Yerli elektroşok silahı Wattozz'un ilk görselleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör

WattozzSida (silahlı insansız deniz aracı) projesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Albayraklar Savunma A.Ş. şimdi de milli enerji silahı olarak nitelendirilen Wattozz’un dünya tanıtımını yapmaya hazırlanıyor. Üretiminde son aşamaya gelinen Wattozz, dünya genelinde 1 milyondan fazla polis tarafından kullanılan elektroşok cihazı Taser’e rakip olacak.

Riskleri ortadan kaldırıyor

Milli enerji silahı Wattozz’un yüzde yüz yerli malzemeyle üretildiğine dikkat çeken Adnan Albayrak, Taser’in aksine kablosuz olarak geliştirilen silahın çok daha etkili olduğunu dile getirdi. Taser’in eskiyen kablo teknolojisiyle hedef alma şansının bulunmaması yüzünden ciddi yaralanmalara sebebiyet verdiğini belirtti. Wattozz’un böyle risk ve dezavantajlara sahip olmadığını da sözlerine ekledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Türk yapımı Wattozz rakibine kıyasla uygun bir fiyattan ücretsiz eğitim ve tam garanti desteği ile satılacak. Diğer savunma teknolojileri ve silah projelerinin de yapımına hızla devam ettiklerini söyleyen Albayrak, Wattozz’un seri üretim hazırlıklarının tamamlandığını ve gerçekleştirilecek tanıtımdan sonra dünya genelinde distribütörlüklerin verileceğini belirtti.

Wattozz Enerji Silahı’nın özellikleri

Kablosuz mermi ve çift atış özelliği

Antivibrasyon sistemli dahili kamera

Radyo frekansı ile uzaktan mermi/elektrik kontrolü

Barutsuz ve gazsız ateşleme sistemi

Yüksek tetik hassasiyeti

Nokta atışı yüksek isabet özelliği

Sessiz ateşleme

Farklı dillerde insan sesli uyarı sistemi

Dahili hedefleme lazeri

Dahili gece aydınlatma feneri

Dataport veri bilgi sistemi

Direkt contact modu

Uzun batarya ömrü ve ışıklı uyarı göstergeleri





http://www.iha.com.tr/haber-milli-enerji-silahi-wattozzun-fotograflari-basina-servis-edildi-737471/