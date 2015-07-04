YotaPhone, Jolla işletim sistemine yöneliyor

Piyasaya çıktığı günden bu yana çizgisini başarılı bir şekilde devam ettiren çift ekranlı YotaPhone, bilindiği üzere Android işletim sistemi üzerine inşa edilmişti. Ancak gelen bilgiler önemli bir değişikliğe işaret ediyor.





Sektörden gelen bilgilere göre YotaPhone önümüzdeki dönemde Jolla Sailfish işletim sistemine geçiş yapabilir. Eski Nokia çalışanlarının hayata geçirdiği Sailfish işletim sistemi MeeGo projesinin bazı unsurlarını temel alıyor ve akıcı sistemi ile övünüyor. Ayrıca Android uygulamalarına da emülatör üzerinden destek veriyor.





YotaPhone'nin neden böyle bir karar aldığı bilinmiyor ancak Rusya-Finlandiya ortaklığı sektöre farklılık getirecektir. Tahminler önümüzdeki aylarda piyasaya çıkacak yeni YotaPhone versiyonlarında Jailfish OS platformunun kullanılacağı yönünde. Ancak hali hazırdaki YotaPhone 2 modelinin de yeni sistem ile piyasaya sürülebileceği konuşuluyor.

http://pocketnow.com/2015/07/03/yotaphone-drops-android