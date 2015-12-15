YotaPhone 2 ülkemize geliyor





Yotaphone konseptinin en önemli özelliği standart LCD ekranın yanında arka tarafta e-mürekkep ekrana sahip olması. Bu ekranda bildirimler, dijital kitaplar gibi renksiz gösterime uygun fonksiyonlar yansıtılıyor. Böylece pil ömrüne önemli bir katkı yapılıyor.





Yotaphone 2 modelinde 5 inçlik Full HD AMOLED ekran yer alıyor. Dokunmatik kapasitif e-mürekkep ekran ise 4.7 inç boyutunda ve 540x960 piksel çözünürlüğünde. Cihazda 2.2GHz saat hızında çalışan Snapdragon 800 yonga seti ile yetinilmiş. Model 2014 sonlarında tanıtıldığı için o dönemde Snapdragon 800 yonga seti revaçtaydı.





Sistem 2GB RAM ile desteklenirken, 32GB artırılamayan kapasite mevcut. Modelin arka tarafta 8MP çözünürlükte, ön tarafta 2.1MP çözünürlükte kamera, 2500mAh gücünde batarya, Android 4.4 işletim sistemi, Bluetooth 4.0, NFC, GPS, GLONASS şeklinde diğer özellikleri mevcut.





Yotaphone 2 sadece e-mürekkep ekranı kullanıldığında 5 güne kadar kullanım süresi sunabiliyor. Her iki ekranı da kullanmak isterseniz Yota Energy adındaki tasarruf modu sizi 3 güne kadar idare edebiliyor. Sürekli renkli ekran kullanmaya ihtiyacı olmayan kişiler için Yotaphone 2 iyi bir alternatif oluşturacaktır.





Firma tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkemizde kısa süre içerisinde satışa sunulması planlanan Yotaphone 2 için 1999TL civarında bir fiyat etiketi belirlenmiş. Bir süre önce Çinli Hex Global, Yota Devices'ın yüzde 65 hissesini satın almıştı. Yotaphone 2'nin ülkemize gelmesinin arkasında Hex Global'ın etkisi var mı bilemiyoruz. Cihazın Türkçe web sitesi de hizmete girmiş durumda. Kaynak linkinden inceleyebilirsiniz.

https://yotaphone.com/tr-tr/#techspec