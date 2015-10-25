YotaPhone Çinlilerin elinde

Arka kısmında e-mürekkep ekran ile yenilikçi bir tasarım anlayışı geliştiren ve teknoloji dünyasında haklı bir popülarite kazanan YotaPhone, bununla birlikte popülariteyi başarıya dönüştüremeyince sıkıntılar yaşamaya başladı.





Rafa kalkmak üzere iken Putin'in desteğiyle hayata dönen ve 2013 sonlarında akıllı telefon pazarına merhaba diyen YotaPhone, tedarik zinciri konusunda yeterli adımları atamadı. Bu yüzden firmanın YotaPhone 2 lansmanı ile piyasaya çıkışı arasında neredeyse 1 yıl gibi bir zaman farkı oluştu. Ayrıca firma Indiegogo üzerinde başarılı olmasına rağmen YotaPhone 2 modelini ABD'de piyasaya süremedi.





Sıkıntılar artınca Yota Devices potansiyel müşteriler aramaya başladı ve nihayet aranan kan Çin'de bulundu. Hong Kong kaynaklı REX Global, Yota Devices'ın yüzde 65 hissesini 100 milyon dolar karşılığında satın aldı.





Potansiyeli olan bir projenin böyle bir sonla karşılaşması Rusya adına üzücü ancak REX Global, YotaPhone serisini devam ettirmek istiyor. Şirket 50 milyon dolarlık bir bütçe ile YotaPhone 3 çalışmalarına destek olacak. Gelecek modellerin Çin pazarına sunulması ile YotaPhone serisinin rekabet gücünün artacağı düşünülüyor.





Yota Devices ayrıca ZTE ile de bir ortaklık yapmıştı ve gelecek yıl ABD pazarına çıkmayı planlıyor. Dünyanın en büyük iki akıllı telefon pazarında varlık göstermek YotaPhone projesini biraz rahatlatacaktır. Ayrıca REX Global projeye gelecekte de yatırım yapacak ve cihazların küresel çapta piyasada olması sağlanacak.





YotaPhone modeli ön kısımdaki standart renkli ekran haricinde arka kısımda da e-mürekkep teknolojisine sahip gri tonda bir ekran kullanıyor. Bu ekran bildirimler, hava durumu, gelen çağrı, mesaj, elektronik kitap gibi işlemlerde kullanılıyor ve bataryadan tasarruf edilmesine imkan tanıyor. YotaPhone bu konuda diğer üreticilere de ilham kaynağı olmuştu.

http://www.androidauthority.com/yota-devices-aims-high-buyout-50-million-promised-product-development-651127/