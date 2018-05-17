Yerli üretici Citycoco en ekonomik elektrikli scooter modelini satışa sundu

Birbirinden ilginç elektrikli scooter tasarımları ile beğenilen üreticilerden birisi haline gelen Citycoco, ekonomik ulaşımda dengeleri değiştirecek yeni Citycoco City modelini satışa sundu.

Citycoco City özellikleri ve fiyatı

Diğer modellere göre daha geleneksel bir tasarıma sahip olan Citycoco City, uzaktan Vespa tarzındaki motorlu scooter modellerine benziyor. Bununla birlikte tamamen elektrikli ve motorsiklet ehliyeti de gerektirmiyor. B sınıfı ehliyetle kullanılabiliyor.

Bosch elektrikli motorunu kullanan Citycoco City, tek şarj ile 60Km gidebiliyor. LG batarya çıkarılabilir olduğu için yedek batarya ile toplamda 120Km yolculuk yapabiliyorsunuz. Saatte 43Km hıza ulaşabilen scooter modeli 4-6 saatte şarj olabildiği için yedek batarya daha iyi bir çözüm gibi görünüyor.

Ayrıca Bkz.

"Monster Notebook yeni bir çatı firma altına giriyor"

Diğer taraftan modelin 100 kilometre mesafeyi sadece 3TL’ye gidebilme iddiası da var. Böylece en ekonomik elektrikli scooter modellerinden birisi haline geliyor. Model yokuşlu yollar ve arazi şartlarında da performans sorunu yaşatmıyor.

Satışına başlanan Citycoco City için 6900TL başlangıç fiyatı mevcut. Hali hazırda 5 modele sahip olan Citycoco yıl sonunda sayıyı yediye çıkarmayı hedefliyor. Ayrıca firmanın 100 bayi hedefi de mevcut.