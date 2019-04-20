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Çift ekranlı telefon üreticisi YotaPhone iflas etti

Bir dönem arka tarafında barındırdığı ikinci E Ink ekran ile kendinden söz ettirmeyi başaran YotaPhone için işler iyi gitmemişti. Bugün ise Yota Devices’ın iflas ettiği öğrenildi.
1 ay
4,3b
1
10
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Çift ekranlı telefon üreticisi YotaPhone iflas etti
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Çift ekranlı telefon konsepti günümüzde Vivo gibi firmalar eşliğinde yeniden gündeme gelse de bu konseptin ilk ve en eski üreticilerinden biri YotaPhone firmasıydı. Rusya kuruluşlu YotaPhone telefonlarının ön kısmındaki normal ekrana ek olarak bir de arka kısmında E Ink ekran bulunduruyordu. Böylece şarjınız az olduğu durumlarda veya okuma yapmak istediğiniz zamanlarda ikinci ekrandan yararlanabiliyordunuz. Ancak firmanın bir türlü istediği çıkışı yapamaması iflas etmesine sebep oldu.

İstenilen satış rakamlarına ulaşılamadı

YotaPhone, ilk modelini 2012 yılında duyurmuştu. Global çapta ses getiren ilk modelin ardından ikinci model YotaPhone 2’nin ülkemize de geldiğini hatırlayanlarınız olacaktır. Her ne kadar ikinci ekranıyla farklı bir kullanım sunsa da donanım olarak geride kalan cihaz haliyle pek konuşulmadı. Çinli Hex Global firmasının ortakları arasına girdiği YotaPhone’dan aldığımız son haber YotaPhone 3’ün 2018 yılında iF tasarım ödülü almasıydı. Bu noktadan sonra ara ara haberler gelse de firmanın derin bir sessizliğe girdiğini söyleyebiliriz.

Çift ekranlı telefon üreticisi YotaPhone iflas etti
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Oldukça uzun süren bu sessizlik Yota Devices’ın iflas etmesiyle son bulmuş oldu. İflasın arkasındaki temel sebebin YotaPhone ve YotaPhone 2 üretiminde anlaşma yapılan Hi-P Electronics’in firmaya açtığı dava olduğu düşünülüyor. Hi-P'ye minimum sipariş taahhüdü veren YotaPhone tahmin edebileceğiniz gibi bu garantisini sağlayamamış.

Ayrıca Bkz. "Huawei Mate 20 X 5G'nin basın görseli ve kutusu ortaya çıktı"

Sonuç olarak akıllı telefon üreticileri arasında farklı bir konsept denemesi yapan firma üst üste gelen başarısızlıklar sonucu kepenk kapatmak zorunda kaldı. İkinci E Ink ekran fikrinin ileriki zamanlarda farklı firmaların ilgisini çekmesi tabii ki mümkün ama bu noktadan sonra yeni bir YotaPhone modeli göremeyeceğimiz kesin.


https://www.xda-developers.com/yota-yotaphone-dual-screen-maker-bankrupt/ Yorum Yaz
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Virtual Reality 1 ay en beğenilen
Yanında hem telefonunu hem de e-kitap okuyucusunu taşıyan insanlar var ve iki cihaz taşımak özellikle yaz ayında ciddi yük.
-
YotoPhone'un düşüncesi iyiydi fakat başarılı bir ürün ortaya koyamadı. Sektör lideri Amazon Kindle e-kitap okuyucu 6 inch ekrana sahip. YotoPhone 2'nin ikinci ekranı ise 4.7 inch ve kitap okumak için yeterli değil.
-
Bilinen büyük telefon üreticileri 6 - 7 inch arası boyutlarda E-INK ekrana sahip çift ekranlı telefonlar üretirlerse başarılı olmamaları hiç bir neden yok.
-
Piyasadaki e-kitap okuyucuların işlemci ve ram kapasiteleri son derece yetersiz ve bazı modeller kitap sayfalarını değiştirirken bile kasılıyor. e-kitap formatının dışına çıkıp .pdf, gazete, dergi okumaya çalışmak ise facia ile sonuçlanıyor.
-
Büyük telefon üreticilerinin üreteciği e-kitap özellikli çift ekranlı telefonun E-INK ekranı telefonun ortak donanımından güç olacağı için son derece hızlı ve akıcı olacaktır. Telefonlardaki işlemci ve ram kapasitelerini düşündüğümüzde Amazon Kindle falan yanına yaklaşamaz o derece hızlı cihazlar ortaya çıkar.
-
Katlanabilir telefonla uğraşacaklarına e-kitap okuyuculu telefonlara yönelmeleri daha yaratıcı olurdu. Katlanabilir telefon havalı tabi, kitap okumak o kadar havalı değil. Firmalar bunu gayet iyi biliyor.
-
Telefon üreticileri için e-kitap pazarı kurma derdide yok. Google e-kitap mağazasının Amazon dan aşağı kalır yanı yok.
play.google.com/...
-
İşin özü, YotaPhone yerine bilindik büyük markalar 6-7 inch arası E-INK ekranı olan çift ekranlı telefon çıkarsaydılar. Kesinlikle tutardı ve tıpkı kalemli note serisi gibi kendine has piyasası olurdu.
-
İnsanlar iki cihaz taşımaktan memnun değil. Bu konsept ileride tekrar denenecektir.
Yanında hem telefonunu hem de e-kitap okuyucusunu taşıyan insanlar var ve iki cihaz taşımak özellikle yaz ayında ciddi yük.-YotoPhone'un düşüncesi i...
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AL3ATROS 1 ay
Demekki gidişata Putin bile çare olamadı zamanında elinde yotaphone taşıyordu.
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alemburda34 1 ay
İncelemelere bakın neden iflas ettiğini hemen anlarsınız düşük donanım ayrıca e-ink ekranın yenilemesi hiç yeterli değildi sayfayı aşağı yukarı yaptığınızda bile gecikmeli kayıyordu.
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WB 1 ay
Yota yota..
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olağan_şüpheli 1 ay
Yanlış hatırlamıyorsam çinlilere satılmıştı.
Aslında katlanabilir ekran teknolojisi geliştikçe önü tablet/telefon arkası ebook cihazlar olabilir.
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interwap 1 ay
Gelecekte e-ink ekranlar daha popüler olacaktır. Özellikle renkli ekranların yenileme hızları stardart ekranların hızlarına yetiştiğinde ve maliyetler yaklaştığında bu olacaktır. Çünkü ekranda sabit görüntü kaldığı esnada güç tüketimi sıfır diyebiliriz.
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MS4343 1 ay
Bu tarz 2 ekranli telefonlar(bir tarafi normal ekran, diğer tarafi e-ink) katlanabilir telefonlardan daha mantikli
Tamam katlananlar acilinca daha buyuk ekran oluyor falan da...
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Infinitum 1 ay
Keşke yayılabilseydi, ilk çıktığında aşırı beğendim ama bu tür girişimler zamanından erken ortaya çıkınca patlıyor maalesef.
YP2 5 inçti, ekran 6 inç olacak, çerçevesi cihaza kılıf takmak mümkün olmadığı için ekstra sağlamlaştırılmış olacak, zaten Snapdragon 800 ile gelmişti yine döneminin üst seviye işlemcisiyle gelecek. ROM'dan çok iş beklemiyorum o yüzden saf Android veya Android One programına dahil olacak... Hayallerimin cihazı :/
Birileri bunu bir gün deneyecek ama kim bilir ne zaman...
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qoqoCAN 1 ay
qweqwewqewqeqw
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Virtual Reality 1 ay en beğenilen
Yanında hem telefonunu hem de e-kitap okuyucusunu taşıyan insanlar var ve iki cihaz taşımak özellikle yaz ayında ciddi yük.
-
YotoPhone'un düşüncesi iyiydi fakat başarılı bir ürün ortaya koyamadı. Sektör lideri Amazon Kindle e-kitap okuyucu 6 inch ekrana sahip. YotoPhone 2'nin ikinci ekranı ise 4.7 inch ve kitap okumak için yeterli değil.
-
Bilinen büyük telefon üreticileri 6 - 7 inch arası boyutlarda E-INK ekrana sahip çift ekranlı telefonlar üretirlerse başarılı olmamaları hiç bir neden yok.
-
Piyasadaki e-kitap okuyucuların işlemci ve ram kapasiteleri son derece yetersiz ve bazı modeller kitap sayfalarını değiştirirken bile kasılıyor. e-kitap formatının dışına çıkıp .pdf, gazete, dergi okumaya çalışmak ise facia ile sonuçlanıyor.
-
Büyük telefon üreticilerinin üreteciği e-kitap özellikli çift ekranlı telefonun E-INK ekranı telefonun ortak donanımından güç olacağı için son derece hızlı ve akıcı olacaktır. Telefonlardaki işlemci ve ram kapasitelerini düşündüğümüzde Amazon Kindle falan yanına yaklaşamaz o derece hızlı cihazlar ortaya çıkar.
-
Katlanabilir telefonla uğraşacaklarına e-kitap okuyuculu telefonlara yönelmeleri daha yaratıcı olurdu. Katlanabilir telefon havalı tabi, kitap okumak o kadar havalı değil. Firmalar bunu gayet iyi biliyor.
-
Telefon üreticileri için e-kitap pazarı kurma derdide yok. Google e-kitap mağazasının Amazon dan aşağı kalır yanı yok.
play.google.com/...
-
İşin özü, YotaPhone yerine bilindik büyük markalar 6-7 inch arası E-INK ekranı olan çift ekranlı telefon çıkarsaydılar. Kesinlikle tutardı ve tıpkı kalemli note serisi gibi kendine has piyasası olurdu.
-
İnsanlar iki cihaz taşımaktan memnun değil. Bu konsept ileride tekrar denenecektir.
Yanıtla +7
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AL3ATROS 1 ay
Demekki gidişata Putin bile çare olamadı zamanında elinde yotaphone taşıyordu.
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innformatics 1 ay
Yuksek fiyat ve sahneden cekilmek...Normal?
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