Milli muharip uçak KAAN’ın yerli motoru göründü: TEI TF35000

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Tam Boyutta Gör Türkiye’nin 5. nesil savaş uçağı Milli muharip uçak KAAN, TUSAŞ tarafından geliştirilmeye devam ediyor. İlk etapta yabancı menşei motorun kullanılması planlanan KAAN için aynı zamanda yerli uçak motoru TEI TF35000 de geliştiriliyor. TUSAŞ Motor Sanayii (TEI, TUSAS Engine Industries) tarafından bu konuda çalışmalara devam edilirken motor ilk defa firmanın web sitesinde paylaşıldı.

Bu gelişmenin TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Akşit’in geçtiğimiz haftalarda yaptığı “kendi sınıfında dünyanın en iyi üç motorundan biri” yönündeki açıklamasından sonra gelmesi de dikkatlerden kaçmıyor.

TEI TF35000’ten ilk görsel ve detaylar

TF35000 Turbofan Motoru hakkında ilk bilgilerle birlikte aynı zamanda bir tasarım görseli de paylaştı. Bu görsel doğrudan nihai ürüne ait bir tasarım olabileceği gibi konsept tasarım da olabilir. Öte yandan aktarılanlara göre TF35000 Turbofan Motoru, KAAN’ın ihtiyaç duyduğu 35 bin lbf itkiyi üretecek.

Tam Boyutta Gör Savunma Sanayii Başkanlığı himayelerinde geliştirilmekte olan TF35000’in Türkiye’nin havacılık motorlarındaki en büyük atılımlarından birisi olacağının da altı çiziliyor. TEI, TF35000’in 5’inci nesil savaş uçaklarının gereksinimlerini karşılayacak şekilde geliştirilmekte olduğuna da işaret ediyor. Yani motor, en başından bu amaç için tasarlanmış durumda.

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TF35000’de yüksek sıcaklıklara dayanımlı süper alaşımlar, ileri kaplama ve soğutma teknolojileri kullanılacak. TF35000, sağlayacağı yüksek itkiyi, düşük yakıt tüketimi ve uzun menzilde görev yapabilecek biçimde üretecek. TEI, motor için tasarım, üretim ve test aşamalarını da destekleyecek bir ekosistem oluşturuyor. Şimdilik ise motorun ne zaman hazır olacağına dair bir bilgi bulunmuyor.

Yerli motor 2030’larda KAAN’da

Ancak bu konuda bazı çıkarımlar yapmak mümkün. Daha önce yetkililerce yapılan açıklamalara göre KAAN, ilk etapta aslında 5. nesil bir uçak olmayacak. Zira 2028 için planlanan KAAN Block 10 varyantında ABD 2 adet General Electric F110 motoru kullanılacak. Bu motor, F-16 ve F-14’lerde kullanılıyor. 5. nesil uçakların doğası gereği bu tip motorları kullanmaları beklenmiyor zira radar görünürlüğü için bu motorlar isterleri karşılamıyor.

Bununla birlikte 2030’lu yılların başlarında yerli motorlu Block 20 varyantının hazır olması planlanıyor. Bu varyant, doğrudan 5. nesil uçaklara karşı konumlanan bir alternatif olacak.

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Milli muharip uçak KAAN’ın yerli motoru göründü: TEI TF35000