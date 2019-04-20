Çift ekranlı telefon üreticisi YotaPhone iflas etti

Çift ekranlı telefon konsepti günümüzde Vivo gibi firmalar eşliğinde yeniden gündeme gelse de bu konseptin ilk ve en eski üreticilerinden biri YotaPhone firmasıydı. Rusya kuruluşlu YotaPhone telefonlarının ön kısmındaki normal ekrana ek olarak bir de arka kısmında E Ink ekran bulunduruyordu. Böylece şarjınız az olduğu durumlarda veya okuma yapmak istediğiniz zamanlarda ikinci ekrandan yararlanabiliyordunuz. Ancak firmanın bir türlü istediği çıkışı yapamaması iflas etmesine sebep oldu.

İstenilen satış rakamlarına ulaşılamadı

YotaPhone, ilk modelini 2012 yılında duyurmuştu. Global çapta ses getiren ilk modelin ardından ikinci model YotaPhone 2’nin ülkemize de geldiğini hatırlayanlarınız olacaktır. Her ne kadar ikinci ekranıyla farklı bir kullanım sunsa da donanım olarak geride kalan cihaz haliyle pek konuşulmadı. Çinli Hex Global firmasının ortakları arasına girdiği YotaPhone’dan aldığımız son haber YotaPhone 3’ün 2018 yılında iF tasarım ödülü almasıydı. Bu noktadan sonra ara ara haberler gelse de firmanın derin bir sessizliğe girdiğini söyleyebiliriz.

Oldukça uzun süren bu sessizlik Yota Devices’ın iflas etmesiyle son bulmuş oldu. İflasın arkasındaki temel sebebin YotaPhone ve YotaPhone 2 üretiminde anlaşma yapılan Hi-P Electronics’in firmaya açtığı dava olduğu düşünülüyor. Hi-P'ye minimum sipariş taahhüdü veren YotaPhone tahmin edebileceğiniz gibi bu garantisini sağlayamamış.

Ayrıca Bkz.

"Huawei Mate 20 X 5G'nin basın görseli ve kutusu ortaya çıktı"

Sonuç olarak akıllı telefon üreticileri arasında farklı bir konsept denemesi yapan firma üst üste gelen başarısızlıklar sonucu kepenk kapatmak zorunda kaldı. İkinci E Ink ekran fikrinin ileriki zamanlarda farklı firmaların ilgisini çekmesi tabii ki mümkün ama bu noktadan sonra yeni bir YotaPhone modeli göremeyeceğimiz kesin.

https://www.xda-developers.com/yota-yotaphone-dual-screen-maker-bankrupt/