Yerli gemi savar füzelerinde seri üretim imzası Yunanistan’ı rahatsız etti

800kg ağırlığa, RF arayıcı başlığa ve 220+ kilometre menzile sahip olan Atmaca, neredeyse tüm teknik özellikleri ile Harpoon’dan daha iyi ve özellikle ülkemiz karasularında ve komşu ülke sınırlarında ihtiyacı fazlasıyla karşılayacak yeteneklere haiz bir ürün. Tabi sonraki süreçlerde yeni versiyonlar ile daha gelişmiş özelliklere de kavuşmuş olacaktır.
Atmaca kıyılarımızdan ateşlendiğinde bile etki alanı Yunanistan, Bulgaristan, Lübnan sınırına hatta KKTC sınırlarının tamamına erişiyor. Ürün, gerekli durumlarda araç arkasına entegre edilip kıyı savunma füzesi gibi görevler de üstlenebiliyor.
Önce F515 İ sınıfı fırkateynimiz olan İstanbul Fırkateyni’ne entegre edilecek olan Atmaca sonrasında birçok deniz aracında yer alacak. TCG Büyükada gibi geleceğe dönük gemiler de Atmaca entegrasyonuna sahip olacak. Harpoon füzelerine bağlılığı ortadan kaldıracak olması bile son derece önemli olan saldırı füzesi Atmaca, Roketsan tarafından üretilecek.
Yunan Basını'nda da ses getirdi
Sözleşme imzalanması sonrasında Yunan Basını da konuya ilgiyle yaklaştı. Özellikle son dönemde Türk savunma sanayiindeki gelişmeleri manşetlerine taşıyan kaynaklar, Atmaca ile Türk deniz kuvvetlerinin artacak etkisine ve silahlı kuvvetlerinin bağımsızlaşmasına dikkat çekiyor. Yunan basınındaki bu haberlere özellikle Twitter’da Türk kullanıcılar tarafından Türk bayraklı yanıtlar verilmesi basının geri adım atmasına neden oldu ve haberleri kaldırmaya başladılar.
Aşağıda yer alan videoda Atmaca'nın testlerinden görüntüler yer alıyor.
https://twitter.com/IsmailDemirSSB/status/1058255075108257794 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ben burada da bir çok kişinin rahatsız olduğunu görüyorum.
TEİ-TUSAŞ Genel Müdürü Mahmut Akşit, Türkiye’nin jet motoru tasarım ve üretimini başarmakla ‘Ukrayna, Polonya sınıfından Fransa, Almanya sınıfına’ geçtiğini belirterek, “Hindistan yerli milli motor için 17 sene çalıştı ama başaramadı. Biz bu motoru ortağımız General Elektrik’le yapabilirdik ancak bir ABD şirketi, fikri mülkiyet hakkına ortak olduğu motorların satışında Kongre'den izin almak zorunda kalabilir. Günün birinde uçak veya helikopterlerimiz için olası bir kısıtlamaya razı olamazdık” dedi.
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