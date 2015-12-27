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Yılın en iyi yeni dizileri

Rekor sayıda yeni dizinin başladığı 2015, birçok heyecan verici yeni dizinin çıkışına sahne oldu. Gelin bu diziler arasından yılın en iyisini hep birlikte belirleyelim.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Televizyon dünyasında son yıllarda yaşanan devrim, bu yıl da devam etti. 2000'li yılların başlarına kadar yönetmenler ve oyuncular tarafından kıymet verilmeyen, sadece kariyeri düşüşte olan isimleri çekebilen diziler, son yıllarda önemli bir değişim geçirdi ve birçok filme rakip olabilecek kaliteye ulaştı. Hem Steven Spielberg, Martin Scorsese ve David Fincher gibi usta yönetmenler, hem de Kevin Spacey, Jude Law ve Nicole Kidman gibi yıldız oyuncular, dizi dünyasında yaşanan bu değişime kayıtsız kalmadı.
Mad Men'in final yapmasıyla birlikte televizyon dünyasında yaşanan bu devrime öncülük eden dizilerin tamamı artık sona ermiş olsa da, bu dizilerin yerini doldurmaya aday birçok heyecan verici yeni dizi başladı. Netflix, Amazon ve Hulu gibi dijital platformların da kendi dizilerini geliştirmeye başlamasıyla birlikte hiç olmadığı kadar kalabalıklaşan dizi sektörü, bu yıl izleyicilere oldukça zengin bir dizi seçkisi sundu. 2015 yılında, sadece ABD'de 400'den fazla yeni dizi başladı.
Bu yeni diziler arasında en kayda değer olanların yer aldığı bir anketi yazının devamında bulabilirsiniz. Yılın en iyisi olduğunu düşündüğünüz dizi için ankette oy kullanın ve böylece yılın en iyi yeni dizisini hep birlikte belirleyelim. Eğer bu yılın en iyi yeni dizisi dediğiniz dizi ankette yoksa, kendi tercihinizi yorumlardan ileterek listeye dahil olmasını sağlayabilirsiniz.
 
Yılın en iyi yeni dizileri
 
Mr. Robot (USA Network)
Bu yıl yayınlanmaya başlayan heyacen verici dizilerin başında Mr. Robot geliyor. Comet filmiyle adını duyuran genç yönetmen Sam Esmail tarafından kaleme alınan Mr. Robot, psikolojik sorunlar yaşayan ve sadece onları hackleyerek insanlarla bağ kurabilen genç yazılımcı Elliot'ın hikayesini anlatıyor. Mr. Robot olarak bilinen gizemli bir anarşist tarafından bir hacker grubuna alınan Elliot, dünyayı yok eden dev bir firmaya karşı verilen mücadeleye dahil oluyor.
True Detective ve The Knick gibi başarılı dizilerin de yapımcısı olan Anonymous Content firması tarafından hazırlanan Mr. Robot, bir yandan ilgi çekici bir hikaye anlatırken, bir yandan da popüler kültürden teknoloji dünyasına, sosyal medyadan kurumsal Amerika'ya kadar birçok konuda önemli eleştirilerde bulunuyor.
 
Yılın en iyi yeni dizileri
Narcos (Netflix)
Orijinal dizi sayısını hızla arttıran Netflix'in bu yıl en dikkat çekici yapımı Narcos oldu. Kısa sürede Netflix'in en popüler dizisi haline gelen Narcos, Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın hikayesini anlatıyor. Escobar üzerinden uyuşturucu dünyasının kanlı yüzünü anlatan dizide, hem kokain kaçakçılarının hem de onlarla savaşan güvenlik birimlerinin hikayesine yer veriliyor. İlk iki bölümü Oscar adayı Tropa de Elite'in yönetmeni José Padilha tarafından yönetilen Narcos, özellikle başrolündeki Wagner Moura'nın müthiş performansıyla dikkat çekiyor.
 
Yılın en iyi yeni dizileri
 Daredevil (Netflix)
Çizgi roman devi Marvel'le 5 dizilik dev bir anlaşmaya imza atan Netflix, bu dizilerin ilki olan Daredevil'ı bu yılın başında yayınladı. Marvel'in en sevilen kahramanlarından biri olan Daredevil, daha önce sinemada istediği başarıyı yakalayamamış olsa da, televizyon dünyasında son derece başarılı oldu. Eleştirmenler tarafından Daredevil'a yakışır bir uyarlama olarak değerlendirilen dizi, Marvel sinematik evreninde geçse de, Marvel filmlerine kıyasla çok daha yetişkin bir anlatım dili seçti ve bu tercihiyle övgü topladı.
 
Yılın en iyi yeni dizileri
Better Call Saul (AMC)
Tüm zamanların en iyi dizilerinden biri olan Breaking Bad, 2013 yılında müthiş bir finalle ekranlara veda etti. Breaking Bad'in bitişiyle oluşan boşluğu doldurmak kolay olmasa da, bu yıl başlayan Better Call Saul izleyiciler için oldukça iyi bir teselli oldu. Breaking Bad'in yazar ve yapımcıları tarafından hazırlanan Better Call Saul, Breaking Bad'in sevilen karakterlerinden Saul Goodman'ın gençlik yıllarına gidiyor ve başarıya ulaşmak için her türlü kurnazlığa başvuran Saul'un acemi bir avukat olarak verdiği mücadeleyi anlatıyor.
Breaking Bad'i taklit etmektense kendi yolunu çizmeyi tercih eden Better Call Saul, çok daha eğlenceli, çok daha komik bir anlatıma sahip. Bob Odenkirk'ün oyunculuğuyla hayran bıraktığı dizide Breaking Bad'in renkli karakterlerinden bazılarını görmek mümkün. Bu arada ilk sezonun altıncı bölümü olan Five-O'nun, The Leftovers'ın International Assassin ve Game of Thrones'un Hardhome bölümleriyle birlikte bu yılın en iyi bölümü olmaya aday olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
 
Yılın en iyi yeni dizileri
 
Show Me A Hero (HBO)
The Wire ve Treme gibi kült dizilerin yaratıcısı olan David Simon, gerçekçi karakterler ve öyküler anlatma konusundaki ustalığını Show Me A Hero ile bir kez daha gösterdi. The Wire ile Baltimore, Treme ile New Orleans sakinlerinin hayatlarını tüm gerçekliğiyle televizyona taşıyan Simon, yeni dizisinde ise izleyicileri New York'un Yonkers bölgesine götürdü.
Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan ve 6 bölümlük bir mini dizi olan Show Me A Hero, büyük bölümü siyahilerden oluşan düşük gelirli insanlar için Yonkers'ın beyazlarla dolu bir bölgesinde evler kurması istenen genç bir belediye başkanının trajik öyküsünü anlatıyor. Simon'ın diğer dizilerinde olduğu gibi birçok farklı karakterin hikayesine yer veren dizinin başrolünde, son yılların yükselen yıldızlarından Oscar Isaac (Star Wars: The Force Awakens, X-Men: Apocalypse) yer alıyor.
 
Yılın en iyi yeni dizileri
Jessica Jones (Netflix)
Marvel ile imzaladığı anlaşmanın ilk ürünü olan Daredevil'ı sene başında yayınlayan Netflix, bu anlaşmanın ikinci dizisi olan Jessica Jones'u da Kasım ayında izleyicilerin beğenisine sundu. Daredevil, Luke Cage ve Iron Fist ile birlikte Hell's Kitchen'ı mesken tutan kahramanlardan biri olan Jessica Jones'un hikayesini anlatan dizi, Marvel'in bugüne kadar imza attığı en cesur uyarlamalardan biri.
Daredevil ile birlikte şiddet ve kahramanların maruz kaldığı fiziki hasar Marvel dünyasının bir parçası haline gelirken, Jessica Jones ile birlikte bunlara cinsellik ve kahramanların maruz kaldığı psikolojik hasar da eklendi. Jessica Jones'un yakaladığı başarı, kadın süper kahramanların da tek başlarına bir dizi veya filmi taşıyabileceklerini kanıtlamış oldu. Önümüzdeki yıllarda Wonder Woman ve Captain Marvel filmlerinin çıkmasıyla birlikte, kadın kahramanlar etrafında dönen çizgi roman uyarlamalarının sayısı önemli ölçüde artacak.
 
Yılın en iyi yeni dizileri
Ash vs Evil Dead (Starz)
 Kült korku serileri arasında yer alan Evil Dead'den uyarlanan bir aksiyon/komedi dizisi ilk bakışta pek umut vaat etmese de, ortaya çıkan sonuç herkesi şaşırttı. Evil Dead serisinin yazar ve yönetmeni olan Sam Raimi öncülüğünde hazırlanan Ash vs Evil Dead, kesinlikle bu yılın en eğlenceli dizilerinden biri. Evil Dead serisinin çılgın, kanlı şiddetini mizah unsurlarıyla harmanlayan dizi, yıllar önce karşılaştığı kötü güçlerden yıllarca kaçtıktan sonra insanlığı tehdit eden yeni bir tehditle karşı karşıya kalan Ash'in maceralarını anlatıyor.
Bunların yanı sıra; Wachowski kardeşlerin ilk dizisi olan Sense8, M. Night Shyamalan'ın son yıllarda çıkardığı en iyi iş olan gizem dolu Wayward Pines, ilk bakışta mükemmel görünen hayatları geçmişin sırlarının ortaya çıkmasıyla tepetaklak olan bir ailenin hikayesini anlatan Bloodline, The Walking Dead'in yan dizisi Fear the Walking Dead, Nazilerin ve Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'nı kazandığı alternatif bir evrende geçen The Man in the High Castle, İngiltere'nin kuruluşunu anlatan The Last Kingdom, 8. Henry'e danışmanlık yapan Thomas Cromwell'in öyküsünü anlatan Wolf Hall, komedinin usta kalemlerinden Tina Fey'in yeni harikası Unbreakable Kimmy Schmidt ve komedyen Aziz Ansari'nin yarı-biyografik komedi dizisi Master of None bu yılın en dikkat çekici yeni dizileri arasında yer alıyor.
Yılın en iyi dizileri Oy Ver 1865 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

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ssbrutality 3 yıl en beğenilen
Muhteşem Yüzyıl Kösem,Diriliş Ertuğrul ve Filinta :D :D
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yusei 3 yıl
açık ara narcos her şeyiyle mükkemmel bi yapımdı
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alito 3 yıl
Oyumu Better Call Saul'dan yana kullanıyorum.
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Cenkay KESER 3 yıl
Narcos
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turanugur 3 yıl
Fargo niye yok listede ya. Herhalde listede olsa hepsine uzak ara fark atar
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u_g_o_189 3 yıl
Wayward Pines izleyenler..
Bu dizi under the dome dizisine mi benziyor???
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Shredded 3 yıl
Narcos çok iyiydi.
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MissKhan 3 yıl
mr.robot da neymiş arkadaşım bir robottur tutturulmuş gidiyor, izleyelim bakalım
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HeLLsTeR 3 yıl
Mr robot oy verdim fakat wayward Pines dehsetti
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Chalrie Keley 3 yıl
Çoğunu izledim Mr Robot Daredevil Sense8 falan baya iyiydiler ama Narcos açık ara tokatlar hepsini çok kaliteli bir yapım olmuş herkese tavsiye ederim

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matrix506 3 yıl
diriliş ertuğrul yılın en iyi dizisi
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ÖKÜNMÜŞ 3 yıl
Yılın en iyi yeni dizelleri diye okudum gidiyorum.
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MarjinaL_Kedi 3 yıl
mr.robot şavas çıkarır öyle bi dizi
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darkdevil35 3 yıl
Bence supergrily muhteşem bir dizi 8 bölüm oldu.
imdb.com/...
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fthkn 3 yıl
Bir lost izlemiştim zamanında bir de Heros ve Sarah Connor Chronicles. Başka da dizilerle işim yok benim. Lost zaten 2010'da bitti. Heros da 2 sezon sonunda cıvıdı onu bitirmedim bile. Sarah Connor Chronicles tabi ki unutulmaz. Başka da dizi işiyle hiç işim olmaz.
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sinema, yeni diziler ve
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