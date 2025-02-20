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    Anlık Bildirim

    Daredevil'dan sonra Defenders'ın geri kalanı da Marvel sinematik evrenine dönüyor

    Netflix'te dizisi çekilen kahramanlarını Marvel Sinematik Evreni'ne geri döndürmeye başlayan Marvel, Daredevil'dan sonra Jessica Jones, Luke Cage ve Iron Fist'i de geri getirebilir.
    Marvel Defenders Tam Boyutta Gör
    Zamanında Netflix'te dizileri çekilen Daredevil, Punisher, Jessica Jones gibi karakterlerin haklarını geri alan Disney, birkaç yıl nadasa bıraktığı bu karakterleri yavaş yavaş geri döndürüyor.  Netflix'teki Daredevil dizisinin doğrudan devamı olarak hazırlanan Daredevil: Born Again, bu yıl Disney+'ta izleyici ile buluşacak. Bu dizide Daredevil'ın yanı sıra Punisher da yer alacak. Üstelik gelen son haberlere bakılırsa MCU'ya geri dönen karakterler sadece bu ikisi olmayacak.

    Daredevil'dan Sonra Defenders'ın Geri Kalanı da Geri Dönüyor

    Marvel'ın TV departmanının başındaki isim olan Brad Winderbaum, Daredevil'dan sonra Jessica Jones, Luke Cage ve Iron Fist'i geri getirmenin yollarını aradıklarını açıkladı. Aynı Daredevil'da olduğu gibi bu karakterleri de Netflix yapımlarındaki oyuncular canlandıracak. Yani Jessica Jones'a Krysten Ritter, Luke Cage'e Mike Colter, Iron Fist'e ise Finn Jones hayat verecek. Özellikle Ritter ve Colter'ın geri dönüşü Marvel hayranları tarafından da memnuniyetle karşılanacaktır. Zira her ikisi de kendi dizilerinde beğeni toplamıştı. Finn Jones içinse aynısını söylemek pek mümkün değil.

    Brad Winderbaum, çok detay veremeyeceğini ama bu konuda epey heyecanlı olduğunu söylüyor. Oyunculara uyacak bir plan yapıp bunu bir şekilde evrenin geri kalanına da uydurmaları gerekeceğini ifade eden Winderbaum, şu anda da bunun planlarını yaptıklarını belirtiyor. Marvel yöneticisinin bu açıklamasına bakılırsa Jessica Jones, Luke Cage ve Iron Fist'in MCU'ya dönüşü artık sadece an meselesi. Doğru an geldiğinde Daredevil ve Punisher gibi onlar da MCU'ya geri dönecek.

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