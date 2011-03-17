Yeston özel tasarımlı ve 2GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 550 Ti modelini tanıttı

Çin merkezli donanım üreticisi Yeston, özel tasarımlı GeForce GTX 550 Ti modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Nvidia tarafıdan geçtiğimiz günlerde lanse edilen 150 dolar seviyesindeki orta segment odaklı GeForce GTX 550 Ti'yi masaya yatıran Yeston mühendisleri, referans tasarım ile kıyaslandığında kullanılan GPU haricinde neredyese ortak hiç bir detayın olmadığı özelleştirilmiş bir model yaratmayı başarmışlar. GTX550Ti-2048GD5 kod adını taşıyan ekran kartı, 40nm GF116 GPU'sundan güç alıyor. 192-bit bellek veri yolu desteğine ve 192x paralel işlem birimine sahip olan kart, referans tasarımdan farklı olarak 1GB yerine 2GB GDDR5 bellek ile geliyor.

Açıklanan bilgilere göre 6+1 fazlı güç tasarımına sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartında Hynix tarafından üretilen bellek yongalarına yer veriliyor. Nec/Tokin tarafından geliştirilen decoupling kapasitörler ve uP6218AM güç kontrol çipi ile donatılan kart üzerinde GPU ve bellekler için donanımsal voltaj okuma noktaları da bulunuyor. Arctic Cooling tarafından geliştirilen ve 90mm çapında iki fana sahip olan Accelero Twin Pro soğutucusunun kullanıldığı yeni model 960MHz GPU ve 4200MHz bellek saat hızlarıyla gelirken, yüksek hız aşırtma yeteneğine dikkat çekiliyor ve kartın gerçek potansiyelini keşfetme serüveninin son kullanıcılara bırakıldığı belirtiliyor.