Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çift ekranlı Vivo NEX Dual ile ilgili basın görselleri de geldi

Nubia X modelinin ardından çift ekrana sahip Vivo NEX Dual akıllı telefon modeli de piyasaya çıkmak için gün sayıyor. Vivo NEX Dual modeli 11 Aralık tarihinde tanıtılacak.
5 ay
7,5b
1
3
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Akıllı telefon pazarı son dönemde yeni çentik tasarımlarına odaklanırken yeni bir trend daha sessiz sedasız yükselmeye başladı. İlk olarak YotaPhone serisi ile gördüğümüz ikinci arka ekran konsepti sonrasında Meizu ile daha küçük bir yapıya kavuşmuş, LG ile de ön panele kaymıştı. Şimdi ise tam arka ekran konseptine dönüş var.

Vivo NEX Dual özellikleri

ZTE’nin arka kısımda ikinci AMOLED ekranı olan Nubia X modeli büyük ilgi gördü ve kısa sürede tükendi. Arka AMOLED ekran hem bir vizör hem de bilgi ekranı olarak kullanılabiliyor. Böylece ana ekranda özçekim kamerasına yer verilmiyor ve çentik olmadan agresif bir ekran-kasa oranı elde ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Güncellenmiş AirPods modeli gelecek yıl, yenilenmiş AirPods modeli ise 2020 yılında gelecek"

Basın görselleri paylaşılan Vivo NEX Dual veya Dual Screen modeli de benzer bir konsept barındırıyor. Arka ekran vizör olarak kullanıldığı için ana ekran çentiksiz ve neredeyse tamamen çerçevesiz bir tasarıma sahip.

Vivo arka kısımda 3 kameralı bir kombinasyona yer vermiş. Özellikler net olarak bilinmese de kameralardan birisinin Huawei Honor Magic 2 modelinden hatırlayacağımız üzere 3D ToF yani 3 boyutlu modelleme yapabildiği iddia ediliyor.

Diğer taraftan akıllı telefonda ekrana entegre parmak izi okuyucusu ve halka şeklinde LED bildirim ışığı yer alıyor. Yine 10GB RAM ve 128GB depolama kapasitesi sızdırılan bilgiler arasında. Bunlara bakarak Snapdragon 845 yonga seti barındıracağı tahminini yapabiliriz. Telefon 11 Aralık tarihinde tanıtılacak.


https://www.gizmochina.com/2018/12/03/vivo-nex-dual-screen-officially-teased-ready-for-debut/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kakarikikiri 5 ay
ben bu tasarımı sevdim. nubia x te yaptı böyle bir tasarım. kılıf işi sıkıntı değil ayrıca, gayet güzel kullanışlı kılıfları var. en azından ana ekranda saçma sapan çentik nokta falan yok.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 5 ay
2 ekran olsun ki, arkaya silikon kılıf da takamayacağı için yere düştüğü zaman ekran olmayan yere gelip de kırılmamazlık yapmasın. Öyle ya da böyle bir ekran üzerine düşsün. Böylece düşünce kırılıp da ekran satabilelim...


Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teknokaptan 5 ay
Vivo ile başlar çok kısa sürede vivo ile tarihe karışır deneyin deneyin sonra Apple niye bu kadar büyük pasta payı alıyor diyip diyip kudırun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Apple 5G destekli iPhone'u 2020'ye kadar piyasaya sürmeyecek 5 ay Hakan: Muhafız dizisinin ikinci sezonu onaylandı 5 ay NVIDIA, yapay zekâ sayesinde interaktif bir dünya yarattı 5 ay Captain Marvel filminin yeni fragmanı yayımlandı 5 ay Volkswagen'in uygun fiyatlı elektrikli otomobili aslında tanıdık bir model olacak 5 ay Delikli ekrana sahip Huawei Nova 4'ün lansman tarihi açıklandı 5 ay Quora 100 milyon kullanıcının bilgilerini sızdırdı 5 ay Yılın üçüncü çeyreğinde giyilebilir cihaz pazarının lideri Xiaomi 5 ay Apple ve Qualcomm kozlarını mahkemede paylaşacak 5 ay Tron yeni bir uygulama geliştirme yarışması duyurdu 5 ay App Store, Apple Music ve iTunes platformlarında yılın en iyileri belli oldu 5 ay Facebook ve MIT, 4 milyar insana açık adres tanımlayacak yapay zeka geliştiriyor 5 ay Samsung Galaxy S10 Plus'ın tasarımı açığa çıktı 5 ay Nvidia Titan RTX duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı 5 ay SpaceX, aynı Falcon 9 roketini üçüncü defa indirmeyi başardı 5 ay 2si1 | Sony'e neden ceza kesildi? 5 ay Dünyada bir ilk olarak tanıtılan akıllı araç asistanı: AVA 5 ay Yeni nesil Core X işlemciler daha erken bir dönemde gelecek 5 ay PlayStation Classic dünyayla aynı anda Türkiye’de satışa sunuldu 5 ay Hatırlatma: iPhone'lar için indirimli pil değişim kampanyası 31 Aralık'ta sona eriyor 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Çift ekranlı Vivo NEX Dual ile ilgili basın görselleri de geldi Sonraki Google Play 2018 en iyiler belli oldu 5 ay Infinity-O ekranlı dünyanın ilk telefonu Galaxy A8s'in tanıtılacağı tarih açıklandı 5 ay Hyundai'nin pickup modeli "en kısa sürede" yollarda olacak 5 ay Suyla çalışan otomobiller gerçek mi oluyor? Geri dönüştürülebilir su bazlı yakıt geliştirildi 5 ay Amazon, kasiyersiz sistemini daha büyük marketlerde kullanmaya hazırlanıyor 5 ay Uydu verileri Tahran’ın yavaş yavaş toprağa gömüldüğünü gösteriyor 5 ay Samsung Nijerya, iPhone üzerinden tweet attığı anlaşılınca hesabını kapattı 5 ay Huawei Mate 20 Pro, yiyeceklerin kalori miktarını tespit ediyor 5 ay Türkiye'nin otomobili ilk etapta yüzde 30 yerli olacak 5 ay Intel kripto madencilerin enerji tüketimini yüzde 15 azaltma peşinde 5 ay Hangouts Chat ve Meet son kullanıcıya açılıyor 5 ay Güncellenmiş AirPods modeli gelecek yıl, yenilenmiş AirPods modeli ise 2020 yılında gelecek 5 ay Afrika’nın enerji sorununa blok zinciri çözüm olabilir 5 ay Pac-Man blok zinciri teknolojisi ile buluştu 5 ay Kaza sonrası yardım çağıran bisiklet kaskı üretildi 5 ay Çift ön kameralı Galaxy S10+'un ekran tasarımı daha farklı olacak 5 ay Yeni Örümcek-Adam filmi eleştirmenlerden tam not aldı 5 ay Blizzard, önümüzdeki sene birden fazla Diablo oyunuyla geri dönecek 5 ay Drone'ları kontrol etmek yakında daha kolay olacak 5 ay Steam, çok satan dev bütçeli oyunlardan aldığı payda indirime gitti Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
BINALI YILDIRIM 26 MILYAR $ lik SERVETI
DH Forum
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim