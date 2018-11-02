Yerli gemi savar füzelerinde seri üretim imzası Yunanistan’ı rahatsız etti

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Deniz kuvvetleri tarafından yıllardır kullanılan ABD yapımı Harpoon füzelerinin yerini alacak olan Atmaca füzelerinde sonunda seri üretim sözleşmesi imzalandı. Ada sınıf korvetler, yeni tip karakol botları, i sınıfı fırkateynler gibi Türkiye’nin son dönemde ürettiği birçok milli savaş gemisinde kullanılması hedeflenen Atmaca, Boeing firması tarafından deyim yerindeyse tane tane satılan Harpoon’ların kullanım kısıtını da ortadan kaldırmış olacak.

800kg ağırlığa, RF arayıcı başlığa ve 220+ kilometre menzile sahip olan Atmaca, neredeyse tüm teknik özellikleri ile Harpoon’dan daha iyi ve özellikle ülkemiz karasularında ve komşu ülke sınırlarında ihtiyacı fazlasıyla karşılayacak yeteneklere haiz bir ürün. Tabi sonraki süreçlerde yeni versiyonlar ile daha gelişmiş özelliklere de kavuşmuş olacaktır.

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Atmaca kıyılarımızdan ateşlendiğinde bile etki alanı Yunanistan, Bulgaristan, Lübnan sınırına hatta KKTC sınırlarının tamamına erişiyor. Ürün, gerekli durumlarda araç arkasına entegre edilip kıyı savunma füzesi gibi görevler de üstlenebiliyor.

Önce F515 İ sınıfı fırkateynimiz olan İstanbul Fırkateyni’ne entegre edilecek olan Atmaca sonrasında birçok deniz aracında yer alacak. TCG Büyükada gibi geleceğe dönük gemiler de Atmaca entegrasyonuna sahip olacak. Harpoon füzelerine bağlılığı ortadan kaldıracak olması bile son derece önemli olan saldırı füzesi Atmaca, Roketsan tarafından üretilecek.

Yunan Basını'nda da ses getirdi

Sözleşme imzalanması sonrasında Yunan Basını da konuya ilgiyle yaklaştı. Özellikle son dönemde Türk savunma sanayiindeki gelişmeleri manşetlerine taşıyan kaynaklar, Atmaca ile Türk deniz kuvvetlerinin artacak etkisine ve silahlı kuvvetlerinin bağımsızlaşmasına dikkat çekiyor. Yunan basınındaki bu haberlere özellikle Twitter’da Türk kullanıcılar tarafından Türk bayraklı yanıtlar verilmesi basının geri adım atmasına neden oldu ve haberleri kaldırmaya başladılar.

Aşağıda yer alan videoda Atmaca'nın testlerinden görüntüler yer alıyor.

https://twitter.com/IsmailDemirSSB/status/1058255075108257794