 ışık yılı uzaklıktaki x yıldızın onun zamanında yani 5 yıl önce patladığını bizim bu olayı görmemiz için ışığının bize 5 yıl sonra ulaşması gerektiğidir.
Şöle ki biz aslında o kadar çok acizis ki ne kadar teknolojide gelişmiş olursak olalım herhangi yakındaki bir yıldızın patlamasını ışığı bize gelene kadar bilemicez olmamız bilsek bile patlama nın ışık hızında olması radyoaktif maddelerle birlikte görür görmez yerle bir olcamızdır.
O kadar teknoloji boşa gidecek ve Allahın büyüklüğünde ezilcez.
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