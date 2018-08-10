Yerli elektroşok silahı Wattozz'un ilk görselleri ortaya çıktı

Riskleri ortadan kaldırıyor
Milli enerji silahı Wattozz’un yüzde yüz yerli malzemeyle üretildiğine dikkat çeken Adnan Albayrak, Taser’in aksine kablosuz olarak geliştirilen silahın çok daha etkili olduğunu dile getirdi. Taser’in eskiyen kablo teknolojisiyle hedef alma şansının bulunmaması yüzünden ciddi yaralanmalara sebebiyet verdiğini belirtti. Wattozz’un böyle risk ve dezavantajlara sahip olmadığını da sözlerine ekledi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre Türk yapımı Wattozz rakibine kıyasla uygun bir fiyattan ücretsiz eğitim ve tam garanti desteği ile satılacak. Diğer savunma teknolojileri ve silah projelerinin de yapımına hızla devam ettiklerini söyleyen Albayrak, Wattozz’un seri üretim hazırlıklarının tamamlandığını ve gerçekleştirilecek tanıtımdan sonra dünya genelinde distribütörlüklerin verileceğini belirtti.
Wattozz Enerji Silahı’nın özellikleri
- Kablosuz mermi ve çift atış özelliği
- Antivibrasyon sistemli dahili kamera
- Radyo frekansı ile uzaktan mermi/elektrik kontrolü
- Barutsuz ve gazsız ateşleme sistemi
- Yüksek tetik hassasiyeti
- Nokta atışı yüksek isabet özelliği
- Sessiz ateşleme
- Farklı dillerde insan sesli uyarı sistemi
- Dahili hedefleme lazeri
- Dahili gece aydınlatma feneri
- Dataport veri bilgi sistemi
- Direkt contact modu
- Uzun batarya ömrü ve ışıklı uyarı göstergeleri
http://www.iha.com.tr/haber-milli-enerji-silahi-wattozzun-fotograflari-basina-servis-edildi-737471/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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