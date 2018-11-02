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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yerli gemi savar füzelerinde seri üretim imzası Yunanistan’ı rahatsız etti

Roketsan tarafından suüstü hedeflere deniz araçlarından atılmak üzere geliştirilen milli Atmaca füzesinde sonunda güzel haber geldi. Seri üretim anlaşması en çok Yunanistan’da ses getirdi.
6 ay
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Yerli gemi savar füzelerinde seri üretim imzası Yunanistan’ı rahatsız etti
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Deniz kuvvetleri tarafından yıllardır kullanılan ABD yapımı Harpoon füzelerinin yerini alacak olan Atmaca füzelerinde sonunda seri üretim sözleşmesi imzalandı. Ada sınıf korvetler, yeni tip karakol botları, i sınıfı fırkateynler gibi Türkiye’nin son dönemde ürettiği birçok milli savaş gemisinde kullanılması hedeflenen Atmaca, Boeing firması tarafından deyim yerindeyse tane tane satılan Harpoon’ların kullanım kısıtını da ortadan kaldırmış olacak.

800kg ağırlığa, RF arayıcı başlığa ve 220+ kilometre menzile sahip olan Atmaca, neredeyse tüm teknik özellikleri ile Harpoon’dan daha iyi ve özellikle ülkemiz karasularında ve komşu ülke sınırlarında ihtiyacı fazlasıyla karşılayacak yeteneklere haiz bir ürün. Tabi sonraki süreçlerde yeni versiyonlar ile daha gelişmiş özelliklere de kavuşmuş olacaktır. 

Yerli gemi savar füzelerinde seri üretim imzası Yunanistan’ı rahatsız etti
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Atmaca kıyılarımızdan ateşlendiğinde bile etki alanı Yunanistan, Bulgaristan, Lübnan sınırına hatta KKTC sınırlarının tamamına erişiyor. Ürün, gerekli durumlarda araç arkasına entegre edilip kıyı savunma füzesi gibi görevler de üstlenebiliyor.

Önce F515 İ sınıfı fırkateynimiz olan İstanbul Fırkateyni’ne entegre edilecek olan Atmaca sonrasında birçok deniz aracında yer alacak. TCG Büyükada gibi geleceğe dönük gemiler de Atmaca entegrasyonuna sahip olacak. Harpoon füzelerine bağlılığı ortadan kaldıracak olması bile son derece önemli olan saldırı füzesi Atmaca, Roketsan tarafından üretilecek.

Yunan Basını'nda da ses getirdi

Sözleşme imzalanması sonrasında Yunan Basını da konuya ilgiyle yaklaştı. Özellikle son dönemde Türk savunma sanayiindeki gelişmeleri manşetlerine taşıyan kaynaklar, Atmaca ile Türk deniz kuvvetlerinin artacak etkisine ve silahlı kuvvetlerinin bağımsızlaşmasına dikkat çekiyor. Yunan basınındaki bu haberlere özellikle Twitter’da Türk kullanıcılar tarafından Türk bayraklı yanıtlar verilmesi basının geri adım atmasına neden oldu ve haberleri kaldırmaya başladılar.

Aşağıda yer alan videoda Atmaca'nın testlerinden görüntüler yer alıyor.


https://twitter.com/IsmailDemirSSB/status/1058255075108257794 Yorum Yaz
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Denorath 6 ay en beğenilen
Maşallah, gün geçmiyor ki savunma sanayimizden yeni bir müjde duymayalım. Yabancı kaynaklara bağımlılığımız azaldığı ölçüde ülkece bağımsız bir hale geliyoruz. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler.
Maşallah, gün geçmiyor ki savunma sanayimizden yeni bir müjde duymayalım. Yabancı kaynaklara bağımlılığımız azaldığı ölçüde ülkece bağımsız bir hale geliyoruz. ...
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raptor2834 6 ay Baxa
Seçim propagandası hep diyecekti yalan diyecekti baktı olmuyor şimdi hümanist takılıyor pazar günüde yeni fırkateinmiz F-513 orduya teslim edilecek
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Seçim propagandası hep diyecekti yalan diyecekti baktı olmuyor şimdi hümanist takılıyor pazar günüde yeni fırkateinmiz F-513 orduya teslim edilecek
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stalker(1979) 6 ay
yunanlıların rahatsız olması beni şaşırtmıyor. içimizdeki hainler ne kadar rahatsız olmuştur değil mi? aha motoru yerli değilciler neredesiniz bunlar seçim yatırımı diyenler neredesiniz? istemezükçüler foruma bekleniyor :)
yunanlıların rahatsız olması beni şaşırtmıyor. içimizdeki hainler ne kadar rahatsız olmuştur değil mi? aha motoru yerli değilciler neredesiniz bunlar seçim yatı...
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3 Yanıt Yanıtla +58
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1 Avatar
DH Misafiri 6 ay
önce ismini türkçe koy mankurt
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trakyAli-1986 6 ay
Hayırlsı olsun. Sıfır bağımlılık ile silah yapmak ümidi ile.
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raptor2834 6 ay
BMC'nin ürettiği 600HP motor. Bu motor zırlı araçlarımızda kullanılacak BMC altay tankı için motor geliştiriyor

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raptor2834 6 ay
TEİ PD-170 MOTORU Anka-S de kullanılacak kendi klasmanında dünyanın en iyisi bu motor ile anka ayni anda silah ve gelişmiş radarlarını taşıyabilecek ve alaman-avusturya yapımı motor ile çıkabildiği irtifanın iki katına ulaşabilecek

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raptor2834 6 ay
TEİ Tarafından geliştirilen PD-220 motoru tamalandı ve iki adet baykar'a teslim edildi

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raptor2834 6 ay
TEİ tarafından geliştirilen TS-1400 Motorumuzun yeni ateşleme görüntüsü Turbojet, Turboşaft, Turboprop çekirdeğini oluşturacak TFX savaş uçağı atak-2 t625 ve akıncı iha'da kullanılacak

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raptor2834 6 ay
Delta V şirketinin yaptığı füze motoru testi delta V uydu fırlatma sisteminde roketsan'ı geçecek

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raptor2834 6 ay
Kale KTJ 3200 Turbojet Motoru ateşlemesi atmaca, som, som-j füzelerimize güç verecek ve şu anda kullanılan yabancı motorlardan çok daha güçlü..

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trakyAli-1986 6 ay raptor2834
videolarını koyduğun bu motorların üretim patenti bize mi ait? Malum bizim katı yada sıvı yakıtlı motor patentimiz yok diye biliyorum yanlışsam düzelt.
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vollkan59 6 ay
Sadece Yunanistan'imi rahatsız etti.

Ben burada da bir çok kişinin rahatsız olduğunu görüyorum.
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raptor2834 6 ay
FRANSA VE ALMANYA SINIFINA GELDİK

TEİ-TUSAŞ Genel Müdürü Mahmut Akşit, Türkiye’nin jet motoru tasarım ve üretimini başarmakla ‘Ukrayna, Polonya sınıfından Fransa, Almanya sınıfına’ geçtiğini belirterek, “Hindistan yerli milli motor için 17 sene çalıştı ama başaramadı. Biz bu motoru ortağımız General Elektrik’le yapabilirdik ancak bir ABD şirketi, fikri mülkiyet hakkına ortak olduğu motorların satışında Kongre'den izin almak zorunda kalabilir. Günün birinde uçak veya helikopterlerimiz için olası bir kısıtlamaya razı olamazdık” dedi.
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