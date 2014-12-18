Yön değiştirebilen mermi icad edildi





Savunma sanayiinde yön değiştirme kavramı genelde güdümlü füzeler için kullanılır ve bu füzeler çeşitli teknolojilerle farklı hedeflere doğru yön değiştirebilir. Namludan çıktığı an ile hedefe varması milsaniyeler içerisinde gerçekleşen ateşli silahlar için böyle bir imkan yoktur. Ancak DARPA bunu aşmanın da bir yolunu bulmuş.





DARPA ile ortak çalışan Teledyne Technologies ateşlendikten sonra yön değiştirebilen bir mermi icat ettiğini duyurdu. Exacto adı verilen bu mermi dış kabuğunda bulunan minik kanatlar vasıtasıyla havada yönünü değiştirebiliyor.





Nişancı atış yaptıktan sonra hedefin değişmesi, rüzgar gibi etkilerin devreye girmesi veya hedefin hareket etmesi durumlarında bir lazer ile yeni hedefi işaretliyor ve mermi bunu algılayarak yönünü değiştirebiliyor. Firma yaptığı testlerde başarı sağladığını ifade ediyor. Özel takip gerektirdiği için Exacto sadece keskin nişancı birimlerine yönelik geliştirilmiş.





Bununla birlikte mermide nasıl bir teknolojinin kullanıldığı veya silahın özel imalat olup olmadığı gibi konularda firma ser verip sır vermiyor. Exacto'nun ne zaman kullanıma sunulacağı da belli değil. Ancak DARPA söz konusu olduğu için Exacto ilk olarak ABD askeri birliklerinde kullanılacak.







http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/us-makes-bullet-that-can-change-direction-in-midair-9931101.html