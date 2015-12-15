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YotaPhone 2 ülkemize geliyor

Rafa kalkmak üzere iken Putin'in desteği ile hayat bulan ve Rusya'nın en önemli projelerinden birisi kabul edilen e-mürekkep ekranlı Yotaphone, devam modeli ile ülkemizde piyasaya çıkmaya hazırlanıyor
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,3b
1
61
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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YotaPhone 2 ülkemize geliyor


Yotaphone konseptinin en önemli özelliği standart LCD ekranın yanında arka tarafta e-mürekkep ekrana sahip olması. Bu ekranda bildirimler, dijital kitaplar gibi renksiz gösterime uygun fonksiyonlar yansıtılıyor. Böylece pil ömrüne önemli bir katkı yapılıyor. 

Yotaphone 2 modelinde 5 inçlik Full HD AMOLED ekran yer alıyor. Dokunmatik kapasitif e-mürekkep ekran ise 4.7 inç boyutunda ve 540x960 piksel çözünürlüğünde. Cihazda 2.2GHz saat hızında çalışan Snapdragon 800 yonga seti ile yetinilmiş. Model 2014 sonlarında tanıtıldığı için o dönemde Snapdragon 800 yonga seti revaçtaydı. 

Sistem 2GB RAM ile desteklenirken, 32GB artırılamayan kapasite mevcut. Modelin arka tarafta 8MP çözünürlükte, ön tarafta 2.1MP çözünürlükte kamera, 2500mAh gücünde batarya, Android 4.4 işletim sistemi, Bluetooth 4.0, NFC, GPS, GLONASS şeklinde diğer özellikleri mevcut.

Yotaphone 2 sadece e-mürekkep ekranı kullanıldığında 5 güne kadar kullanım süresi sunabiliyor. Her iki ekranı da kullanmak isterseniz Yota Energy adındaki tasarruf modu sizi 3 güne kadar idare edebiliyor. Sürekli renkli ekran kullanmaya ihtiyacı olmayan kişiler için Yotaphone 2 iyi bir alternatif oluşturacaktır. 

Firma tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkemizde kısa süre içerisinde satışa sunulması planlanan Yotaphone 2 için 1999TL civarında bir fiyat etiketi belirlenmiş. Bir süre önce Çinli Hex Global, Yota Devices'ın yüzde 65 hissesini satın almıştı. Yotaphone 2'nin ülkemize gelmesinin arkasında Hex Global'ın etkisi var mı bilemiyoruz. Cihazın Türkçe web sitesi de hizmete girmiş durumda. Kaynak linkinden inceleyebilirsiniz.  

https://yotaphone.com/tr-tr/#techspec Yorum Yaz
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Bahadir39 3 yıl en beğenilen
Bu mevzulardan sonra şahsen Yandex'i kullanmayı bıraktım Yota'da almam heralde. Onlar milliyetçiyse bizde milliyetçiyiz
1 Yanıt Yanıtla +29
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BLooDRex 3 yıl
Putin kansızının eline Türkmen ve Masum binlerce , milyonlarca insanın kanı bulaşmış. istediği kadar destek versin . Bu kadar günahkar insanın işi rast gider mi ?
Putin kansızının eline Türkmen ve Masum binlerce , milyonlarca insanın kanı bulaşmış. istediği kadar destek versin . Bu kadar günahkar insanın işi rast gider m...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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ergenius 3 yıl
Yota'yı Cinliler almış . Liderler konuşuyor cefasını biz çekiyoruz . Tezekle ısının diyen biri 1150 odalı sarayında , çiftçi domatesini yakıyor
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ramsey879567 3 yıl
Almayı düşünüyorum kullanan var mı?
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eozenir 3 yıl
şu yukarda hadislerden giden arladaş.öncelikle beyin ölümün gerçekleştiği için sana rahmet yakınlarına başsağlığı dilerim. sondaki yazılar yok kedi köpek resim girmez sen bunlarla uğraşıncaya kadar.bir garibanın karını doyur bırak kedi köpeği bende bahçemde 50 kedi var 2 köpek.ben onları doyuruyorum.sende gerçek insan olan ama her 2 ayaklı insan değildir onları istersen ayır önce onlara yardım et derim.tabi beyin öldüğü için bunlarıda yapacağın tahminimce yok.ruslarla olanda burdaki kimseyi ilgilendirmez. haa ben açık sölüyorum.şu an bende lumia 1520 var. ama özelden bana mail adresini atarsan sana inat bu rus malını alacağım hatta inanman için resmimide çekip koyacağım.bu malları almakla ne aramız düzelir yada bozulur nede ekonomiden birşey kaybederiz ve nede onlar kazanır.ama yazdıklarını görünce hakketen üzüldüm.biz ülke olarak hiç bir zaman maalesef ilerleyemeceğiz.tek bu son dönemde nobel ödülü alan vatandaşımız oldu.aradabirde olsa çıkabiliyor.
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rambo34_orijinali 3 yıl
gelmiş, gelmiş, meraklısına..

mediamarkt.com.tr/...
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halfone 3 yıl
wolf silver
S800 lü Bir telefona o kadar Verilmez... Rusya ile ilgili sorunlar beni bağlamaz ama fiyatı iyi olsaydı alınabilirdi..

bir türkiye cumhuriyeti vatandaşı olarak yazıyorsan,, yazıklar olsun sana..
diyoruz bir evlat sahibi olduğunda insanlara vatanına milletine hayırlı evlat nasip etsin diye, seni unutmuşuz kusura bakma
1 Yanıt Yanıtla +1
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wolf silver 3 yıl halfone
halfone
wolf silver
S800 lü Bir telefona o kadar Verilmez... Rusya ile ilgili sorunlar beni bağlamaz ama fiyatı iyi olsaydı alınabilirdi..

bir türkiye cumhuriyeti vatandaşı olarak yazıyorsan,, yazıklar olsun sana..
diyoruz bir evlat sahibi olduğunda insanlara vatanına milletine hayırlı evlat nasip etsin diye, seni unutmuşuz kusura bakma

BENİM HAYATIM, DÜŞÜNCELERİM SENİ İLGİLENDİRMEZ..
ÖNEMLİ DEĞİL ADAM SAYMADIKLARİMİZİN KUSURLARINI DA KUSURDAN SAYMIYORUZ...


ŞİMDİ KONUYA İSRAİL İLE GİRERDİM ANCAK SENİN GİBİ MİLLİYETÇİLİKLE GEÇİNEN ÜNİVERSİTEDEKİ BAZI BİRLEŞİK HÜCRELİLER GİBİ ÇIKARLARINA GÖRE DAVRANAN İNSANLARLA FAZLA UZATMAYACAM..
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wolf silver 3 yıl
S800 lü Bir telefona o kadar Verilmez...
Rusya ile ilgili sorunlar beni bağlamaz ama fiyatı iyi olsaydı alınabilirdi..
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ufuk172 3 yıl
Biraz baktim nette, YOTA ZTE ile anlasmis. 2016 ilk ceyreginde yota3 gelecekmis. ZTE Uretim.
Fiyat olarak ta ucuzlayacagi soyleniyor.
Mevcut model 550 USD iken yeni modelim 470usd civarina inecegini soyluyorlar. Teknik detay yok malesef.
Eger beceripte sd820islemci+4gbram+32gbhafiza+imx214vea ustukamera+3300mahPil koyup, 399dolar derlerse ve iyi bir marshmallow uyarlamasi yaparlarsa [2016 flagship killer] oneplus one kadar populer olur bu telefon.
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silversmith 3 yıl
Biz Türk'ler zor insanlarız! Yeri geldiğinde milliyetçiyiz ama yediğimiz mercimeğin bile nereden geldiğinden haberimiz yok! :)
1 Yanıt Yanıtla +1
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umut_baris 3 yıl silversmith
silversmith

Biz Türk'ler zor insanlarız! Yeri geldiğinde milliyetçiyiz ama yediğimiz mercimeğin bile nereden geldiğinden haberimiz yok! :)

+1

Kahrolsun İsrail derler İsrail tohumu domates yerler.

Ama olsun süper güçlüyüz, üretim ekonomisiyiz. Domatesin doğalını yiyemezken yerli araba yapmak çok önemli tabi.

Hayır, bir kişi de çıkıp demiyor ki bu sermayenin daha fazla bizi sömürmesine izin verecek miyiz? diye. Yolda görüyorum koca koca adamlar acunun programını tartışıyorlar.
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alperenxx 3 yıl
onlar patatesi dometesi sokmuyorsa ülkelerine bizde bunu sokmayalım casus telefon diyelim zor mu yani
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DH Misafiri 3 yıl
YotaTelefon bence 2 yildir sarj sorunsalina dolanmis akilli telefon pazarinda muhtesem bir yenilik sunuyor.
Yota2 2014ten kalma bir cihaz, muhakkak bu sene yota3 ile 820li ve marshmallows bir version cikar. Bu arada haberde sd800 yaziyordu, ancak sitesinde sd801 yaziyor.
2000tl pahali olabilir ama 1500 seviyesinde bence alinabilecek Guzel bir cihaz.
Su and tek soru isareti guncelleme alip almayacagi ile ilgili. Gerci bugune kadar almadiysa, daha da almaz gibi.
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Neyinkafasi 3 yıl
Bunu ithal eden firma kimmiş karalistemize alalım.isterse 10 tane ekranı olsun,türkiyeye karşı umarım nükleer silah kullanmak zorunda kalmayız diyen bir ülkenin telefonunu vatanınızı seviyorsanız kullanmayın.

İsterseniz hep birlikte ithalatçıyı bulup maillerle baskı yapalım satmasınlar istemiyoruz.
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ufuk172 3 yıl
YotaTelefon bence 2 yildir sarj sorunsalina dolanmis akilli telefon pazarinda muhtesem bir yenilik sunuyor.
Yota2 2014ten kalma bir cihaz, muhakkak bu sene yota3 ile 820li ve marshmallows bir version cikar. Bu arada haberde sd800 yaziyordu, ancak sitesinde sd801 yaziyor.
2000tl pahali olabilir ama 1500 seviyesinde bence alinabilecek Guzel bir cihaz.
Su and tek soru isareti guncelleme alip almayacagi ile ilgili. Gerci bugune kadar almadiysa, daha da almaz gibi.
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