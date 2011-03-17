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Yeston özel tasarımlı ve 2GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 550 Ti modelini tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yeston özel tasarımlı ve 2GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 550 Ti modelini tanıttı
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Çin merkezli donanım üreticisi Yeston, özel tasarımlı GeForce GTX 550 Ti modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Nvidia tarafıdan geçtiğimiz günlerde lanse edilen 150 dolar seviyesindeki orta segment odaklı GeForce GTX 550 Ti'yi masaya yatıran Yeston mühendisleri, referans tasarım ile kıyaslandığında kullanılan GPU haricinde neredyese ortak hiç bir detayın olmadığı özelleştirilmiş bir model yaratmayı başarmışlar. GTX550Ti-2048GD5 kod adını taşıyan ekran kartı, 40nm GF116 GPU'sundan güç alıyor. 192-bit bellek veri yolu desteğine ve 192x paralel işlem birimine sahip olan kart, referans tasarımdan farklı olarak 1GB yerine 2GB GDDR5 bellek ile geliyor.

Açıklanan bilgilere göre 6+1 fazlı güç tasarımına sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartında Hynix tarafından üretilen bellek yongalarına yer veriliyor. Nec/Tokin tarafından geliştirilen decoupling kapasitörler ve uP6218AM güç kontrol çipi ile donatılan kart üzerinde GPU ve bellekler için donanımsal voltaj okuma noktaları da bulunuyor. Arctic Cooling tarafından geliştirilen ve 90mm çapında iki fana sahip olan Accelero Twin Pro soğutucusunun kullanıldığı yeni model 960MHz GPU ve 4200MHz bellek saat hızlarıyla gelirken, yüksek hız aşırtma yeteneğine dikkat çekiliyor ve kartın gerçek potansiyelini keşfetme serüveninin son kullanıcılara bırakıldığı belirtiliyor.

Yeston özel tasarımlı ve 2GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 550 Ti modelini tanıttı
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Batuist 8 yıl
bence orta seviyede fiyatına göre güzel kartlar gtx550ler.. ama böyle 3 slot yer kaplayan bir orta seviye kart abartı duruyor..
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Man From Atlantis 8 yıl
2 gb olması civilization v'de işe yarar..
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Seko92 8 yıl
GTX 550 10 GB bellekle gelse ne fark eder ?
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selahattın ısık 8 yıl
eşşeğe altın semer vurmuşlar eşşek bu semer benim değil demiş...:)
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sdbz 8 yıl
Güzel tasarım, keşke böyle bir gpu yerine en azından 560 ti gibi bir kartı böyle süsleselerdi.
Süs diyorum, bu kart tamamen göze hiatap ediyor, başarımı bildiğimiz GTS 450 işte.
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JrMaster 8 yıl
üst seviyede tam olarak istediğini alamadı nvidia sanırsam alt segmentleri doldurmaya calısıyor
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