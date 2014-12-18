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Yön değiştirebilen mermi icad edildi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Yön değiştirebilen mermi icad edildi

Savunma sanayiinde yön değiştirme kavramı genelde güdümlü füzeler için kullanılır ve bu füzeler çeşitli teknolojilerle farklı hedeflere doğru yön değiştirebilir. Namludan çıktığı an ile hedefe varması milsaniyeler içerisinde gerçekleşen ateşli silahlar için böyle bir imkan yoktur. Ancak DARPA bunu aşmanın da bir yolunu bulmuş.

DARPA ile ortak çalışan Teledyne Technologies ateşlendikten sonra yön değiştirebilen bir mermi icat ettiğini duyurdu. Exacto adı verilen bu mermi dış kabuğunda bulunan minik kanatlar vasıtasıyla havada yönünü değiştirebiliyor. 

Nişancı atış yaptıktan sonra hedefin değişmesi, rüzgar gibi etkilerin devreye girmesi veya hedefin hareket etmesi  durumlarında bir lazer ile yeni hedefi işaretliyor ve mermi bunu algılayarak yönünü değiştirebiliyor. Firma yaptığı testlerde başarı sağladığını ifade ediyor. Özel takip gerektirdiği için Exacto sadece keskin nişancı birimlerine yönelik geliştirilmiş. 

Bununla birlikte mermide nasıl bir teknolojinin kullanıldığı veya silahın özel imalat olup olmadığı gibi konularda firma ser verip sır vermiyor. Exacto'nun ne zaman kullanıma sunulacağı da belli değil. Ancak DARPA söz konusu olduğu için Exacto ilk olarak ABD askeri birliklerinde kullanılacak.  



http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/us-makes-bullet-that-can-change-direction-in-midair-9931101.html Yorum Yaz
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Tatangaa 4 yıl
Yalan haber
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Krone 4 yıl
Daha fazla insan öldürebilmek için yaptıkları icatlara bak. Tebrik etmek lazım (!)
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goku94 4 yıl
wanted filmi gibi olmuş
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bestercan 4 yıl
Allah kimseyi doğru yoldan ayırmasın. :D
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Elsa 4 yıl
Lazer olması çok kötü olmuş, çok rahat çeşitli sensörler ile tespit edilir
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DH Misafiri 4 yıl
Adamlar bildiğin aim hack yapmışlar
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Phantom Assassin 4 yıl
İnsanlar birbirini daha kolay öldürebilmek için varını yoğunu ortaya koyuyo. Gerçekten acınası icatlardan biri.
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ulaulas 4 yıl Phantom Assassin
Phantom Assassin

İnsanlar birbirini daha kolay öldürebilmek için varını yoğunu ortaya koyuyo. Gerçekten acınası icatlardan biri.


nick mesaj uyumsuzluğu
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volkan_kolay 4 yıl
POLAT İÇİN FARK ETMEZ...


NOT; mermiye kafa atan adam..
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ulaulas 4 yıl ardarda45
ardarda45




Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


+gabe newell
aynısı yalnız lazer filan kesin half life dan düşündüler lazer olayını biraz wanted ekle tamam adamların çalıştığı filan yok :D
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ALLAME.1 4 yıl
ibrahim tatlıses beğendi .
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