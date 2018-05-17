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Yerli üretici Citycoco en ekonomik elektrikli scooter modelini satışa sundu

Elektrikli scooter modellerinde ulaşım maliyetine önem veriyorsanız yerli Citycoco City modeli sizi bekliyor. Scooter modeli 100Km mesafede 3TL maliyet iddiasında.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
14,8b
1
31
Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
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Birbirinden ilginç elektrikli scooter tasarımları ile beğenilen üreticilerden birisi haline gelen Citycoco, ekonomik ulaşımda dengeleri değiştirecek yeni Citycoco City modelini satışa sundu.

Citycoco City özellikleri ve fiyatı

Diğer modellere göre daha geleneksel bir tasarıma sahip olan Citycoco City, uzaktan Vespa tarzındaki motorlu scooter modellerine benziyor. Bununla birlikte tamamen elektrikli ve motorsiklet ehliyeti de gerektirmiyor. B sınıfı ehliyetle kullanılabiliyor.

Bosch elektrikli motorunu kullanan Citycoco City, tek şarj ile 60Km gidebiliyor. LG batarya çıkarılabilir olduğu için yedek batarya ile toplamda 120Km yolculuk yapabiliyorsunuz. Saatte 43Km hıza ulaşabilen scooter modeli 4-6 saatte şarj olabildiği için yedek batarya daha iyi bir çözüm gibi görünüyor.

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Diğer taraftan modelin 100 kilometre mesafeyi sadece 3TL’ye gidebilme iddiası da var. Böylece en ekonomik elektrikli scooter modellerinden birisi haline geliyor. Model yokuşlu yollar ve arazi şartlarında da performans sorunu yaşatmıyor.

Satışına başlanan Citycoco City için 6900TL başlangıç fiyatı mevcut. Hali hazırda 5 modele sahip olan Citycoco yıl sonunda sayıyı yediye çıkarmayı hedefliyor. Ayrıca firmanın 100 bayi hedefi de mevcut.

 

http://www.citycoco.com.tr/Home/Product/CityCoco_City Yorum Yaz
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dere.beyi 1 yıl en beğenilen
hiçbir ürün %100 kendi ülkesine ait değildir iphone dahil bırakın şu gerzek muhabbeti
ben fiyata takıldım bunun nesi ekonomik lan bu elektrikli araç yerli ise nesi 6900 tl arkadaş 5 yap bari yada 3,4 yap vallahi 30 milyon adet satar yedek parçadan vururlar parayı ama bizim TÜRK MANTIĞI Bİ KOYİM HIZLI KOYİM MANTIĞI olduğu için normal geldi bana...
hiçbir ürün %100 kendi ülkesine ait değildir iphone dahil bırakın şu gerzek muhabbetiben fiyata takıldım bunun nesi ekonomik lan bu elektrik...
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1 Yanıt Yanıtla +53
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Rajeesh 1 yıl
keşke fiyatı da yerli olsaymış
Yanıtla +37
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nehuse 1 yıl
Bosh elektrik motoru Lg batarya isim Citycoco yine %100 yerli bir ürünle karşı karşıyayız :)
2 Yanıt Yanıtla +35
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dostum kertenkele 1 yıl
Normal bisiklet kullanın hem spor olur hemde bedava
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Tengrist 1 yıl
Yerli kazık desek daha mantıklı vestel gibi tuttuğunu öpme derdinde galiba adam çinden getiriyor 4 bine satıyor nasıl iş bu???
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crazywinner3 1 yıl
Beyler bu elektrikli motorlar için ehliyet ve plaka gerekiyor mu
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DH Misafiri 1 yıl
Yuuuh. 6900 tl mi. Yamaha honda fiyatına.
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DH Misafiri 1 yıl
Fiyatlar tamamen kucağa oturtma modeli, gerisini siz düşünün. Temel
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Tensi 1 yıl
Xiaomi 450$'a Mi Qicycle isimli katlanabilir bisiklet uretti. 1500$ buna verecegime onu alirim. Cok az yer kapliyor, 45 km menzili var ve cok ucuz. Ondan almayi dusunuyorum. Hafif olmasi buyuk avantaj. Batarya bitse bile zaten agirligi siradan bisiklet ile ayni. Bu scooterlar vb cok kaba aletler. Daha pratik seyler istiyor insan. Mi Qicycle'i al, metroya hatta cok kalabalik olmayan bir otobuse rahat rahat binersin.
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matmuhendisi 1 yıl Tensi
Nasıl demin ediceksiniz? Yedek parça? Batarya falan sıkıntı
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KraftMK 1 yıl
80-100km hıza ulaşabilen, 200km menzilli 5-6bin tlye yap almayan kalmasın
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ozzzy222 1 yıl
Kalite :D muamma alskdşalsd
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The Balance 1 yıl
Bu elektrikli bisiklet /scooterlardan nefret ediyorum. Aniden önüne çıkıyorlar,kırmızı ışıkta geçiyorlar ,son ses müzik takarak gidiyorlar. Nereden kimin fikriyse... Yaş sınırı falan gelmesin direkt yasaklanması lazım.
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agent1453 1 yıl
6900 verene kadar neler var ki,bunu çoğu insan almaz,türkiye burası.
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