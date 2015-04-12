Yeni yapılacak devasa teleskopun uzay keşiflerine ışık tutması bekleniyor

Amerikan ve Şili hükümetlerinin ortak girişimiyle yapılması planlanan devasa teleskop ile uzay hakkında bilgilerimizin arttırılması amaçlanıyor. Şili'nin kuzeyindeki açık havaya ve az ışık koşulları açısından oldukça uygun Cerro Pachon dağı zirvesinde yapılacak olan Büyük Sinoptik İnceleme Teleskopu isimli teleskop 8,4 metre uzunluğunda olacak.

Aynı zamanda barındırdığı 3,200 MP çözünürlüklü dijital kamerasıyla dünyanın en yüksek çözünürlükteki kamerası olacak olan teleskopun 10 yıl boyunca haftada bir kaç gece bütün uzayı tarayacağı belirtiliyor. Bu sayede yüksek çözünürlüğün de katkısıyla uzayım daha önce erişilemeyen noktalarına da erişmek mümkün hale gelecek. Oldukça yüksek uzaklıktaki kara delik ve supernova gibi olayları görüntelemesi beklenen teleskop ile Dünya'nın etrafındaki astereoidler de gözlenip takip edilebilecek.

Önümüzdeki hafta Şili'de seremoniyle inşaasına başlanacak gözlem istasyonunun 2019 yılında açılışının yapılıp, 2022 yılında ise tam olarak kullanıma sokulması planlanıyor. Gecelik taramada 30TB gibi bir veri üretmesi beklenen teleskopun bu verileri daha sonra meraklı kimseler için kamuoyuna da dağıtılacak.

Büyük Sinoptik İnceleme Teleskopu'nun tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=134762