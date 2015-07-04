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YotaPhone, Jolla işletim sistemine yöneliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,8b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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YotaPhone, Jolla işletim sistemine yöneliyor

Piyasaya çıktığı günden bu yana çizgisini başarılı bir şekilde devam ettiren çift ekranlı YotaPhone, bilindiği üzere Android işletim sistemi üzerine inşa edilmişti. Ancak gelen bilgiler önemli bir değişikliğe işaret ediyor. 

Sektörden gelen bilgilere göre YotaPhone önümüzdeki dönemde Jolla Sailfish işletim sistemine geçiş yapabilir. Eski Nokia çalışanlarının hayata geçirdiği Sailfish işletim sistemi MeeGo projesinin bazı unsurlarını temel alıyor ve akıcı sistemi ile övünüyor. Ayrıca Android uygulamalarına da emülatör üzerinden destek veriyor. 

YotaPhone'nin neden böyle bir karar aldığı bilinmiyor ancak Rusya-Finlandiya ortaklığı sektöre farklılık getirecektir. Tahminler önümüzdeki aylarda piyasaya çıkacak yeni YotaPhone versiyonlarında Jailfish OS platformunun kullanılacağı yönünde. Ancak hali hazırdaki YotaPhone 2 modelinin de yeni sistem ile piyasaya sürülebileceği konuşuluyor.  

http://pocketnow.com/2015/07/03/yotaphone-drops-android Yorum Yaz
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MadSlinger 4 yıl en beğenilen
Birisi çıkar yerli ürünlere destek diye vergi zammı yapar. Diğeri ise ürününü arkasında durur...
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zdniz 4 yıl
Devlet sözde yerli üreticiyi korucak görçez yakında örnegin asus 1300 lira oluçak vestelde diyiçekki o 1300 biz niye diyiliz adamların amaçları ucuz cihaz yapmak veya yerliyi korumak diğil tamemem halkın cüzdanını boşaltıp bencil bir toplum yapmak merak ediyorum onlara vergi gelinçe bizimkilerin fiyatları aynı kalıçakmı cvb tabikide hayır :D:DD:
Devlet sözde yerli üreticiyi korucak görçez yakında örnegin asus 1300 lira oluçak vestelde diyiçekki o 1300 biz niye diyiliz adamların amaçları ucuz cihaz yapma...
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Yanıtla +7
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Thomassee 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ankaos adında sistem çıkartmaya çalışıyoruz. ancak destek olmadığı için olmayacak sanırım. tübitağa git diyenler olacak. ama onlar bilimsel değil dinsel konulara destek veriyorlar. bizim projeyi ancak ab,abd ve rusya destekler. sonra da türkiye kalkınmıyor derler ve vergiyle kalkındırmaya kalkarlar.

Sistemin dini olduğunu söyleyin.

Namaz kılan işletim sistemi mesela.

O zaman destek verirler.
DH Misafiriankaos adında sistem çıkartmaya çalışıyoruz. ancak destek olmadığı için olmayacak sanırım. tübitağa git diyenler olacak. ama ...
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Yanıtla +6
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DH Misafiri 4 yıl
ankaos adında sistem çıkartmaya çalışıyoruz. ancak destek olmadığı için olmayacak sanırım. tübitağa git diyenler olacak. ama onlar bilimsel değil dinsel konulara destek veriyorlar. bizim projeyi ancak ab,abd ve rusya destekler. sonra da türkiye kalkınmıyor derler ve vergiyle kalkındırmaya kalkarlar.
1 Yanıt Yanıtla
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Thomassee 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ankaos adında sistem çıkartmaya çalışıyoruz. ancak destek olmadığı için olmayacak sanırım. tübitağa git diyenler olacak. ama onlar bilimsel değil dinsel konulara destek veriyorlar. bizim projeyi ancak ab,abd ve rusya destekler. sonra da türkiye kalkınmıyor derler ve vergiyle kalkındırmaya kalkarlar.

Sistemin dini olduğunu söyleyin.

Namaz kılan işletim sistemi mesela.

O zaman destek verirler.
Yanıtla +6
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zdniz 4 yıl
Devlet sözde yerli üreticiyi korucak görçez yakında örnegin asus 1300 lira oluçak vestelde diyiçekki o 1300 biz niye diyiliz adamların amaçları ucuz cihaz yapmak veya yerliyi korumak diğil tamemem halkın cüzdanını boşaltıp bencil bir toplum yapmak merak ediyorum onlara vergi gelinçe bizimkilerin fiyatları aynı kalıçakmı cvb tabikide hayır :D:DD:
Yanıtla +7
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wolf silver 4 yıl
Acaba Rusyadaki üreticilerde ek vergi istiyorlar mı?
Yanıtla +3
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WB 4 yıl
%100 yerli olmasina gerek yok, designed in Turkey, assembled in China' da olur, ama uzerine bas gec androidi olunca farklilasmak zorlasiyor. Donanimsal tasarimla birlikte kendi isletim sistemimizi tasarlayabiliriz.
Bizim en zayif yanimiz yetismis insan gucumuz yok, ustune ustluk olani da beyin gocuyle kaybediyoruz.
Yanıtla +6
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hikmet548 4 yıl
MadSlinger
Birisi çıkar yerli ürünlere destek diye vergi zammı yapar. Diğeri ise ürününü arkasında durur...

Maalesef ülkemizdeki teknoloji firmaları üretim, yenilikten ziyade nasıl kazanırım ne kadar çok kazanırım peşinde. Yanlış anlaşılmasın kimseyi yadırgamıyorum ancak kalkıp %100 yerli, her şey türkiye için gibi içi boş sloganlar atıcaksanız en azından ülkeye bir faydanız olsun. Amacınız kapitalist bir şirketin amacından fazla olsun
Yanıtla +5
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blackcat67 4 yıl
Ülkemizdeki yerli üreticiler gerçekten satış yapmak istiyorsa sıradanlıktan vazgeçmeli ve ciddi bir şekilde arayüz + güncellemelere yoğunlaşmalı yoksa isterlerse 500 TL vergi getirsinler bu millet yine bir yolunu bulur yurt dışından getirir almak istediği telefonu kullanır konuyla alakasız oldu ama söylemek istediklerim bunlar..
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MadSlinger 4 yıl en beğenilen
Birisi çıkar yerli ürünlere destek diye vergi zammı yapar. Diğeri ise ürününü arkasında durur...
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