Yota ve ZTE yeni YotaPhone için ortaklık yapıyor

Akıllı telefon pazarında yeni bir akımın öncüsü olan ancak Rusya dışında çok fazla kendisini tanıtamayan YotaPhone, üçüncü neslin geniş bir alan bulması adına önemli bir işbirliğine imza atıyor. Rus Yota ve Çinli ZTE şirketleri YotaPhone 3 akıllı telefon modelinin üretimi için ortaklık yaptıklarını duyurdu. ZTE modelin üretiminde, servislerin geliştirilmesinde ve entegrasyonunda Yota'ya yardımcı olacak.





Aslında YotaPhone serisi nev'i şahsına münhasır bir akıllı telefon serisiydi. Ön kısımda renkli ekran arka kısımda ise e-mürekkep ekran kombinasyonunu iyi oturtan YotaPhone, çeşitli uygulamalarla e-mürekkep ekranı kullanışlı hale getirmişti. Yani dış yardıma pek de ihtiyacı yoktu.





Bununla birlikte global olarak satışa çıkabilmek adına serinin bu alanda tecrübeli bir üreticiye de ihtiyacı var. Bu bakımdan ZTE ideal bir ortak durumunda zira Asya ve Kuzey Amerika kıtasında oldukça aktif satış ağına sahip. Ayrıca normalde Android işletim sistemi ile gelecek YotaPhone 3 için Sailfish OS iddiaları da ZTE devreye girdiği için zayıflamış oluyor.





Ortaklık kapsamında dağıtım kanallarının kullanılması var mı bilinmiyor ancak ilk etapta 100 bin adet YotaPhone 3 üretilecek ve satış başarısına göre üretim bantları daha da genişletilecek. YotaPhone 3 modelinin yanısıra YotaPhone 2S adında orta seviye bir modelin planları da mevcut ancak Yota bu modeli kendisi üretecek.

http://www.phonearena.com/news/Yota-and-ZTE-team-up-for-the-biggest-YotaPhone-3-launch_id73806