ALTAY tankı için teslimat takvimi açıklandı: 250 adet tank geliyor

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Tam Boyutta Gör Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) ve BMC Power ortaklığıyla Yeni ALTAY Ana Muharebe Tankı'nın tanıtımı Ankara Kahramankazan BMC Power Üretim Tesisleri'nde yapıldı. Yetkililer seri üretiminin yapılacağı fabrikanın henüz inşaat halinde olduğu ve yaz aylarına doğru tamamlanması beklendiğini bildirdi. Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, burada yaptığı açıklamada ALTAY tankının seri üretim detaylarını ve teslimat takvimini açıkladı.

Toplam 250 adet ALTAY tankı geliyor

Haluk Görgün yaptığı açıklamada 2025 yılı itibarıyla ALTAY tanklarının T1 konfigürasyonundaki teslimatların başlayacağını açıkladı. 2025 yılında 3 adet ALTAY T1 tankı teslim edilecek. Bu teslimatların Ağustos ayında gerçekleştirilmesi isteniyor. Onu 2026 yılında 11 adet ALTAY, 2027 yılında ise 41 adet ve daha sonra 30 adet olmak üzere T1 konfigürasyonunda 85 tank teslim edilecek. İlk 40 adet ALTAY tankında Güney Kore güç grubu kullanılacak, sonrasında yerli güç grubuna geçilecek ve 1500 beygirlik BATU kullanılacak.

2028’den itibaren ise T2 konfigürasyona geçiş yapılacak. Bu konfigürasyonda da toplamda 165 adet ALTAY tankı üretilecek. Bu vesileyle ALTAY için 250 adetlik bir teslimat ön görülmekte. T2 konfigürasyon daha teknolojik ve modern sistemlerle donatılacak.

Tesiste hem zırhlı araç üretimi hem de zırhlı araçların ihtiyaç duyduğu motor ve güç aktarma üretimlerinin yapılacağına işaret eden Görgün, "400 beygir, 600 beygir, 800 beygir, 1000 beygir ve Altay tankında kullanacağımız 1500 beygirlik BATU motoru hemen yanımızda gördüğümüz tesislerde tasarlanıyor ve üretiliyor. Bu motor ve güç aktarma sistemlerinde yurt dışına bağımlılığı ortadan kaldırıp, kara araçlarındaki tüm sistemlerde ürettiğimiz motorları ve aktarma organlarını kullanıyor olacağız. Yerlilik ve millilik oranını artırmada çalışmalarımız devam ediyor. Yurt dışına bağımlılığı en aza indirme, ihtiyaç duyduğumuzda kendi kendimize yetebilme anlayışımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ise BMC Ankara Fabrikası ile ilgili olarak: “2025 yılının üçüncü çeyreğinde faaliyete geçirmeyi planladığımız Zırhlı Araç Üretim Fabrikamızda, aylık 8 adet ALTAY Tankı ve 10 adet ALTUĞ 8X8 Zırhlı Muharebe Aracı seri üretim kapasitesine sahibiz. Zırhlı araç test alanımız, dünya çapındaki örnekleriyle kıyaslandığında en ileri seviyede olup, bir zırhlı araç tesisinde gerekli olan tüm modern test imkanlarını bünyesinde barındırıyor" dedi.

Fabrika sahası, BMC Power tesisi ile toplam 840 bin metrekare olacak. Seri imalat hattı 63 bin metrekare kapalı alandan oluşuyor. Tesiste parça hazırlık, kaynaklı imalat, final işletme, kumlama ve boyahane, montaj hatları ve test pisti bulunuyor.

Yeni ALTAY seri üretimde

Tam Boyutta Gör Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesiyle BMC Savunma tarafından üretilen yeni nesil Altay tankı, modern muharebe ortamının koşullarına uygun olarak yenilenmişti. Birçok alt sistemi yerlileştirilen, güncellenmiş teknolojiler ve yenilikler eklenerek muharebe kabiliyeti artırılan Altay tankına, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) tecrübesiyle ilave özellikler kazandırılmıştı.

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Yeni Altay’ın atış kontrol sistemi, Lazer Mesafe Ölçer (LRF) ve hassas Görüntü Sabitleyici Stabilizasyon Sistemi gibi modern teknolojilerle donatıldı. Bu sayede tank, uzun mesafelerde hedef tespiti yapabilecek ve yüksek isabet oranıyla angajman sağlayabilecek.

Ayrıca, Yeni Altay’da modüler yapıda pasif koruma sunan gelişmiş zırh modüllerinin yanı sıra, aktif koruma sağlayan AKKOR Aktif Koruma Sistemi de yer alıyor. Bu özellikler, Altay’ı 3+ nesil ana muharebe tankı seviyesine taşıyor.

Öte yandan, 12,7 mm ve 7,62 mm silah sistemleri başta olmak üzere mühimmat rafları, kule çember dişlisi, rotor, düz periskoplar, nişancı ikinci derece yardımcı görüş sistemi, kayar bilezik, elle ateşleme sistemi, yakıt ısıtma ve sintine pompaları, hidrolik pompalar, yol tekeri ve soğutma yeleği gibi pek çok kritik sistemin yerlileştirildiği belirtiliyor.

Bilindiği üzere 23 Nisan 2023 tarihi itibarıyla program doğrultusunda 2 adet Altay Tankı kapsamlı saha testleri için TSK’ya teslim edilmişti.

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