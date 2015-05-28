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YotaPhone 3 yolda

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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YotaPhone 3 yolda

Arka e-mürekkep ekranı ile teknoloji dünyasında olumlu bir hava yakalayan ve farklı ülkelerde de talep görmeye başlayan Rus kaynaklı YotaPhone, ilgiyi artırmak adına yeni telefonlarla tüketici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 

Rafa kalkmak üzere iken dönemin Rusya devlet başkanı Putin tarafından desteklenen ve bu desteği boşa çıkarmayan YotaPhone, önümüzdeki dönemde iki model daha piyasaya sürecek. 

YotaPhone donanımından ziyade arka kısımdaki e-mürekkep ikinci ekranı ile dikkat çekiyordu. Renksiz olan bu ekran kitap okuma, bildirim gösterimi, hava durumu gibi temel ihtiyaçlar için kullanılıyor ve ana ekranın kullanılmaması sayesinde enerji tasarrufu sağlıyordu. 

Yota firmasının ABD şefi artık yeni nesle geçmeye hazırlandıklarını ve bu nesilde iki cihaz sunacaklarını açıkladı. Bu cihazlar YotaPhone 3 ve YotaPhone 2c şeklinde isimlendirilecek. 

YotaPhone 3 dönemin amiral gemi modellerine rakip olacak. Ancak YotaPhone 2c modeli yeni nesil içerisinde geçmesine rağmen YotaPhone 2 modelinin kırpılmış bir ve ucuz bir versiyonu olacak. 

YotaPhone için çeşitli ülkelerdeki operatörler talep göndermeye başladı. Firma bu bakımdan ilgiden memnun. YotaPhone 2 modelinin satış trendine göre YotaPhone 3 ve YotaPhone 2c modellerinin çıkış tarihi netleşecek.  

http://www.phonearena.com/news/YotaPhone-3-and-YotaPhone-2c-to-succeed-the-YotaPhone-2_id69734 Yorum Yaz
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Mr xXx 4 yıl en beğenilen
Tr de satışa çıksa alacak çok kişi tanıyorum...
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ramsey879567 3 yıl
2016 sonları ile 2017 de satılacak diye haberler var
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WB 4 yıl
100% rus yapimi mi
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doctor_bey 4 yıl
Yalnız bu cihaz gerçekten güzel, umarım bize de uğrar.
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hakyurek 4 yıl
bu yota da isi iyi buyuttu ..6-7 sene rusyaya geldigimde sadece 3g internet saglayicisi olan firma simdi hem telefon uretiyor hemde kendine bir mobil telefon sebekesi acti ... hizli buyuyor
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umut_baris 4 yıl
Bizim de desteklenmemiz için inşaat yapmamız lazım.

1 koyup 10 almak bu işin fıtratında var.








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aycibin 4 yıl
kitap okuma ve mail kontrolü için kullanırken göz yorgunluğu ve şarj konularında çok avantajını görecekler.hem e-ink ekranlar sabit görüntü verirken hiç enerji tüketmediği gibi direk güneş altında bile çok rahat okunabiliyor.
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*siteci* 4 yıl
Ekranı 5.5 inç seviyelerine getirmeleri gerekir ki arkadaki e-ink ekranın avantajlarını kitap okurken kullanabilelim.
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Mr xXx 4 yıl en beğenilen
Tr de satışa çıksa alacak çok kişi tanıyorum...
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