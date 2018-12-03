Çift ekranlı Vivo NEX Dual ile ilgili basın görselleri de geldi

Akıllı telefon pazarı son dönemde yeni çentik tasarımlarına odaklanırken yeni bir trend daha sessiz sedasız yükselmeye başladı. İlk olarak YotaPhone serisi ile gördüğümüz ikinci arka ekran konsepti sonrasında Meizu ile daha küçük bir yapıya kavuşmuş, LG ile de ön panele kaymıştı. Şimdi ise tam arka ekran konseptine dönüş var.

Vivo NEX Dual özellikleri

ZTE’nin arka kısımda ikinci AMOLED ekranı olan Nubia X modeli büyük ilgi gördü ve kısa sürede tükendi. Arka AMOLED ekran hem bir vizör hem de bilgi ekranı olarak kullanılabiliyor. Böylece ana ekranda özçekim kamerasına yer verilmiyor ve çentik olmadan agresif bir ekran-kasa oranı elde ediliyor.

Ayrıca Bkz.

"Güncellenmiş AirPods modeli gelecek yıl, yenilenmiş AirPods modeli ise 2020 yılında gelecek"

Basın görselleri paylaşılan Vivo NEX Dual veya Dual Screen modeli de benzer bir konsept barındırıyor. Arka ekran vizör olarak kullanıldığı için ana ekran çentiksiz ve neredeyse tamamen çerçevesiz bir tasarıma sahip.

Vivo arka kısımda 3 kameralı bir kombinasyona yer vermiş. Özellikler net olarak bilinmese de kameralardan birisinin Huawei Honor Magic 2 modelinden hatırlayacağımız üzere 3D ToF yani 3 boyutlu modelleme yapabildiği iddia ediliyor.

Diğer taraftan akıllı telefonda ekrana entegre parmak izi okuyucusu ve halka şeklinde LED bildirim ışığı yer alıyor. Yine 10GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi sızdırılan bilgiler arasında. Bunlara bakarak Snapdragon 845 yonga seti barındıracağı tahminini yapabiliriz. Telefon 11 Aralık tarihinde tanıtılacak.