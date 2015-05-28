YotaPhone 3 yolda

Arka e-mürekkep ekranı ile teknoloji dünyasında olumlu bir hava yakalayan ve farklı ülkelerde de talep görmeye başlayan Rus kaynaklı YotaPhone, ilgiyi artırmak adına yeni telefonlarla tüketici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.





Rafa kalkmak üzere iken dönemin Rusya devlet başkanı Putin tarafından desteklenen ve bu desteği boşa çıkarmayan YotaPhone, önümüzdeki dönemde iki model daha piyasaya sürecek.





YotaPhone donanımından ziyade arka kısımdaki e-mürekkep ikinci ekranı ile dikkat çekiyordu. Renksiz olan bu ekran kitap okuma, bildirim gösterimi, hava durumu gibi temel ihtiyaçlar için kullanılıyor ve ana ekranın kullanılmaması sayesinde enerji tasarrufu sağlıyordu.





Yota firmasının ABD şefi artık yeni nesle geçmeye hazırlandıklarını ve bu nesilde iki cihaz sunacaklarını açıkladı. Bu cihazlar YotaPhone 3 ve YotaPhone 2c şeklinde isimlendirilecek.





YotaPhone 3 dönemin amiral gemi modellerine rakip olacak. Ancak YotaPhone 2c modeli yeni nesil içerisinde geçmesine rağmen YotaPhone 2 modelinin kırpılmış bir ve ucuz bir versiyonu olacak.





YotaPhone için çeşitli ülkelerdeki operatörler talep göndermeye başladı. Firma bu bakımdan ilgiden memnun. YotaPhone 2 modelinin satış trendine göre YotaPhone 3 ve YotaPhone 2c modellerinin çıkış tarihi netleşecek.

http://www.phonearena.com/news/YotaPhone-3-and-YotaPhone-2c-to-succeed-the-YotaPhone-2_id69734