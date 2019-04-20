Çift ekranlı telefon üreticisi YotaPhone iflas etti

İstenilen satış rakamlarına ulaşılamadı
YotaPhone, ilk modelini 2012 yılında duyurmuştu. Global çapta ses getiren ilk modelin ardından ikinci model YotaPhone 2’nin ülkemize de geldiğini hatırlayanlarınız olacaktır. Her ne kadar ikinci ekranıyla farklı bir kullanım sunsa da donanım olarak geride kalan cihaz haliyle pek konuşulmadı. Çinli Hex Global firmasının ortakları arasına girdiği YotaPhone’dan aldığımız son haber YotaPhone 3’ün 2018 yılında iF tasarım ödülü almasıydı. Bu noktadan sonra ara ara haberler gelse de firmanın derin bir sessizliğe girdiğini söyleyebiliriz.
Oldukça uzun süren bu sessizlik Yota Devices’ın iflas etmesiyle son bulmuş oldu. İflasın arkasındaki temel sebebin YotaPhone ve YotaPhone 2 üretiminde anlaşma yapılan Hi-P Electronics’in firmaya açtığı dava olduğu düşünülüyor. Hi-P'ye minimum sipariş taahhüdü veren YotaPhone tahmin edebileceğiniz gibi bu garantisini sağlayamamış.Ayrıca Bkz. "Huawei Mate 20 X 5G'nin basın görseli ve kutusu ortaya çıktı"
Sonuç olarak akıllı telefon üreticileri arasında farklı bir konsept denemesi yapan firma üst üste gelen başarısızlıklar sonucu kepenk kapatmak zorunda kaldı. İkinci E Ink ekran fikrinin ileriki zamanlarda farklı firmaların ilgisini çekmesi tabii ki mümkün ama bu noktadan sonra yeni bir YotaPhone modeli göremeyeceğimiz kesin.
https://www.xda-developers.com/yota-yotaphone-dual-screen-maker-bankrupt/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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YotoPhone'un düşüncesi iyiydi fakat başarılı bir ürün ortaya koyamadı. Sektör lideri Amazon Kindle e-kitap okuyucu 6 inch ekrana sahip. YotoPhone 2'nin ikinci ekranı ise 4.7 inch ve kitap okumak için yeterli değil.
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Bilinen büyük telefon üreticileri 6 - 7 inch arası boyutlarda E-INK ekrana sahip çift ekranlı telefonlar üretirlerse başarılı olmamaları hiç bir neden yok.
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Piyasadaki e-kitap okuyucuların işlemci ve ram kapasiteleri son derece yetersiz ve bazı modeller kitap sayfalarını değiştirirken bile kasılıyor. e-kitap formatının dışına çıkıp .pdf, gazete, dergi okumaya çalışmak ise facia ile sonuçlanıyor.
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Büyük telefon üreticilerinin üreteciği e-kitap özellikli çift ekranlı telefonun E-INK ekranı telefonun ortak donanımından güç olacağı için son derece hızlı ve akıcı olacaktır. Telefonlardaki işlemci ve ram kapasitelerini düşündüğümüzde Amazon Kindle falan yanına yaklaşamaz o derece hızlı cihazlar ortaya çıkar.
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Katlanabilir telefonla uğraşacaklarına e-kitap okuyuculu telefonlara yönelmeleri daha yaratıcı olurdu. Katlanabilir telefon havalı tabi, kitap okumak o kadar havalı değil. Firmalar bunu gayet iyi biliyor.
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Telefon üreticileri için e-kitap pazarı kurma derdide yok. Google e-kitap mağazasının Amazon dan aşağı kalır yanı yok.
play.google.com/...
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İşin özü, YotaPhone yerine bilindik büyük markalar 6-7 inch arası E-INK ekranı olan çift ekranlı telefon çıkarsaydılar. Kesinlikle tutardı ve tıpkı kalemli note serisi gibi kendine has piyasası olurdu.
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İnsanlar iki cihaz taşımaktan memnun değil. Bu konsept ileride tekrar denenecektir.