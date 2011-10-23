Yeston özel tasarımlı Radeon HD 6950 X2 modelini hazırlıyor

Çin merkezli ekran kartı üreticisi Yeston, 2012'de çıkması beklenen yeni nesil Radeon HD 7000 serisi çıkana kadar geçecek süreyi özel tasraımlı modellerle doldurmayı hedefliyor. AMD'nin çift grafik işlemcili Radeon HD 6990 modeline ek olarak Yeston, daha düşük maliyetli bir alternatif olarak Radeon HD 6950 X2 üzerinde çalışıyor.

Bilindiği üzere AMD cephesinde, Radeon HD 6990 haricinde çift grafik işlemcili güncel herhangi bir model bulumnuyor. Haberimize konu olan kart ise Yeston tarafından tasarlanan ve prototipi son aşamaya gelen yeni bir model. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman Pro grafik yongasının çiftinden güç alan kart üzerinde 12 fazlı güç tasarımına yer veriliyor. İki adet 8pin ve bir adet 6pin olmak üzere toplamda üç adet güç konnektörüne sahip olan ekran kartı, aynı zamanda çift BIOS özelliğiyle dikkat çekmeyi başarıyor.

Mavi renkli baskılı devre üzerine inşa edilen ekran kartı genel olarak, 2816x paralel işlem birimine, 176 doku ünitesine, 64 ROP birimine, 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 4GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Saat hızları hakkında net bir bilginin bulunmadığı kart ile Yeston, HD 6970 ve HD 6990 arasındaki boşluğu doldurmayı planlıyor.