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YotaPhone Çinlilerin elinde

Çift ekranlı YotaPhone akıllı telefonu ile Rusya'nın gururu olan Yota Devices, iyi bir üretim stratejisi geliştirmeyince büyük hissesini Çinlilere satmak zorunda kaldı.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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YotaPhone Çinlilerin elinde

Arka kısmında e-mürekkep ekran ile yenilikçi bir tasarım anlayışı geliştiren ve teknoloji dünyasında haklı bir popülarite kazanan YotaPhone, bununla birlikte popülariteyi başarıya dönüştüremeyince sıkıntılar yaşamaya başladı. 

Rafa kalkmak üzere iken Putin'in desteğiyle hayata dönen ve 2013 sonlarında akıllı telefon pazarına merhaba diyen YotaPhone, tedarik zinciri konusunda yeterli adımları atamadı. Bu yüzden firmanın YotaPhone 2 lansmanı ile piyasaya çıkışı arasında neredeyse 1 yıl gibi bir zaman farkı oluştu. Ayrıca firma Indiegogo üzerinde başarılı olmasına rağmen YotaPhone 2 modelini ABD'de piyasaya süremedi. 

Sıkıntılar artınca Yota Devices potansiyel müşteriler aramaya başladı ve nihayet aranan kan Çin'de bulundu. Hong Kong kaynaklı REX Global, Yota Devices'ın yüzde 65 hissesini 100 milyon dolar karşılığında satın aldı. 

Potansiyeli olan bir projenin böyle bir sonla karşılaşması Rusya adına üzücü ancak REX Global, YotaPhone serisini devam ettirmek istiyor. Şirket 50 milyon dolarlık bir bütçe ile YotaPhone 3 çalışmalarına destek olacak. Gelecek modellerin Çin pazarına sunulması ile YotaPhone serisinin rekabet gücünün artacağı düşünülüyor. 

Yota Devices ayrıca ZTE ile de bir ortaklık yapmıştı ve gelecek yıl ABD pazarına çıkmayı planlıyor. Dünyanın en büyük iki akıllı telefon pazarında varlık göstermek YotaPhone projesini biraz rahatlatacaktır. Ayrıca REX Global projeye gelecekte de yatırım yapacak ve cihazların küresel çapta piyasada olması sağlanacak. 

YotaPhone modeli ön kısımdaki standart renkli ekran haricinde arka kısımda da e-mürekkep teknolojisine sahip gri tonda bir ekran kullanıyor. Bu ekran bildirimler, hava durumu, gelen çağrı, mesaj, elektronik kitap gibi işlemlerde kullanılıyor ve bataryadan tasarruf edilmesine imkan tanıyor. YotaPhone bu konuda diğer üreticilere de ilham kaynağı olmuştu.  

http://www.androidauthority.com/yota-devices-aims-high-buyout-50-million-promised-product-development-651127/ Yorum Yaz
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Cenkay KESER 4 yıl en beğenilen
Bu tür sıra dışı projeler desteklenmeli. Yıllar önce duyuruldugunda haftalarca konuşulmuştu cihaz şimdilerde ise esamesi dahi okunmuyor.
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Qonrul 4 yıl
İlk tanıtıldığında baya meraklandırmıştı ama artık o kadar da ilgi çekici değil.
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dobrasam 4 yıl
en son versiyon yazılım sorunları ile çıkmıştı ancak tasarım ve dizayn özgün bir tasarım uygun fiyatlı gelse çok satılır tr de
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Kefelon 4 yıl
Abartılmamış uygun fiyatdan satılsa Türkiye'de de bolca satar bence. Yani saate, takvime bakmak ve arama yapmak gibi basit işlemleri e-ink ekran üzerinden yaparsanız şarzda gün boyu yüzde 5 anca azalma olur sadece bu işlemlerle. Dert yandığımız pil konusunun çözümü kesinlikle bu telefon. %10-%20 şarjın kaldığında e-ink kısımdan devam etsen acil durumlarda bir 10-15 saat kullanım daha rahat kazandırır sana. E-ink kısımdan kitap okuma keyfine falan hiç girmiyorum bile...
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Delikli Nane 4 yıl
ön cam kırılmasın diye birsürü uğraş veriyoruz bide arka tarafı mı kollayacaz
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V4LKyR 4 yıl
lol
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meego 4 yıl
çok güzel cihaz ama yanlış satış politikaları ve stratejileri yüzünden bu hale geldi.
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Patren 4 yıl
fikirleri çok güzel samsung bu teknolojiyi s7 de yapabilir daha iyisini
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a_y_k_u_t 4 yıl
Aslında e-mürekkep ekran değil de minik güneş paneli koysak telefonun arkasına çok daha güzel olur :)
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Cenkay KESER 4 yıl en beğenilen
Bu tür sıra dışı projeler desteklenmeli. Yıllar önce duyuruldugunda haftalarca konuşulmuştu cihaz şimdilerde ise esamesi dahi okunmuyor.
Yanıtla +8
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