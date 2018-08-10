Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yerli elektroşok silahı Wattozz'un ilk görselleri ortaya çıktı

Albayraklar Savunma A.Ş. tarafından geliştirilen milli enerji silahı Wattozz'un görselleri paylaşıldı. Kablosuz olarak tasarlanan ve üstün özellikleri bulunan Wattozz, ABD menşeli Taser'e rakip olacak
9 ay
4,1b
1
27
Savunma Sanayi
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yerli elektroşok silahı Wattozz'un ilk görselleri ortaya çıktı
Tam Boyutta Gör
 

WattozzSida (silahlı insansız deniz aracı) projesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Albayraklar Savunma A.Ş. şimdi de milli enerji silahı olarak nitelendirilen Wattozz’un dünya tanıtımını yapmaya hazırlanıyor. Üretiminde son aşamaya gelinen Wattozz, dünya genelinde 1 milyondan fazla polis tarafından kullanılan elektroşok cihazı Taser’e rakip olacak.

Riskleri ortadan kaldırıyor 

Milli enerji silahı Wattozz’un yüzde yüz yerli malzemeyle üretildiğine dikkat çeken Adnan Albayrak, Taser’in aksine kablosuz olarak geliştirilen silahın çok daha etkili olduğunu dile getirdi. Taser’in eskiyen kablo teknolojisiyle hedef alma şansının bulunmaması yüzünden ciddi yaralanmalara sebebiyet verdiğini belirtti. Wattozz’un böyle risk ve dezavantajlara sahip olmadığını da sözlerine ekledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Türk yapımı Wattozz rakibine kıyasla uygun bir fiyattan ücretsiz eğitim ve tam garanti desteği ile satılacak. Diğer savunma teknolojileri ve silah projelerinin de yapımına hızla devam ettiklerini söyleyen Albayrak, Wattozz’un seri üretim hazırlıklarının tamamlandığını ve gerçekleştirilecek tanıtımdan sonra dünya genelinde distribütörlüklerin verileceğini belirtti.

Wattozz Enerji Silahı’nın özellikleri

  • Kablosuz mermi ve çift atış özelliği
  • Antivibrasyon sistemli dahili kamera
  • Radyo frekansı ile uzaktan mermi/elektrik kontrolü
  • Barutsuz ve gazsız ateşleme sistemi
  • Yüksek tetik hassasiyeti
  • Nokta atışı yüksek isabet özelliği
  • Sessiz ateşleme
  • Farklı dillerde insan sesli uyarı sistemi
  • Dahili hedefleme lazeri
  • Dahili gece aydınlatma feneri
  • Dataport veri bilgi sistemi
  • Direkt contact modu
  • Uzun batarya ömrü ve ışıklı uyarı göstergeleri



http://www.iha.com.tr/haber-milli-enerji-silahi-wattozzun-fotograflari-basina-servis-edildi-737471/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
hoheyt 9 ay en beğenilen nocomment
Hükümetle ne alakası var ki Tayyip damadıyla garajda mı geliştirmiş silahı
1 Yanıt Yanıtla +35
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nocomment 9 ay simbolmina
CHP'li Engin Altay, "Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok."[/i]
Bir bitmediniz...
2 Yanıt Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
T@M@Y 9 ay
silah yerli isim neden yabancı.
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Francis J. Underwood 9 ay
100/100 yerlidir 100/100
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kubilay61 9 ay
Umarım amerikadaki gibi bizde de jandarma be polise dağıtılır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onboardx 9 ay
Orjinali Taser, bu konuda kablolu olarak halen dizayn yapıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IraArel 9 ay
Tebrik etmeğe girmiştim yorumları okuyunca içim karardı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
frostburn 9 ay
silaha benzemesi caydırıcı mı olur yoksa tahrik edici mi?
sen bunu çıkarttın karşındaki de gerçek silah çıkardı nasıl sonuçlanır?
en önemlisi bireyse satış olacak mı , olmayacaksa zaten nasıl göründüğünün bir önemi yok bizler için.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Quard 9 ay
%100 yerli mi değil mi olduğunu tanıtımda,satışında vs de öğreniriz.
O zamana kadar muhalefet yapmayalım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lazeran 9 ay
gerçek silaha benzemesi salakça.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
***Respect*** 9 ay
SON DAKİKA!
Erdoğan: "Yerli ve milli elektroşok silahımız ile dolara elektroşok vereceğiz, şimdi onlar düşünsün."
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nocomment 9 ay ***Respect***
***Respect***
SON DAKİKA!
Erdoğan: "Yerli ve milli elektroşok silahımız ile dolara elektroşok vereceğiz, şimdi onlar düşünsün."

Yerli ve millî elektroşok silahımız ile dolara değil de sana elektroşok versek. Belki düşünmeye başlarsın. Hatta kullanıcı adının sözde olmadığını bile gösterebilirsin belki.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Oğuzhaan 9 ay
Yerli malı yurdun malı haberleri pompalanmaya başlamış
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SultanApex 9 ay
Ülke batıp aç kalınca polisimiz gösteri yapan garibana sıkar...
1 Yanıt Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nocomment 9 ay SultanApex
SultanApex
Ülke batıp aç kalınca polisimiz gösteri yapan garibana sıkar...

Yok, yok garibanlar gösteri yapmaz. Bu ülkede gösteriyi tiyatrocular ile meselenin ne olduğunu anlayamayıp iki bira biraz paraya (belki bir kıza/erkeğe) tav olan figüranlar yapar.
Ha bu arada, bu meret sıkılmıyor galiba.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4136 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
milli enerji silahı, elektroşok silahı ve
7 etiket daha wattozz taser albayraklar Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Barış Cankı Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 ay MIT'den siber suçlarla mücadelede şeffaflık hamlesi 9 ay Qualcomm, Tayvan'la anlaştı: 774 milyon dolarlık cezayı ödemeyecek 9 ay CANLI: NASA, Güneş'e uzay aracı gönderiyor (Ertelendi) 9 ay Orta üst seviye telefonlarda ekrana entegre parmak izi okuyucular yaygınlaşacak 9 ay Dünyanın ilk grafen kaplı uçağı tanıtıldı 9 ay Yerli kripto para borsaları hacim rekoru kırdı 9 ay iPhone X, Galaxy Note 9'u geride bıraktı! 9 ay AMD ekran kartlarında önemli oyun hediyeleri 9 ay 10 yıl sonra konsol oyunlarını televizyondan oynayacağız 9 ay Samsung Galaxy Note 9'u test ettik: Rakipleriyle performans kıyaslaması 9 ay Sony, Eylül ayında altı Xperia modeli için Android Pie güncellemesi yayınlayacak 9 ay Honda Forza 250'nin Türkiye fiyatı belli oldu 9 ay Microsoft'un su altı veri merkezi kameralarla takip edilecek 9 ay Xperia XZ3'ün merak edilecek yanı kalmadı: İşte Xperia XZ3'ün teknik detayları 9 ay Apple Pay kullanıcı sayısı dünya genelinde 253 milyona ulaştı 9 ay YouTube artık en iyi video izleme deneyimi sunan telefonları listeliyor 9 ay Galaxy Note 9 parçalarına ayrıldı 9 ay Evinizin daha güzel kokması için pratik çözümler 9 ay Kısırlık tedavisinde ne zaman başlanılmalı? 9 ay Tesla'nın deneyimli mühendisi artık Apple'ın otonom araç projesinde çalışacak 9 ay GÖRÜNTÜLENEN Yerli elektroşok silahı Wattozz'un ilk görselleri ortaya çıktı Sonraki Note 9'un fiyatı artacak mı? Samsung Pay ve Bixby dijital asistana ne oldu? 9 ay Genç girişimciler bunları yapmadan girişim yapmayın 9 ay SK Hynix 4D-NAND belleklere geçiyor 9 ay Bitcoin ödemeleri sms ile yapılabilecek 9 ay Yanlış Beslenme Alışkanlıkları ve Sonuçları 9 ay İlk Palm akıllı telefon görselleri geldi 9 ay Japon robot uzmanı 10 yaşındaki çocuğa benzeyen robot geliştirdi 9 ay Netflix, Ant-Man and the Wasp ile Marvel'e veda edecek 9 ay Xiaomi Mi 8X sertifika onayından geçti 9 ay Hayatta kalma oyunlarına yeni bakış açısı Blastlands 9 ay WhatsApp'ta güvenlik açığı tespit edildi 9 ay Samsung Galaxy Watch ön inceleme 9 ay Samsung Galaxy Note 9 nasıl olmuş? 9 ay Astronomlardan tam 44 yeni gezegen keşfi: İşte detaylar 9 ay Galaxy Note 9 ile Fortnite oynadık! 9 ay DARPA, İHA'ları sürekli havada tutmak için lazerle şarj edecek 9 ay Suudi Arabistan, Tesla'dan iki milyar dolarlık hisse satın aldı 9 ay God of War 'New Game+' güncellemesi yakında geliyor 9 ay Bixby tabanlı Galaxy Home akıllı hoparlör duyuruldu 9 ay Galaxy Note 9 vs Galaxy Note 8 karşılaştırması Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim