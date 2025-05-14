Daredevil'dan sonra Jessica Jones da Marvel Sinematik Evreni'ne geri dönüyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Zamanında Netflix'te dizileri çekilen Daredevil, Punisher, Jessica Jones gibi karakterlerin haklarını geri alan Marvel, birkaç yıl nadasa bıraktığı bu karakterleri artık geri döndürüyor. Daredevil: Born Again ile birlikte hem Daredevil'ı hem de Punisher'ı geri getiren Marvel, şimdi Jessica Jones'un geri dönüşünü de resmen duyurdu.

Jessica Jones, Daredevil: Born Again'in 2. Sezonunda Yer Alacak

Daredevil'ın askine Jessica Jones kendi dizisiyle dönmeyecek. Bunun yerine Daredevil: Born Again'in önümüzdeki yıl yayınlanacak 2. sezonunda yer alacak. Sevilen karaktere bir kez daha Krysten Ritter hayat verecek.

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Daredevil ve Jessica Jones, daha önce The Defenders dizisinde bir araya gelmişti. Şimdi Daredevil: Born Again'de bu iki karakteri yeniden bir arada görme şansı yakalayacağız. Aslında Defenders'ın diğer iki üyesi olan Luke Cage ve Iron Fist'in de Marvel Sinematik Evreni'ne geri dönmesi gündemde. Ancak henüz onlara dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Daredevil: Born Again'in çekimleri şimdiden başlayan 2. sezonu, 2026'nın Mart ayında izleyici ile buluşacak. Matt Murdock (Daredevil)'a bir kez daha Charlie Cox'ın hayat verdiği Daredevil: Born Again'de Vincent D'Onofrio ve Deborah Ann Woll da orijinal dizideki rollerini yineliyor.

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