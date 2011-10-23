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Yeston özel tasarımlı Radeon HD 6950 X2 modelini hazırlıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
14,9b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çin merkezli ekran kartı üreticisi Yeston, 2012'de çıkması beklenen yeni nesil Radeon HD 7000 serisi çıkana kadar geçecek süreyi özel tasraımlı modellerle doldurmayı hedefliyor. AMD'nin çift grafik işlemcili Radeon HD 6990 modeline ek olarak Yeston, daha düşük maliyetli bir alternatif olarak Radeon HD 6950 X2 üzerinde çalışıyor.
Yeston özel tasarımlı Radeon HD 6950 X2 modelini hazırlıyor
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Bilindiği üzere AMD cephesinde, Radeon HD 6990 haricinde çift grafik işlemcili güncel herhangi bir model bulumnuyor. Haberimize konu olan kart ise Yeston tarafından tasarlanan ve prototipi son aşamaya gelen yeni bir model. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman Pro grafik yongasının çiftinden güç alan kart üzerinde 12 fazlı güç tasarımına yer veriliyor. İki adet 8pin ve bir adet 6pin olmak üzere toplamda üç adet güç konnektörüne sahip olan ekran kartı, aynı zamanda çift BIOS özelliğiyle dikkat çekmeyi başarıyor.
Yeston özel tasarımlı Radeon HD 6950 X2 modelini hazırlıyor
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Mavi renkli baskılı devre üzerine inşa edilen ekran kartı genel olarak, 2816x paralel işlem birimine, 176 doku ünitesine, 64 ROP birimine, 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 4GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Saat hızları hakkında net bir bilginin bulunmadığı kart ile Yeston, HD 6970 ve HD 6990 arasındaki boşluğu doldurmayı planlıyor. 

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OverClocK1ng 8 yıl
Bence zamanı. Yılbaşına kadar yetişirse iyi satar. Yılbaşından sonra çıkarsa kendi salaklığı olur..
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Chembond 8 yıl
Bu kartları neden üretiyorlar diyenler için: Şirket olarak mühendislik ve üretim tecrübesi kazanıyorlar, aynı zamanda masraflarını birazda olsa karşılamış oluyorlar.
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Batuist 8 yıl
haberin ilk satırını okur okumaz aklıma forumdaki bazı üyelerin AMDnin 7x serisi kartların bu senenin mart-nisan ayı gibi çıkacağını iddia edenler geldi.. şimdi gelselerde bunu izah etseler ne güzel olurdu :))
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6.cadde 8 yıl
AMD bünyesinde olmayıp bir firmanın özel ürettiği ürünler hep pahalı olmuştur.
6870x2de gördük bunu.
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alpa07 8 yıl
İyi güzelde ilk defa gördüm bu markayı
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sahafiec 8 yıl
daha önce 6870x2 haberleri geçmişti sanki...
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CodeMachine 8 yıl
gtx 295 ten sonra çift gpu ekran kartı almamaya karar verdim, En iyi tek gpu lu kartı alacaksın yeter.
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İstan34bul 8 yıl CodeMachine
CodeMachine
gtx 295 ten sonra çift gpu ekran kartı almamaya karar verdim, En iyi tek gpu lu kartı alacaksın yeter.

Aynen öyle
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Aysat 8 yıl
bu kartı adam akıllı çalıştırmak için ikinci bi güç kaynağı alsak ancak...
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DHBSC55 8 yıl
bende yeni sistem toplıcaktım bf3 için bu kart gerçekten denildiği gibi 6990 ile 6970 arasında olursa fiyatta uçuk olmassa ilk tercihim olucaktır.
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Dovahkiin 8 yıl DHBSC55
DHBSC55

bende yeni sistem toplıcaktım bf3 için bu kart gerçekten denildiği gibi 6990 ile 6970 arasında olursa fiyatta uçuk olmassa ilk tercihim olucaktır.

Yeston hiç görmedim Türkiye'de bulabileceğini sanmıyorum.
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Guest-AC328C9C2 8 yıl
soğutucusu nasıl acaba?
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ekduyan 8 yıl
6950 yi 6970 e dönüştürüyorlardı. Bu da 6970x2 olur mu acaba ? :D
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Sajuuk 8 yıl
3 ay önce yapsaydınız şimdi pazarda olsaydı ah be kardeşim
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