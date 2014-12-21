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Yerli çip üretecek fabrikanın yapımına başlanılacak.

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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ASELSAN ve Bilkent Üniversitesi ortaklığı ile Türkiyenin ilk yerli çip fabrikasının temeli salı günü atılacak. Bilkent yerleşkesinde yapılacak tesisin öncelikli olarak savunma, uzay, havacılık ve enerji sektörleri için üretim yapacağı açıklandı.
AB-MikroNano adını alan şirketin genel müdürü Prof. Dr. Ekmel Özbay uzun süredir ASELSAN ve Bilkent Üniversitesinin bu konuda çalışmaları olduğunu, üretilen çiplerin de beklenenden yüksek performans vermesiyle ortak bir şirket kurma kararı alındığını belirtti.
Ayrıca ticari olarak da üretim yapacak olan tesisin üretime geçmesi durumunda Türkiye'nin dünya üzerinde mikro nano çip üretimi yapabilen 4. ülke konumuna geleceği belirtildi.
 
30 milyon dolarlık yatırım ile kurulan şirketin Türkiyenin ilk Üniversite-Sanayi şirketi olması bakımından da önemli olduğu vurgulandı. AB-MikroNano şirketi ASELSAN ve Bilkent Üniversitesinin  yüzde 50 - yüzde 50 ortaklığında olacak. 
Prof. Dr. Özbay, daha ortak çalışma ile son 10 yılda üretilen çiplerde galyum nitrat malzeme kullanıldığını ve bu malzemenin çok yüksek veya çok düşük sıcaklıklarda bozulmadan çalışabildiğini söyledi. Bu sayede üretilen çiplerin başta savunma, uzay ve enerji teknolojilerinde kullanılması bekleniyor. Tesisin "Yerli Savunma Kalkanı" projesi için de üretim yapacağı açıklandı.Ayrıca açıklamada 4G ve 5G baz istasyonları için de çip üretileceği belirtildi. Bu sayede bu teknolojilerin ülkemizde daha hızlı yaygınlaşması bekleniyor.

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alizee81 4 yıl hayrikoc61
hayrikoc61
işlemcinin ismi ASELSAN mi olacak


Yok omercip olacak.
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Xeqona 1 yıl
Cem Uzan a hapis şoku
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Rogue Agent 1 yıl
hahahhahah kim diriltti konuyu iyi samanlamışlar kesin seçim öncesi haberi falandı
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nexus.medya1 1 yıl

İnşaallah bir gün yerli AMD'ler Intel'ler görürüz. ülkemiz İçin hayırlı olsun
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Elsa 1 yıl
Bayağı üretildi şuan yani
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goldena 1 yıl
cumhur ittifakı kazanırsa 2 nanometre olacak
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tr.duman 1 yıl
İşlemci alma arefesindeyim bekleyeyim mi 1060 a darboğaz yapar mı
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Rogue Agent 1 yıl
hahahhahah kim diriltti konuyu iyi samanlamışlar kesin seçim öncesi haberi falandı
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nedenyoksun 1 yıl
Hayırlısı olsun.
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Xeqona 1 yıl
Cem Uzan a hapis şoku
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ZaferBiryol 1 yıl
2019 seçimlerinden önce aynı haberi güncelleyecekler.
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Bluflame 2 yıl
konu 2014’de açılmış, 15 sayfayı okuyamadım, bu fabrika açıldımı ? bilen varsa anlatsın.
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Xeblion 2 yıl
Referandum öncesi böyle haberleri güncel tutmak lazım
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